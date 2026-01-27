台北麻油雞6大必吃清單！南機場夜市、寧夏夜市麻油雞老店，開店前爆排免費續湯。

6大台北麻油雞推薦！南機場夜市阿男麻油雞、寧夏夜市環記麻油雞，冬天必吃台北麻油雞老店清單。
台北麻油雞6大必吃清單！冬天天氣一冷不只火鍋，來吃一碗熱呼呼的麻油雞也很過癮，濃郁麻油香加上軟嫩雞肉，吃飽的同時也吃得暖，窩客島這次整理6大台北麻油雞名單，像是開店前就爆排的南機場夜市麻油雞、寧夏夜市老店「環記麻油雞」，以及50年老店「阿圖麻油雞」等，6家台北麻油雞都是當地人冬天必吃排隊名店。
阿男麻油雞 位置資訊
地址：臺北市中正區中華路二段311巷34號
電話：0955-572-506
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：台北市中正區阿男麻油雞｜還沒開門就排到街尾！米其林推薦超人氣夜市麻油雞
環記麻油雞 位置資訊
地址：臺北市大同區寧夏路44號
電話：02-2558-1406
完整介紹由部落客「Wing Tsay 」於窩客島分享：寧夏夜市排隊美食，環記麻油雞，滿滿麻油豬心，料多湯濃，麻油雞，麻油腰子，70年老店，雙連站美食推薦。
阿圖麻油雞 位置資訊
地址：臺北市中山區林森北路552之2號
電話：02-2597-7811
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：台北市中山區阿圖麻油雞總店｜越冷生意越火爆！超過五十年歷史老牌麻油雞
施家麻油腰花 位置資訊
地址：臺北市信義區松山路540巷538-2號
電話：0970-193-121
完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：網友推薦麻油雞吃這間，才七點就賣光點不到！滷肉飯＋麻油腰花來一套，瘦肉意外好吃推薦
麗姐麻油雞 位置資訊
地址：臺北市中山區長安東路一段53巷20號
電話：02-2541-1935
完整介紹由部落客「麥仔與珍小姐」於窩客島分享：中山區美食｜麗姐麻油雞～天氣冷不冷都該來碗補身麻油雞湯，湯頭醇香用料好實在、捷運中山站美食、條通商圈
阿柱麻油雞 位置資訊
地址：臺北市中山區遼寧街77號
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：阿柱麻油雞｜要炒到噴火鑊氣才夠！單鍋大火爆炒酒香麻油雞
台北麻油雞外，台北美食清單也要吃
