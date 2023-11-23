免費皮卡丘便條紙要送你！東京知名伴手禮品牌「東京芭娜娜」自2020年底與精靈寶可夢合作以來，短短3年內就創下驚人的買氣，也成為許多台灣人疫情後到日本最愛買的伴手禮熱門選項，如今為了歡慶皮卡丘造型的東京芭娜娜上市屆滿3年，從2023年11月21日起只要購買「寶可夢東京芭娜娜」禮盒，都能免費得到一份超萌的皮卡丘便條紙，近期剛好有去日本旅遊的話，別錯過這個入手的好機會了。



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▲圖片來源／株式会社グレープストーン



到日本旅行時，不少人必買的熱門伴手禮一定會有「東京芭娜娜」，根據不同的販售地點，還能買到不一樣的動物花紋及口味。這幾年來東京芭娜娜也求新求變，攜手和許多知名的可愛角色聯名，最有人氣的就是從2020年底推出的「寶可夢東京芭娜娜」與「寶可夢芭娜娜夾心餅乾」，至今仍引起相當多的外國觀光客搶買，可說是東京芭娜娜系列最有買氣的聯名款。

▲圖片來源／株式会社グレープストーン



為了慶祝東京芭娜娜與精靈寶可夢已聯手合作3週年，只要前往特定的門市購買「寶可夢東京芭娜娜」或「寶可夢芭娜娜夾心餅乾」，每筆結帳就會贈送一份20張的「皮卡丘造型便條紙」，上面皆印有向你揮手的超萌皮卡丘與皮卡丘芭娜娜蛋糕的圖案，不管是在工作中或是上課時使用，對寶可夢迷來說都是超療癒的充電小物品。

▲圖片來源／株式会社グレープストーン







寶可夢東京芭娜娜 皮卡丘便條紙贈送活動

活動日期：2023年11月21日（各店鋪送完為止，僅限實體門市）



東京指定門市

JR東京車站

JR東京駅 HANAGATAYA東京南店「精靈寶可夢東京芭娜娜東京車站」（改閘口內）

東京芭娜娜s（JR東京車站⼋重洲地下中央口改閘口外）

東京芭娜娜STUDIO 1F-STUDIO 大丸東京店

JR東京車站 東京芭娜娜WORLD／巧克力夾心TOKYO Tokyo Gift Palette店

JR東日本東京車站內 GRANSTA東京1樓 新幹線北のりかえ口前（活動自12月11日起）

JR上野駅 HANAGATAYAecute上野店（改閘口內）

日本全國機場

羽田機場第一航廈PIER7（登機口GATE内）

羽田機場第二航廈 東京食賓館 時計台1番前 柱前臨時櫃

中部國際機場第一航廈 銘品館

成田國際機場第一航廈 東京食賓館 OMOTASE處

成田國際機場第一航廈Fa-So-La SOUVENIR 第3SATELIGHT（出境審查後區域）

成田國際機場第一航廈 ANA FESTA 國內線GATE店（出境審查後區域）

成田國際機場第二航廈 Fa-So-La SOUVENIR（出境審查後區域）

成田國際機場第三航廈 東京食賓館

高速道路

EXPASA海老名高速通路休息站

商業施設

東京Solamachi 1F 天空小町



本文圖片版權／©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

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