寶可夢大師一定要搶！日本BRUNO「寶可夢造型電烤盤」可愛上市，在家就能做「皮卡丘迷你鬆餅」、療癒陽光「向日葵色機身」超欠收。

皮卡丘鬆餅在家就能DIY!來自日本的超人氣小家電品牌「BRUNO」,旗下最熱銷的商品就是多功能電烤盤,一直以來也與許多日本超萌的動畫腳色聯名,如今終於輪到大人小孩都淪陷的精靈寶可夢,推出向日葵黃的「寶可夢多功能電烤盤」,讓喜歡動手DIY的人在假日就可以輕鬆做出6種圖案的寶可夢鬆餅,一口氣吃爆皮卡丘、伊布、小火龍、卡比獸等人氣角色圖案的可愛鬆餅。



推薦閱讀:皮卡丘咖哩飯太萌了!日本可愛度爆表「皮卡丘立體咖哩飯」9月開賣,「皮卡丘閃亮飄浮飲」喝就送皮卡丘立牌,抓寶迷拍到捨不得回台灣。





來自日本的超夯「BRUNO」,是深受不少年輕人喜愛的小家電品牌,除了多功能電烤盤是最招牌的熱銷商品之外,氣炸鍋、烤箱、電子壓力鍋等也都是榜上有名的超級銷量王,而深受婆媽喜愛的多功能電烤盤,最近更是宣布要聯手紅遍各世代的寶可夢,推出「寶可夢多功能電烤盤」,讓抓寶大師們在家中就能輕鬆做出「皮卡丘、伊布、小火龍、傑尼龜、妙蛙種子、卡比獸」共6種人氣角色圖案的鬆餅,打造最萌寶可夢甜點。





這款「寶可夢造型電烤盤」除了一般的平板烤盤、章魚燒烤盤與最吸睛的寶可夢六格烤盤以外,在向日葵黃的機身上還有6種神奇寶貝的剪影,就連鍋蓋旋鈕都特別印上了「Pokémon」與精靈球的標誌,抓寶迷不妨在假日揪親朋好友,一起用這台聯名款的寶可夢造型電烤盤,在家來場美味的寶可夢主題下午茶。









日本BRUNO 寶可夢多功能電烤盤

開賣日期:2023年10月12日

價格:17,600日圓

配件:平板料理盤、章魚燒烤盤、六格鬆餅烤盤、電源線、木匙



本文圖片版權/©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.