為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 寶可夢大師一定要搶！日本BRUNO「寶可夢造型電烤盤」可愛上市，在家就…

寶可夢大師一定要搶！日本BRUNO「寶可夢造型電烤盤」可愛上市，在家就能做「皮卡丘迷你鬆餅」、療癒陽光「向日葵色機身」超欠收。

2023-09-26 文字：編輯 林奕如 綜合報導 人氣：2,593
share
編輯 林奕如

編輯 林奕如

皮卡丘鬆餅在家就能DIY！來自日本的超人氣小家電品牌「BRUNO」，旗下最熱銷的商品就是多功能電烤盤，一直以來也與許多日本超萌的動畫腳色聯名，如今終於輪到大人小孩都淪陷的精靈寶可夢，推出向日葵黃的「寶可夢多功能電烤盤」，讓喜歡動手DIY的人在假日就可以輕鬆做出6種圖案的寶可夢鬆餅，一口氣吃爆皮卡丘、伊布、小火龍、卡比獸等人氣角色圖案的可愛鬆餅。

推薦閱讀：皮卡丘咖哩飯太萌了！日本可愛度爆表「皮卡丘立體咖哩飯」9月開賣，「皮卡丘閃亮飄浮飲」喝就送皮卡丘立牌，抓寶迷拍到捨不得回台灣。


來自日本的超夯「BRUNO」，是深受不少年輕人喜愛的小家電品牌，除了多功能電烤盤是最招牌的熱銷商品之外，氣炸鍋、烤箱、電子壓力鍋等也都是榜上有名的超級銷量王，而深受婆媽喜愛的多功能電烤盤，最近更是宣布要聯手紅遍各世代的寶可夢，推出「寶可夢多功能電烤盤」，讓抓寶大師們在家中就能輕鬆做出「皮卡丘、伊布、小火龍、傑尼龜、妙蛙種子、卡比獸」共6種人氣角色圖案的鬆餅，打造最萌寶可夢甜點。


這款「寶可夢造型電烤盤」除了一般的平板烤盤、章魚燒烤盤與最吸睛的寶可夢六格烤盤以外，在向日葵黃的機身上還有6種神奇寶貝的剪影，就連鍋蓋旋鈕都特別印上了「Pokémon」與精靈球的標誌，抓寶迷不妨在假日揪親朋好友，一起用這台聯名款的寶可夢造型電烤盤，在家來場美味的寶可夢主題下午茶。



 

日本BRUNO 寶可夢多功能電烤盤

開賣日期：2023年10月12日
價格：17,600日圓
配件：平板料理盤、章魚燒烤盤、六格鬆餅烤盤、電源線、木匙

本文圖片版權／©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#日本
morechevron_right
文章關鍵字
日本 小家電 BRUNO多功能電烤盤 寶可夢 more
延伸閱讀

皮卡丘咖哩飯太萌了！日本可愛度爆表「皮卡丘立體咖哩飯」9月開賣，「皮卡丘閃亮飄浮飲」喝就送皮卡丘立牌，抓寶迷拍到捨不得回台灣。

 編輯 林奕如
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 林奕如

編輯 林奕如
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 林奕如最新文章

morechevron_right

COUPON

日韓上網wifi機 會員超低價每天只要$79!

全新開幕！博多運河城最大級體育用品中心「Alpen FUKUOKA」優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up