相信有不少人去東京自助的時候，就順便安排了江之島的一日遊。如果你已經去過了，可以再去一次，新江之島水族館海豹寶寶的誕生，給了你再訪江之島的理由！新江之島水族館2024年正在慶祝20周年，喜上加喜的是，館內首次誕生了海豹寶寶！小海豹在2024年4月19日剛出生，想要看超萌的海豹寶寶趁暑假衝一波！

新江之島水族館的海豹寶寶

新江之島水族館在開館20年來，都沒有誕生新的海豹，這是該設施首次迎來的新生命，是個健康活潑的小女生。目前，小海豹寶寶和母親「可可」都很健康，正在水族館2樓的海豹池中共同成長。寶寶的父親是名叫「奧加」的雄海豹，於2023年4月與「可可」交配，並在8月的檢查中確認了胎兒。海豹的懷孕期約為1年，而育兒工作完全由母親獨自承擔。為了讓「可可」能夠安心地迎接分娩和育兒，今年2月底，「奧加」暫時移到了其他場館。



▲圖片來源／株式会社 新江ノ島水族館





媽媽可可和海豹寶寶

斑海豹的育嬰期約為3週，在自然界中，斑海豹會在浮冰上生育。剛出生的幼獸通常全身會覆蓋白色的新生體毛，這有助於牠們以保護色躲過掠食者。大約2至3週後，幼獸的體色會變成與父母一樣的黑白花紋。可可是新江之島水族館的看板明星，於2015年4月15日在秋田縣的男鹿水族館GAO出生。2017年2月4日，她被轉移到新江之島水族館，現在已經9歲。體長為170公分，體重則有116公斤，由海報女郎升格為健康又充滿魅力的海豹媽媽。



▲圖片來源／株式会社 新江ノ島水族館





斑海豹

野生的斑海豹通常生活在鄂霍次克海和白令海，但在冬季，牠們會隨著浮冰南下，一直游到北海道沿岸。雌性海豹會在浮冰上分娩並照顧幼獸。雖然授乳期只有約3週，但母乳中含有豐富的脂肪，幼獸會在短期內增重、長大。新江之島水族館自2004年4月開幕以來，已迎來了20周年。在相模灣大水槽和水母幻想廳，館方將在活動期間每天舉辦特別的表演。活動期間為2024年4月16日起、至7月7日止。如果你特別喜歡海豹這種溫吞善良的生物，暑假記得衝一波，看看可愛的海豹寶寶！



▲圖片來源／株式会社 新江ノ島水族館





■景點資訊

景點名稱：新江之島水族館

地址：神奈川縣藤澤市片瀬海岸2丁目19番1號

交通方式：小田急江之島線「片瀬江之島站」徒步3分鐘；江之島電鐵「江之島站」徒步10分鐘；湘南單軌電車「湘南江之島站」徒步10分鐘

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