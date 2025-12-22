GODIVA麵包聖誕限定「聖誕老人可頌麵包」太可愛；還有72%可可德式聖誕蛋糕和栗子口味限量搶購中。

聖誕節周邊好多，GODIVA烘焙也不錯過，超可愛的聖誕老人可頌造型別致，口味迷人，今年聖誕節來一個吧～

說到GODIVA大家想到的都是巧克力，其實他們也有在賣麵包喔，GODIVA Bakery準備在2025年推出「季節限定聖誕老人可頌」，以及兩款德式聖誕蛋糕，你絕對不能錯過。

聖誕老人造型可頌麵包

GODIVA Bakery 把招牌可頌麵包變成聖誕老人啦！這款「季節限定聖誕老人可頌」的內餡包含草莓醬、草莓巧克力、餅乾脆片，再加上卡士達與鮮奶油混合的奶霜，徹底重現了聖誕節草莓蛋糕的經典風味。一口咬下，你就能感受到可頌外皮、奶油、草莓，口感在嘴裡交織！

商品資訊

售價：600日圓（含稅）

販售期間：2025年12月3日～12月25日

數量、期間限定，售完為止



▲季節限定聖誕老人可頌」的內餡包含草莓醬、草莓巧克力、餅乾脆片，再加上卡士達與鮮奶油混合的奶霜。





聖誕老人可頌

▲一口咬下，你就能感受到可頌外皮、奶油、草莓，口感在嘴裡交織。





德式聖誕蛋糕

GODIVA將源自德國的聖誕蛋糕「史多倫」（Stollen）用巧克力詮釋，同時混入杏桃乾、葡萄乾等果乾，還有松露內餡，外面又包了一層可可含量72%的巧克力。另一款栗子口味除了摻入巧克力碎片和果乾，更加了栗子泥與糖漬栗子，口感溫和又別致。

商品資訊

售價：各756日圓（含稅）

販售期間：2025年11月26日～12月25日

數量、期間限定，售完為止

▲源自德國的聖誕蛋糕「史多倫」（Stollen）用巧克力詮釋，同時混入杏桃乾、葡萄乾等果乾。





聖誕限定托特包

GODIVA Bakery還推出了兩款聖誕限定托特包，將德式聖誕蛋糕搭配「巧克力棒」和「巧克力瑪芬」，裝在托特包裡。特別適合當作伴手禮！

商品資訊

售價：2700日圓（含稅）

販售期間：2025年12月3日～12月25日

數量、期間限定，售完為止

▲將德式聖誕蛋糕搭配巧克力棒和巧克力瑪芬裝在托特包裡，很適合當伴手禮。



這些聖誕限定商品只在以下兩間店舖販售，想要搶購的朋友們要動作！是數量期間限定，賣完就沒有囉。

1.GODIVA Bakery ゴディパン 本店

2.GODIVA Bakery ゴディパン 松坂屋名古屋店







台日聖誕甜點美味又可愛

