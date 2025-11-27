京都全新飯店 2026春季開幕紀念住宿方案開放預約，建築大師隈研吾監修，住宿即文化體驗。

京都久違超美的新飯店即將在2026年開幕，隈研吾監修讓人十分期待，以京都町家為主軸設計，讓整體空間規劃的超空靈優雅。

Capella京都預計2026年春季在京都市東山區歷史悠久的宮川町地區正式開幕，承繼舊新道小學遺址，以「知識與文化探訪之地」的嶄新姿態重生。這是Capella品牌在日本的首間飯店，自即日起起已經開放2026年3月23日後的住宿預約。

Capella京都將融合傳統町家設計、當代藝術和職人稀有的傳統文化，為賓客策劃深度體驗京都1,200年歷史的住宿之旅。核心特色「Capella Curates」文化體驗計畫，讓旅客透過住宿深入觸及這座城市的傳統、精神和美學意識，將停留本身轉化為人生篇章中的特別旅程。

建築大師監修 重現町家意境

在隈研吾建築都市設計事務所設計監修、Brewin Design Office操刀室內設計下，Capella京都將京都這座城市的本質描繪為「重疊交織的空間故事」，空間中流淌著京都町家特有的「間」之哲學。

▲隈研吾監修、Brewin Design Office操刀室內設計，空間中流淌著京都町家特有的「間」之哲學。



尊重傳統町家精神，仿祇園風情的小巷兩側排列障子門，空間中隱約傳來潺潺水聲。穿過館內通道後豁然開朗的中庭，裝飾著曾施於歌舞練場的唐破風屋根設計，當年小學校庭的櫻花樹靜靜點綴其中。舊校舍使用的建材也被仔細重新利用，創造出連結過去與未來的確實紐帶。

▲仿祇園風情的小巷兩側排列障子門，空間中隱約傳來潺潺水聲。





全館共89間客房，包含29間套房，其中6間設有天然溫泉。餐飲設施包括彷彿花街傳統茶屋的招牌餐廳、傳承新道小學記憶的和食餐廳，以及面向中庭的全日餐飲法式小館。Auriga Spa提供天然溫泉和療程服務,將住宿體驗提升至更奢華的層次。

▲全館共89間客房，包含29間套房，其中6間設有天然溫泉。





除此之外，Capella Curates還提供住宿賓客專屬的特別體驗，引領賓客進入京都傳統文化世界。開幕時將推出三項只有在Capella京都才能體驗的原創計畫。

▲提供住宿賓客專屬的特別體驗，引領賓客進入京都傳統文化世界。





宮川町待客之門

通常謝絕「初次光臨」的宮川町歷史悠久茶屋,將為賓客特別開啟大門。女將親自導覽,帶領進入代代相傳的待客世界。舞妓在旁用心點茶，搭配季節上生菓子品嚐。隨後欣賞柔美優雅的舞蹈，在三味線琴音中沉浸於幽玄時光。

漆器匠人工坊

在寂靜中體驗日本漆藝世界。於代代相傳的漆器職人工坊，學習從漆樹採集樹液到精煉的細膩工序，實際觸摸作品，親自體驗漆塗或金繼修復技法，沉浸在傳統工藝的一日時光。

木屐之魂

距離Capella京都不遠，靜靜佇立於祇園小巷中的創業150年木屐草鞋工坊，是傳統中充滿趣味的特別場所。迎接賓客的是獨一無二的職人，他是說書人也是擁有獨特哲學的匠人,在瀰漫榻榻米香氣的工坊中，以輕鬆幽默的方式講述日本古老鞋履中蘊含的智慧。

▲開幕時將推出三項只有在Capella京都才能體驗的原創計畫。



這座將廢校活化為文化地標的飯店，不僅保存了建築的歷史記憶，更透過Capella品牌的奢華服務和深度文化體驗，為京都旅遊創造全新價值。對於追求深度文化體驗的旅客來說，Capella京都無疑將成為探索京都傳統美學和職人精神的最佳據點。





京都Capella（カペラ京都） 住宿資訊

地址：京都府京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町130

官方網站







