咖波迴力車爆萌！中華郵政Ｘ貓貓蟲咖波再推新聯名，開賣日 售價一次看。

中華郵政與貓貓蟲咖波第2波聯名來了，超萌公仔迴力車將於2月3日開賣，2款造型限量登場，咖波粉快衝。

咖波鐵粉又要手刀準備搶買了！中華郵政和超人氣巨星貓貓蟲咖波聯名款，第一波一開賣就造成咖波粉絲的搶購，這次宣布將於2月3日正式推出第2波聯名療癒小物。這次的主角是可愛到讓人融化的公仔迴力車，分別有2款不同的精緻造型，不管是經典綠色郵車還是萌度破表的聯名專車，都能讓咖波粉體驗到滿滿的收藏樂趣，現在就趕緊標註行事曆準備入手，讓這台載滿可愛能量的小車陪你度過每一天。



▲中華郵政Ｘ貓貓蟲咖波公仔迴力車，每款售價270元。

貓貓蟲咖波公仔迴力車限量開搶

深受大家喜愛的中華郵政Ｘ咖波聯名系列終於迎來續集，自從首波活動掀起熱潮之後，許多人就在敲碗期待更多新品。這次重磅登場的咖波公仔迴力車，將台灣原創角色與郵務特色完美結合，展現出截然不同的玩味風格。當最調皮的貓貓蟲化身為小小快遞員，那種充滿活力又帶點呆萌的模樣，讓日常辦公或居家擺設瞬間增添了幾分俏皮的生命力，是一款絕對不能錯過的療癒聖物，趕快準備好手速加入搶購行列。

▲中華郵政貓貓蟲咖波迴力車共有兩款，將於2月3日開賣。





中華郵政聯名周邊2款造型超吸睛

這次的迴力車一共推出了2款別具心思的設計。第1款是咖波親自駕駛經典的綠色郵車，就像是正要趕著去送信的路上。第2款則是波波鴿搭乘特製的咖波主題車，2個吉祥物同台登場的畫面實在太可愛。無論是放在桌上輕輕往後拉，看著車子飛快奔馳的樣子，還是單純當作擺飾欣賞，都能感受到這份聯名誠意，每一款定價僅需270元，全台郵局與網路商城同步販售，晚了可能就只能看著別人開箱。

▲中華郵政Ｘ貓貓蟲咖波第二波推出超萌迴力車。









中華郵政Ｘ咖波迴力車

開賣日期： 2月3日

商品名稱： 貓貓蟲咖波聯名公仔迴力車（A款、B款）

商品價格： 每款270元

購買通路： 全國各地郵局、郵政博物館、i集郵網路商城

款式細節：

A款： 經典綠色郵車與咖波信差造型

B款： 咖波主題車與吉祥物波波鴿造型





療癒小物買不完！

