> 美食 > GODIVA麵包聖誕限定「聖誕老人可頌麵包」太可愛；還有72%可可德式聖誕蛋糕和栗子口味限量搶購中。

GODIVA麵包聖誕限定「聖誕老人可頌麵包」太可愛；還有72%可可德式聖誕蛋糕和栗子口味限量搶購中。

tiger Walker 玩樂季聖誕節甜點期間限定
2025-12-22 15:06文字：特派員 Trish 圖片提供:ゴディバ ジャパン株式会社
特派員 Trish

特派員 Trish

聖誕節周邊好多，GODIVA烘焙也不錯過，超可愛的聖誕老人可頌造型別致，口味迷人，今年聖誕節來一個吧～

說到GODIVA大家想到的都是巧克力，其實他們也有在賣麵包喔，GODIVA Bakery準備在2025年推出「季節限定聖誕老人可頌」，以及兩款德式聖誕蛋糕，你絕對不能錯過。

聖誕老人造型可頌麵包

GODIVA Bakery 把招牌可頌麵包變成聖誕老人啦！這款「季節限定聖誕老人可頌」的內餡包含草莓醬、草莓巧克力、餅乾脆片，再加上卡士達與鮮奶油混合的奶霜，徹底重現了聖誕節草莓蛋糕的經典風味。一口咬下，你就能感受到可頌外皮、奶油、草莓，口感在嘴裡交織！

商品資訊

售價：600日圓（含稅）
販售期間：2025年12月3日～12月25日
數量、期間限定，售完為止

▲季節限定聖誕老人可頌」的內餡包含草莓醬、草莓巧克力、餅乾脆片，再加上卡士達與鮮奶油混合的奶霜。
▲季節限定聖誕老人可頌」的內餡包含草莓醬、草莓巧克力、餅乾脆片，再加上卡士達與鮮奶油混合的奶霜。

聖誕老人可頌

▲季節限定聖誕老人可頌的內餡包含草莓醬、草莓巧克力、餅乾脆片，再加上卡士達與鮮奶油混合的奶霜。
▲一口咬下，你就能感受到可頌外皮、奶油、草莓，口感在嘴裡交織。

德式聖誕蛋糕

GODIVA將源自德國的聖誕蛋糕「史多倫」（Stollen）用巧克力詮釋，同時混入杏桃乾、葡萄乾等果乾，還有松露內餡，外面又包了一層可可含量72%的巧克力。另一款栗子口味除了摻入巧克力碎片和果乾，更加了栗子泥與糖漬栗子，口感溫和又別致。

商品資訊

售價：各756日圓（含稅）
販售期間：2025年11月26日～12月25日
數量、期間限定，售完為止

▲源自德國的聖誕蛋糕「史多倫」（Stollen）用巧克力詮釋，同時混入杏桃乾、葡萄乾等果乾。
▲源自德國的聖誕蛋糕「史多倫」（Stollen）用巧克力詮釋，同時混入杏桃乾、葡萄乾等果乾。

聖誕限定托特包

GODIVA Bakery還推出了兩款聖誕限定托特包，將德式聖誕蛋糕搭配「巧克力棒」和「巧克力瑪芬」，裝在托特包裡。特別適合當作伴手禮！

商品資訊

售價：2700日圓（含稅）
販售期間：2025年12月3日～12月25日
數量、期間限定，售完為止

▲將德式聖誕蛋糕搭配巧克力棒和巧克力瑪芬裝在托特包裡，很適合當伴手禮。
▲將德式聖誕蛋糕搭配巧克力棒和巧克力瑪芬裝在托特包裡，很適合當伴手禮。

這些聖誕限定商品只在以下兩間店舖販售，想要搶購的朋友們要動作！是數量期間限定，賣完就沒有囉。
1.GODIVA Bakery ゴディパン 本店
2.GODIVA Bakery ゴディパン 松坂屋名古屋店


台日聖誕甜點美味又可愛

推薦閱讀：聖誕節甜點11間！聖誕甜點 聖誕節禮盒推薦，大人系布朗尼 開心果提拉米蘇必吃。

推薦閱讀：東京聖誕節必買伴手禮！吉伊卡哇烘焙坊 聖誕節限定麵包超Q，年底來日本別錯過。

推薦閱讀：草莓可麗餅必吃！日本 gelato pique cafe 聖誕節新品來了，草莓聖誕熊可麗餅超可愛。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
東京聖誕節必買伴手禮！吉伊卡哇烘焙坊 聖誕節限定麵包超Q，年底來日本別錯過。
東京聖誕節必買伴手禮！吉伊卡哇烘焙坊 聖誕節限定麵包超Q，年底來日本別錯過。
記者 蕭芷琳
史努比聖誕小鎮萌翻公館！自來水園區限定造景一次拍到飽，台北最療癒的聖誕景點就在這。
史努比聖誕小鎮萌翻公館！自來水園區限定造景一次拍到飽，台北最療癒的聖誕景點就在這。
饅頭弟
全家聖誕季超萌！迪士尼福袋、水晶球要搶，59元再加購Care Bears。
全家聖誕季超萌！迪士尼福袋、水晶球要搶，59元再加購Care Bears。
編輯 鄭雅之
聖誕節甜點11間！聖誕甜點 聖誕節禮盒推薦，大人系布朗尼 開心果提拉米蘇必吃。
聖誕節甜點11間！聖誕甜點 聖誕節禮盒推薦，大人系布朗尼 開心果提拉米蘇必吃。
編輯 張人尹
聖誕水晶球必買！7-11聖誕禮物13款推薦，微醉大人系JellyCat 史努比聖誕樹必搶。
聖誕水晶球必買！7-11聖誕禮物13款推薦，微醉大人系JellyCat 史努比聖誕樹必搶。
編輯 張人尹
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊