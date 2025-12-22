> 美食 > 聖誕節CoCo買一送一！聖誕優惠CoCo莓果買一送一，外送加碼3Q奶茶買一送一開喝。

聖誕節CoCo買一送一！聖誕優惠CoCo莓果買一送一，外送加碼3Q奶茶買一送一開喝。

tiger Walker 玩樂季coco買一送一聖誕節莓果
2025-12-22 21:10文字：編輯 張人尹 圖片提供:CoCo
編輯 張人尹

編輯 張人尹

聖誕節喝CoCo連續兩天可享「莓好雙果茶(L)」買一送一，2杯只要75元。同時Uber Eats在1/6前還有「3Q奶茶買一送一」領軍5大飲品優惠，飲料控喝起來。

聖誕節喝CoCo買一送一！看準年末聚餐需求，這次CoCo都可同步準備門市與外送優惠，讓粉絲不管是約會、逛街都能約喝一杯，在聖誕節限定的好友日，CoCo連續兩天推出「莓好雙果茶」買一送一，即日起到跨年還有Uber Eats外送買一送一，多款茶飲與咖啡通通享優惠，讓飲料控年末開趴就約喝。

▲CoCo都可在聖誕節推出莓好雙果茶好友日買一送一，2杯75元成為節慶飲品選項。
▲CoCo都可在聖誕節推出莓好雙果茶好友日買一送一，2杯75元成為節慶飲品選項。
▲CoCo都可攜手Uber Eats推出外送買一送一，多款茶飲與咖啡同步列入優惠。
▲CoCo都可攜手Uber Eats推出外送買一送一，多款茶飲與咖啡同步列入優惠。

CoCo聖誕限定買一送一登場

CoCo都可週三好友日，在聖誕節加倍登場，12/24-12/25聖誕節期間，可享草莓季必喝「莓好雙果茶(L)」買一送一，2杯只要75元。粉絲需透過都可訂線上平台領券購買，每人可領4張券，共可兌換8杯。莓好雙果茶以草莓與蔓越莓搭配紅茶基底，果香與茶香層次分明，是CoCo都可冬季必喝限定飲品。

▲CoCo都可莓好雙果茶結合草莓與蔓越莓果香，搭配紅茶呈現冬季人氣風味。
▲CoCo都可莓好雙果茶結合草莓與蔓越莓果香，搭配紅茶呈現冬季人氣風味。


CoCo外送加碼買一送一

除了門市活動，CoCo都可也攜手Uber Eats推出外送買一送一優惠，在12/17-2026/1/6期間，透過Uber Eats點CoCo指定品項，可享買一送一優惠，活動包含3Q奶茶(L)、四季春青茶(L)、西西里手搗檸檬美式(L)、紅柚香檸美式(L)、職人美式(14oz)，讓粉絲在家也能用外送方式揪團喝起來。

▲CoCo都可攜手Uber Eats推出外送買一送一，多款茶飲與咖啡同步列入優惠。（攝影：張人尹）
▲CoCo都可攜手Uber Eats推出外送買一送一，多款茶飲與咖啡同步列入優惠。（攝影：張人尹）



CoCo聖誕限定好友日優惠

活動期間：12/24-12/25
活動內容：線上領券可享「莓好雙果茶(L)」買一送一，2杯只要75元。
活動方式：透過CoCo官方LINE或在CoCo都可訂線上點購。

CoCo Uber Eats外送買一送一

活動期間：12/17-2026/1/6
活動內容：CoCo都可買一送一：3Q奶茶(L)、四季春青茶(L)、西西里手搗檸檬美式(L)、紅柚香檸美式(L)、職人美式(14oz)

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
CoCo買一送一！CoCo三大優惠整理，雙12優惠77元 外送CoCo買一送一開喝。
CoCo買一送一！CoCo三大優惠整理，雙12優惠77元 外送CoCo買一送一開喝。
編輯 張人尹
肯德基雙12買一送一！16項肯德基買一送一清單，APP加碼蛋撻買一送一。
肯德基雙12買一送一！16項肯德基買一送一清單，APP加碼蛋撻買一送一。
編輯 張人尹
CoCo買一送一！CoCo百香雙響炮買一送一，小湯圓奶茶2杯99元喝到跨年。
CoCo買一送一！CoCo百香雙響炮買一送一，小湯圓奶茶2杯99元喝到跨年。
編輯 張人尹
雙12吃買一送一！12間雙12優惠買一送一清單，飲料買一送一 薯條買一送一 咖啡買一送一必衝。
雙12吃買一送一！12間雙12優惠買一送一清單，飲料買一送一 薯條買一送一 咖啡買一送一必衝。
編輯 張人尹
CoCo小湯圓買一送一！冬至飲料CoCo小湯圓奶茶強勢回歸，一日限定買一送一。
CoCo小湯圓買一送一！冬至飲料CoCo小湯圓奶茶強勢回歸，一日限定買一送一。
編輯 張人尹
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊