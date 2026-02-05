魔幻舞台！小魔女DoReMi餐廳快閃台北西門，小魔女立牌 小魔女貼紙預約免費送。

小魔女DoReMi聯名餐廳登場，FANFANS CAFÉ於台北、台中、高雄推出主題餐點、預約貼紙特典與聯名商品，還有小魔女DoReMi聯名周邊同步開賣。

▲FANFANS CAFÉ打造小魔女DoReMi聯名主題餐廳，三地同步登場，結合餐點與拍照場景。（攝影：張人尹）



▲走進FANFANS CAFÉ即可看到小魔女DoReMi角色牆面與魔幻舞台拍照區。（攝影：張人尹）

魔幻舞台來了！少女心噴發「小魔女DoReMi × FANFANS CAFÉ聯名主題餐廳」自2026/2/5起於台北西門、台中一中、高雄愛河三地同步登場，結合小魔女系列主題餐點、甜點、飲品，還有限定特典與聯名商品，預約訂位、或是點指定餐點就免費送，打造能邊用餐邊沉浸童年回憶的魔法空間。





預約就送的限定角色貼紙

▲FANFANS CAFÉ小魔女DoReMi聯名推出預約用餐限定隨機貼紙特典。（攝影：張人尹）

角色餐點搭配透卡立牌杯墊

▲FANFANS CAFÉ小魔女DoReMi角色主餐附贈對應透卡立牌。（攝影：張人尹）

這次聯名特別為預約用餐的粉絲準備限定特典，只要完成預約並到店用餐，即可獲得隨機貼紙乙張，角色包含魔女莉卡與六位精靈，設計風格延續動畫中可愛又鮮明的形象，收藏感十足。貼紙採隨機贈送，數量有限，送完為止，讓粉絲火速訂位，拼人品抽到喜歡的的角色款式。在餐點上，特別以五位小魔女見習生為主角，設計主餐、甜點與飲品，每款都對應角色個性，包含蒜香牛排飯、法式可頌、章魚燒炒麵到鬆餅堡等。凡點購角色主餐即可獲得對應透卡立牌，飲品則隨機附贈紙杯墊。此外，甜點三款則取材自劇中魔女考試與角色故事，並附贈魔女見習生道具透明貼紙。飲品以角色代表色與咒語為設計靈感，搭配對應的吸管套、杯墊，細節滿滿。





全系列聯名商品官網預購

▲FANFANS推出小魔女DoReMi聯名商品，全系列於官網開放預購。（攝影：張人尹）



除了餐點體驗，「小魔女DoReMi × FANFANS」本次活動也推出多款聯名周邊商品，涵蓋抱枕、絨毛娃娃、毯子、包款、服飾、生活小物與裝飾類商品，全系列於官方網站開放預購，餐廳現場僅展示部分實品。凡於官網單筆消費達指定金額，即可獲得角色紀念厚卡乙張，款式共6種隨機贈送，讓粉絲們要吃、要拍照、也要收周邊。

《小魔女DoReMi》聯名主題餐廳資訊

小魔女DoReMi聯名主題餐廳西門店

注意事項：春節暫停營業期間：2026/2/15（日）～ 2026/2/19（四）

地址：台北市萬華區昆明街92之1號5樓

聯名期間：2026/2/5（四）～ 2026/3/31（二）

小魔女DoReMi聯名主題餐廳一中店

地址：台中市北區太平路22號2樓

聯名期間：2026/2/6（五）～ 2026/4/1（三）

小魔女DoReMi聯名主題餐廳高雄店

地址：高雄市前金區大同二路23號1樓

聯名期間：2026/2/6（五）～ 2026/4/1（三）







本篇報導所有照片皆由 vivo X300 Pro 拍攝，原始畫面未經後製。







