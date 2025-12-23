富士山生泡芙只送不賣！東京巴黎甜點SOGO快閃店買三送一、必吃攻略搶先看。

歲末年終總是需要一點儀式感，這次東京巴黎甜點把整個日本富士山搬來台北了。不僅有超吸睛的造型泡芙，還有大人系的微醺甜甜圈，讓你在繁忙的東區街頭，找到一個能好好喘口氣的甜蜜角落。

2025年台灣甜點市場迎來了口感革命，「生甜甜圈」以其獨特的濕潤麵體與爆漿口感，不僅翻轉了消費者對傳統甜甜圈的刻板印象，更成為今年度搜尋量最高的甜點關鍵字之一。就在歲末年終的歡聚時刻，知名人氣品牌「東京巴黎甜點」再度投下震撼彈，宣布將日本社群媒體上最火紅的排隊甜點「生泡芙」正式引進台灣。這場備受矚目的甜點饗宴，選定於12月22日至2026年1月11日，在台北東區指標性百貨「SOGO台北忠孝館」一樓正門咕咕鐘前展開，品牌以高質感的Black & Pink撞色設計打造期間限定快閃店，預計將成為今年聖誕與跨年檔期中，台北街頭最甜蜜也最吸睛的打卡熱點。



▲東京巴黎甜點於SOGO台北忠孝館快閃店一口氣推出5款生甜甜圈新品與富士山生泡芙，打造聖誕跨年最豐盛的甜點陣容

SOGO台北忠孝館快閃店限定 首推能吃的富士山生泡芙

本次快閃店的最大亮點，莫過於被譽為「甜點界天花板」的全新力作「富士山生泡芙」。東京巴黎甜點承襲日本職人精神，並針對台灣消費者的味蕾進行升級再造，將這款在日本掀起排隊熱潮的甜點完美復刻。這款甜點造型如其名，師傅以獨特工法將外型塑造成優雅的山形，山頂覆蓋著厚實的白巧克力與「海鹽皇后」鹽之花，模擬出富士山頂終年積雪的冷冽美感。而在精緻的外表下，藏著令人驚豔的三重口感工藝，最外層是酥脆的日式泡芙殼，內層包裹著散發杏仁奶油香氣的費南雪蛋糕體，中心則豪邁注入以法國鮮奶油及比利時發酵奶油製成的法式布蕾內餡。一口咬下，酥脆、濕潤與滑順濃郁在口中交織，首波推出的經典原味與開心果口味，無疑是甜點控必須攻頂的美味高峰。



▲外型如同被白雪覆蓋的「富士山生泡芙」，結合了酥脆泡芙、費南雪與法式布蕾三種口感，圖為首波推出的口味之一

大人系生甜甜圈的第一次 黑糖珍珠與酒漬櫻桃入餡

除了話題十足的富士山生泡芙，東京巴黎甜點也同步推出了5款「生甜甜圈」新品，這一次品牌大膽主打「生甜甜圈的第一次」，將台式經典與微醺酒香融入日式甜點工藝中。其中最受矚目的「黑糖珍珠」口味，是將台灣人靈魂中的黑糖香氣與Q彈珍珠，結合日式生乳內餡與白巧克力，甜而不膩的層次感不僅充滿創意，更是珍珠控不可錯過的必買款。針對成熟味蕾，品牌則推出了「梅酒蜂蜜」與「酒漬櫻桃巧克力」兩款微醺系甜點，前者嚴選日本梅酒凍搭配南投酒漬脆梅與龍眼蜜，酸甜中帶有清雅酒韻；後者則以72%巧克力融合酒漬櫻桃，苦甜適中的深邃風味完美詮釋了大人系甜點的優雅。此外，還有重現經典奢華的「金莎」口味，以及為了迎接節慶而設計的超萌「聖誕老公公」草莓生甜甜圈，每一款都意圖攻佔消費者的手機記憶體與味蕾。



▲本次新品主打「生甜甜圈的第一次」，將黑糖珍珠、梅酒凍、酒漬櫻桃等創新元素入餡，每一款都擁有獨特的視覺與味覺層次

台北東區美食新地標 Black & Pink撞色空間點亮聖誕街頭

為了讓甜點不只是味覺的享受，更是一場視覺的盛宴，東京巴黎甜點將「甜點即風景」的概念搬進了SOGO台北忠孝館。快閃店採用強烈視覺衝擊的Black & Pink黑粉撞色設計，在熙來攘往的台北東區街頭顯得格外耀眼。現場特別設置了可愛的生甜甜圈圖騰視覺牆以及充滿夢幻氛圍的甜點隧道，當夜幕低垂燈光亮起時，這裡瞬間化身為充滿聖誕與跨年氣息的城市光景。無論是與閨蜜相約拍照，或是情侶約會品嚐甜點，這裡都將是2025年尾聲最浪漫的選擇。



▲東京巴黎甜點攜「富士山生泡芙」遠東 SOGO 台北忠孝館快閃店登場,首2日只送不賣,5款話題級生甜甜圈同步上市

快閃店開幕首二日超殺優惠 買三送一再贈限量泡芙

為了回饋廣大甜點愛好者，東京巴黎甜點於快閃店開幕首兩日，即12月22日與23日，祭出了誠意十足的開幕優惠。凡購買生甜甜圈即享「買三送一」優惠，每人限購六顆；而想要搶先品嚐富士山生泡芙的民眾，只要結帳金額滿500元，即免費贈送一顆富士山生泡芙，每日限量100名，只送不賣。這場集結了視覺美學與極致美味的快閃活動，勢必將在台北忠孝SOGO前引爆新一波的排隊熱潮，喜愛甜點的民眾務必把握這短短21天的限定機會，用最頂級的糖分療癒辛苦了一整年的自己。



▲節慶限定的「聖誕老公公」生甜甜圈，運用新鮮草莓與鮮奶油打造出討喜造型，酸甜莓果滋味充滿濃厚的耶誕氛圍。

東京巴黎甜點 SOGO台北忠孝館快閃店

活動時間： 2025年12月22日（一）至2026年1月11日（日）

首賣新品：推出全台首見「富士山生泡芙」，一顆融合泡芙、費南雪與法式布蕾三種口感；同步上市5款生甜甜圈新品（黑糖珍珠、梅酒蜂蜜、酒漬櫻桃巧克力、金莎、聖誕老公公）。

打卡場景：現場以Black & Pink撞色設計打造快閃店，並設置甜甜圈隧道與拍照打卡區 。

首二日買三送一：12月22日至12月23日，生甜甜圈買3送1（每人限購6顆，贈品以價低者計）。

首二日滿額贈：12月22日至12月23日，結帳金額滿500元即贈富士山生泡芙1顆（每日限量100名，只送不賣）。



快閃店地點：遠東SOGO台北忠孝館1樓，正門咕咕鐘前（台北市大安區忠孝東路四段45號1樓）。

快閃店營業時間：12月22日下午3:30開賣；12月23日起每日上午11:00開賣，所有商品售完為止 。

在享受完這場視覺與味覺的雙重饗宴後，不妨繼續探索更多讓生活充滿儀式感的城市新話題

推薦閱讀：聖誕節CoCo買一送一！聖誕優惠CoCo莓果買一送一，外送加碼3Q奶茶買一送一開喝。

推薦閱讀：GODIVA麵包聖誕限定「聖誕老人可頌麵包」太可愛；還有72%可可德式聖誕蛋糕和栗子口味限量搶購中。

推薦閱讀：先喝道買一送一！先喝道3大聖誕優惠，一人獨享100杯飲料喝。