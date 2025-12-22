聖誕節CoCo買一送一！聖誕優惠CoCo莓果買一送一，外送加碼3Q奶茶買一送一開喝。

聖誕節喝CoCo連續兩天可享「莓好雙果茶(L)」買一送一，2杯只要75元。同時Uber Eats在1/6前還有「3Q奶茶買一送一」領軍5大飲品優惠，飲料控喝起來。

聖誕節喝CoCo買一送一！看準年末聚餐需求，這次CoCo都可同步準備門市與外送優惠，讓粉絲不管是約會、逛街都能約喝一杯，在聖誕節限定的好友日，CoCo連續兩天推出「莓好雙果茶」買一送一，即日起到跨年還有Uber Eats外送買一送一，多款茶飲與咖啡通通享優惠，讓飲料控年末開趴就約喝。



▲CoCo都可在聖誕節推出莓好雙果茶好友日買一送一，2杯75元成為節慶飲品選項。



▲CoCo都可攜手Uber Eats推出外送買一送一，多款茶飲與咖啡同步列入優惠。

CoCo聖誕限定買一送一登場

CoCo都可週三好友日，在聖誕節加倍登場，12/24-12/25聖誕節期間，可享草莓季必喝「莓好雙果茶(L)」買一送一，2杯只要75元。粉絲需透過都可訂線上平台領券購買，每人可領4張券，共可兌換8杯。莓好雙果茶以草莓與蔓越莓搭配紅茶基底，果香與茶香層次分明，是CoCo都可冬季必喝限定飲品。



▲CoCo都可莓好雙果茶結合草莓與蔓越莓果香，搭配紅茶呈現冬季人氣風味。





CoCo外送加碼買一送一

除了門市活動，CoCo都可也攜手Uber Eats推出外送買一送一優惠，在12/17-2026/1/6期間，透過Uber Eats點CoCo指定品項，可享買一送一優惠，活動包含3Q奶茶(L)、四季春青茶(L)、西西里手搗檸檬美式(L)、紅柚香檸美式(L)、職人美式(14oz)，讓粉絲在家也能用外送方式揪團喝起來。



CoCo聖誕限定好友日優惠

活動期間：12/24-12/25

活動內容：線上領券可享「莓好雙果茶(L)」買一送一，2杯只要75元。

活動方式：透過CoCo官方LINE或在CoCo都可訂線上點購。

CoCo Uber Eats外送買一送一

活動期間：12/17-2026/1/6

活動內容：CoCo都可買一送一：3Q奶茶(L)、四季春青茶(L)、西西里手搗檸檬美式(L)、紅柚香檸美式(L)、職人美式(14oz)