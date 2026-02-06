6米高史努比甜甜圈點燈！7大漁港變史努比樂園，屏東最萌夜景要拍。

屏東漁港情人節浪漫變身，史努比攜手花生漫畫角色現身七大港口，打造夢幻甜點藝術樂園，陪你甜蜜過春節。

史努比攜手花生漫畫角色聯名點亮屏東漁港！南台灣的海岸線即將迎來最可愛的訪客，屏東縣政府今年情人節限定的「曖曖在海邊」，邀請到全球巨星史努比與好朋友，攜手進駐屏東七大漁港。將於2/14~3/14期間跨國藝術展覽將海邊化身為充滿甜點光影的療癒樂園，讓原本平靜的漁港在入夜後散發出粉紅泡泡般的甜蜜氣息，絕對是情侶約會與史努比鐵粉朝聖的必踩點。



▲屏東在後灣漁港有大型糖果點綴的史努比狗屋，夜間點燈邀你來過情人節。

▲屏東縣首次攜手《花生漫畫》，史努比與好友們將現身漁港陪大家過情人節。





7大史努比點亮屏東漁港

這次由日韓藝術家聯手操刀的作品極具視覺衝擊力，像是枋寮漁港可以看見史努比自在地在甜甜圈上伸展身體，展現出最慵懶的渡假風格。而山海漁港與紅柴坑則分別由查理布朗與露西坐鎮，呈現出歲月靜好的愛情樣貌。最受矚目的莫過於琉球新漁港那座6米高的巨型愛心甜甜圈，上面還有超療癒的小黃鳥糊塗塌客陪伴，每一件作品都將童年回憶與浪漫光影完美結合，讓人快門停不下來。



▲枋寮漁港可以看見史努比自在地在甜甜圈上伸展身體，展現出最慵懶的渡假風格。





漁港變身童話糖果屋與白色情人節對鍊驚喜

除了超人氣的花生漫畫角色外，林邊水利村與枋山楓港也佈滿了巨大拐杖糖與玫瑰蝴蝶裝置，整條海岸線彷彿變成了現實版的童話故事場景。主辦單位更貼心準備了萬元情人節對鍊要送給幸運兒，只要在3/12前與這些可愛藝術裝置合照並上傳臉書就有機會中獎。3/14當晚在枋寮漁港還有一場星光熠熠的情人節演唱會，讓大家在療癒歌聲與史努比的包圍下，度過最浪漫的情人節夜晚。



▲屏東限定史努比打卡點，琉球新漁港有巨型「甜甜圈與糊塗塌客」賣萌。

屏東曖曖在海邊 × 花生漫畫 How Do You Do, Snoopy? 活動資訊

展出期間： 2026/02/14（五）– 2026/03/14（六）

點燈時間： 每日 17:00 – 22:00





屏東曖曖在海邊 史努比七大打卡點

枋寮漁港： 甜甜圈與史努比、情人節演唱會（3/14）

琉球新漁港： 6米高愛心甜甜圈與糊塗塌客

紅柴坑漁港： 甜甜圈與趴在上面的露西

山海漁港： 悠閒躺臥的查理布朗

後灣漁港： 糖果點綴的史努比狗屋

林邊水利村、枋山楓港： 巨型糖果管道、玫瑰與蝴蝶甜點籠架

抽獎任務： 與任一裝置藝術合照，3/12 20:00 前上傳至「屏東縣政府文化處」粉專指定貼文，抽萬元對鍊。







屏東最新打卡點跟上！

