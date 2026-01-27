台北麻油雞6大必吃清單！南機場夜市、寧夏夜市麻油雞老店，開店前爆排免費續湯。

6大台北麻油雞推薦！南機場夜市阿男麻油雞、寧夏夜市環記麻油雞，冬天必吃台北麻油雞老店清單。

台北麻油雞6大必吃清單！冬天天氣一冷不只火鍋，來吃一碗熱呼呼的麻油雞也很過癮，濃郁麻油香加上軟嫩雞肉，吃飽的同時也吃得暖，窩客島這次整理6大台北麻油雞名單，像是開店前就爆排的南機場夜市麻油雞、寧夏夜市老店「環記麻油雞」，以及50年老店「阿圖麻油雞」等，6家台北麻油雞都是當地人冬天必吃排隊名店。



▲台北麻油雞推薦6大必吃！南機場夜市阿男麻油雞、寧夏夜市環記麻油雞，開店前爆排先吃。



▲6大台北麻油雞推薦！排隊名店阿圖麻油雞、施家麻油腰花，冬天麻油雞吃起來。





台北麻油雞推薦必吃夜市名店：阿男麻油雞、環記麻油雞

阿男麻油雞 位置資訊

台北麻油雞推薦先衝夜市吃，南機場夜市「阿男麻油雞」每天開店前就排滿人潮，招牌麻油雞腿每天限量，上桌前就骨肉分離，不用啃肉吃起來超方便，麻油湯頭還能免費續湯，來南機場夜市必吃排隊名店，也獲得米其林必比登推薦；寧夏夜市超過70年老店「環記麻油雞」，以濃郁麻油湯頭、麻油豬心、麻油赤肉聞名，再搭魯肉飯、麵線超滿足，冬天逛台北夜市來吃麻油雞。

地址：臺北市中正區中華路二段311巷34號

電話：0955-572-506

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：台北市中正區阿男麻油雞｜還沒開門就排到街尾！米其林推薦超人氣夜市麻油雞





環記麻油雞 位置資訊

地址：臺北市大同區寧夏路44號

電話：02-2558-1406

完整介紹由部落客「Wing Tsay 」於窩客島分享：寧夏夜市排隊美食，環記麻油雞，滿滿麻油豬心，料多湯濃，麻油雞，麻油腰子，70年老店，雙連站美食推薦。

▲台北麻油雞推薦必吃！南機場夜市「阿男麻油雞」每天開店前就排滿人潮，麻油湯免費續湯。

▲台北麻油雞推薦必吃！寧夏夜市超過70年老店「環記麻油雞」搭魯肉飯、麵線開吃。





台北麻油雞排隊名店推薦：阿圖麻油雞、施家麻油腰花

台北麻油雞名店推薦必吃林森北路上的「阿圖麻油雞」，超過50年老字號名店，主打單鍋現煮麻油雞湯，雞肉吸飽湯汁又扎實，沾上特製蒜蓉醬油、配乾米血糕；而在信義區永春站附近的「施家麻油腰花」，招牌麻油腰花厚實脆彈而且完全沒有腥味，許多饕客會再加點魯肉飯、醃蘿蔔，整套吃玩超有飽足感，即便在夏天也常常提早賣光。





阿圖麻油雞 位置資訊

地址：臺北市中山區林森北路552之2號

電話：02-2597-7811

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：台北市中山區阿圖麻油雞總店｜越冷生意越火爆！超過五十年歷史老牌麻油雞





施家麻油腰花 位置資訊

地址：臺北市信義區松山路540巷538-2號

電話：0970-193-121

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：網友推薦麻油雞吃這間，才七點就賣光點不到！滷肉飯＋麻油腰花來一套，瘦肉意外好吃推薦



▲台北麻油雞排隊名店！超過50年老字號「阿圖麻油雞」單鍋現煮麻油雞湯必吃。

▲台北麻油雞排隊名店推薦！信義區永春站「施家麻油腰花」必點招牌麻油腰花。





台北麻油雞推薦必吃：麗姐麻油雞、阿柱麻油雞

台北麻油雞必吃推薦「麗姐麻油雞」，以放山土雞、老薑黑麻油與米酒現炒，麻油雞湯先以老薑與黑麻油爆香，再加入米酒炒煮，店內清爽的香菇雞湯也是人氣款，是條通商圈人氣溫補美食；位在遼寧街夜市的「阿柱麻油雞」則是老饕私藏名店，單鍋大火快炒鑊氣十足，麻油料理附麻油蛋，麻油豬肝、麻油腰只無腥味又脆嫩，堪稱台北宵夜與冬天進補首選。





麗姐麻油雞 位置資訊

地址：臺北市中山區長安東路一段53巷20號

電話：02-2541-1935

完整介紹由部落客「麥仔與珍小姐」於窩客島分享：中山區美食｜麗姐麻油雞～天氣冷不冷都該來碗補身麻油雞湯，湯頭醇香用料好實在、捷運中山站美食、條通商圈







阿柱麻油雞 位置資訊

地址：臺北市中山區遼寧街77號

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：阿柱麻油雞｜要炒到噴火鑊氣才夠！單鍋大火爆炒酒香麻油雞



▲台北麻油雞必吃推薦！麗姐麻油雞不只麻油雞，香菇雞湯也很推，是條通商圈人氣美食。



▲台北麻油雞必吃推薦！遼寧街夜市「阿柱麻油雞」先以單鍋大火快炒、充滿鑊氣，麻油雞尬麻油蛋開吃。

