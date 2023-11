皮卡丘、木木梟手提袋通通搶起來!日本國民服飾品牌GU不只價格實惠,更經常與人氣品牌合作,不斷推出聯名服飾與周邊商品,最近更是宣布首度與「Poké Peace」合作,預計於2023年11月23日推出一系列皮卡丘、波加曼、木木梟等超萌角色的睡衣、襪子及手提袋等商品,其中最受矚目的就是皮卡丘臉部造型的絨毛手提袋,可愛到讓人想要多買好幾個當備用,寶可夢粉絲們可別錯過這次的收藏機會囉。



GU首次攜手「Poké Peace」推出周邊商品,「Poké Peace」的完整名稱其實為「Pokémon Peaceful Place 寶可夢和平」,設定背景是一個聚集著皮卡丘、波加曼、炎兔兒、木木梟、妙喵、皮丘與小仙奶等7隻溫暖又可愛的寶可夢們共同生活的Share House,並描述牠們每天悠閒和平的生活。 GU即將在2023年11月23日販售的Poké Peace商品當中,多以適合女性與幼兒的居家服飾及配件為主,從舒適的睡衣、絨毛襪子、絨毛化妝包再到絨毛手提袋,每一款都萌到讓人不想錯過,而且價格由於價格合理,每個品項都各挑一款買回家使用的話,其實也不會讓人覺得太心疼荷包。

女性居家服以GU近年最流行的珊瑚絨睡衣「Marshmallow Feel Lounge Set」為基礎來設計,由於質地細膩、觸感柔軟,在冷天裡也具有一定程度的保暖性,配上印在衣服正中央的皮卡丘、木木梟、妙喵,這個冬天都不知不覺一起被溫暖了;如果雙腳容易冰冷的話,也別忘了穿上毛巾布材質的Poké Peace絨毛襪子,這系列共有3款樣式,不管是哪一款,成對的兩隻襪子上都會分別繡上不同寶可夢的身影,營造出小小的驚喜感。

兒童居家服與女性居家服一樣,皆採取上下成套的樣式,且針對最受小朋友歡迎的「皮卡丘、波加曼、炎兔兒」來設計上衣服飾,而下半身的褲子也有一個亮點不可錯過,就是在右膝處還有一隻可愛的「小仙奶」,為樸素的褲子增添了不少趣味。

在「GU X Poké Peace」這波聯名當中,最受到矚目的就是皮卡丘與木木梟臉部造型的絨毛手提袋了!不只外觀超級吸睛可愛,也很適合出門買東西時隨身帶著,一帶上街就會引起超高的回頭率,就算不買居家服和襪子,寶可夢粉絲也一定要入手這次的皮卡丘手提袋;能裝入不少化妝品、行動電源、藥品的Poké Peace化妝包,也是這次不容錯過的超萌經典周邊。

日本 GU X Poké Peace 首次聯名

上市日期:2023年11月23日販售地點:日本全國GU店舗與官方網站售價:Poké Peace女性居家服:各3,490日圓Poké Peace幼兒居家服:各2,490日圓Poké Peace絨毛襪子:790各日圓Poké Peace手提袋:2,490各日圓Poké Peace化妝包:1,990各日圓本文圖片版權/©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, R, and character names are trademarks of Nintendo.