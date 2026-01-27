出國也要好好享受！大阪阪南市頂級桑拿獨棟Villa盛大開幕，正宗桑拿、露天浴池和出張主廚鐵板燒晚餐全包。

出國一樣可以很優雅，大阪近郊全新包棟別墅提供正宗芬蘭桑拿和定級鐵板燒晚餐，絕對是現代人最嚮往的度假體驗。

大阪府阪南市的全新一棟包棟別墅「private villa ten -KUMANO-」開幕，距離大阪市中心開車只要50分鐘、搭電車約1小時，能享受媲美白濱、淡路島的豐富自然與寧靜環境。這間完全私密的豪華別墅配備正宗芬蘭桑拿、無邊際露天浴池，還有專屬主廚到府料理的鐵板燒晚餐，是現代人最需要的奢華放鬆體驗。

阪南市：大阪秘境的海山之城

位於大阪府最南端的阪南市，擁有面向大阪灣的美麗海岸線和翠綠山巒，是關西少見能同時感受海洋與山林的寶地。著名景點包括泉南大理石海灘、臨空城Premium Outlets、賞櫻名所山中溪櫻花道，以及別墅名稱由來的熊野街道古道。這裡四季分明，春櫻、夏海、秋楓、冬靜，每個季節都有不同風情，卻因為距離大阪市區近而常被忽略，正因如此保留了難得的靜謐與原始自然。

▲擁有面向大阪灣的美麗海岸線和翠綠山巒，是關西少見能同時感受海洋與山林的寶地。





完全私密的奢華時光

在這個需要重新思考人與人距離、時間運用的時代，一棟包棟的住宿形式成為最理想的選擇。「private villa ten -KUMANO-」整棟別墅只屬於你和同行旅伴，不用擔心打擾他人或被打擾，可以完全放鬆做自己。在這裡，奢華不是物質的堆砌，而是能夠遠離資訊轟炸和行程追趕，靜靜地聆聽自然的聲音，細細品味屬於自己的時間。

▲整棟別墅只屬於你和同行旅伴，不用擔心打擾他人或被打擾，可以完全放鬆做自己。





芬蘭HARVIA桑拿：最正宗的三溫暖體驗

別墅配備可同時容納3人的正宗芬蘭乾式桑拿，使用芬蘭HARVIA品牌的專業烤爐，溫度可達110度，能將身體由內而外徹底溫暖。桑拿室外設有配備冷卻器的冷水池，全年都能享受低於10度的冰水浸泡，體驗真正的冷熱交替刺激。戶外露台擺放著法國Lafuma的無限躺椅，視野正對關西國際空港和阪南市街景，在清風吹拂中進入極致放鬆狀態。對於喜愛桑拿文化的人來說，這裡提供的絕對是專業級的享受。

▲配備可同時容納3人的正宗芬蘭乾式桑拿，使用芬蘭HARVIA品牌的專業烤爐，能將身體由內而外徹底溫暖。





無邊際露天浴池：與天空融為一體

別墅的露天浴池採用無邊際設計，水面彷彿延伸至天際，泡在溫暖的熱水中，眼前是隨時間與季節變化的天空色彩、遠方的海景、關西機場跑道、阪南市街景。白天沐浴在陽光下，黃昏時分被茜色天空包圍，夜晚則有星光與城市燈火相伴。在這裡泡澡不只是清潔身體，更是一場五感的療癒儀式。 ▲白天沐浴在陽光下，黃昏時分被茜色天空包圍，夜晚則有星光與城市燈火相伴。





專屬主廳到府鐵板燒

別墅提供出張主廚服務，料理長親自挑選當季食材，在別墅內現場烹調豪華鐵板燒晚餐。菜單包括鮪魚生排佐橄欖醬、西京味噌白酒醬烤鰆魚、特製肝醬黑鮑魚排，以及主菜國產黑毛和牛夏多布里昂牛排等頂級食材。主廚精湛的火候控制和醬汁搭配，讓每道菜都成為藝術品。在私人空間享用米其林等級的料理，這種專屬感是一般餐廳無法提供的特別體驗。

▲別墅內現場烹調豪華鐵板燒晚餐。菜單包括鮪魚生排佐橄欖醬、西京味噌白酒醬烤鰆魚、特製肝醬黑鮑魚排及國產黑毛和牛夏多布里昂牛排等頂級食材。 ▲在私人空間享用米其林等級的料理，這種專屬感是一般餐廳無法提供的特別體驗。



不需要長途跋涉，就能遠離都市喧囂，沉浸在自然與寧靜中。包棟別墅「private villa ten -KUMANO-」適合情侶蜜月、家族旅行、朋友聚會，完全私密的空間讓每個人都能放心做自己，創造專屬於這群人的珍貴回憶。





住宿資訊

別墅名稱：private villa ten -KUMANO-

地址：大阪府阪南市和泉鳥取１１３３−５６

費用：50,000日圓起

