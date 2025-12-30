> 美食 > 大巨蛋演唱會完衝！台北大巨蛋美食7間宵夜開吃，黃仁勳麻辣鍋、24小時早餐店。

大巨蛋演唱會完衝！台北大巨蛋美食7間宵夜開吃，黃仁勳麻辣鍋、24小時早餐店。

ONE ART Taipei 2026 藝術台北tiger Walker 玩樂季台北大巨蛋美食大巨蛋國父紀念館站美食國父紀念館站
2025-12-30 17:50文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭雅之圖片提供:各個部落客
編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

台北大巨蛋宵夜美食7選！黃仁勳也吃正宗麻辣鍋、專人代烤烤肉、24小時早餐店，看完大巨蛋演唱會開吃。

衝完台北大巨蛋演唱會，來吃台北大巨蛋美食！台北大巨蛋演唱會一場接一場，來看演唱會前也一定要知道大巨蛋周邊美食，窩客島這次特別針對台北大巨蛋美食、國父紀念館站美食，整理出7間開到凌晨的美食店家，從專人代烤燒肉、韓式料理、24小時豆漿早餐店，甚至有黃仁勳也吃過的麻辣鍋，讓你演唱會嗨完，散場聚餐台北大巨蛋美食吃起來。

▲大巨蛋演唱會完衝！台北大巨蛋美食7間宵夜開吃，黃仁勳麻辣鍋、24小時早餐店。
▲大巨蛋演唱會完衝！台北大巨蛋美食7間宵夜開吃，黃仁勳麻辣鍋、24小時早餐店。
▲台北大巨蛋美食推薦！黃仁勳也吃過「馮校長老火鍋」開到台北，正宗川味麻辣鍋吃到凌晨。
▲台北大巨蛋美食推薦！黃仁勳也吃過「馮校長老火鍋」開到台北，正宗川味麻辣鍋吃到凌晨。


台北大巨蛋美食必吃火鍋推薦：馮校長老火鍋、湊湊火鍋、一品蔬菜羊肉專賣店

火鍋控必吃台北大巨蛋美食，推薦首選黃仁勳也吃過的成都麻辣鍋「馮校長老火鍋」，台灣一號店就開在台北大巨蛋、國父紀念館站附近，還開到半夜12點半，正統川味麻辣鍋涮上台灣溫體牛、溫體豬，甜點也有冰粉也有可以吃；主打麻辣鴛鴦鍋的「湊湊火鍋」，甚至有KTV包廂，讓你演唱會嗨完，吃麻辣鍋繼續嗨；而「一品蔬菜羊肉專賣店」每天彰化直送新鮮羊肉，搭配清甜的蔬菜湯底，只要涮煮6秒，吃起來沒羶味又鮮嫩，是國父紀念館站必吃美食之一。

馮校長老火鍋  位置資訊

地址：臺北市大安區延吉街157-1號
完整介紹：黃仁勳美食「馮校長老火鍋」開到台北！成都空運麻辣鍋底，台灣溫體牛350元就有。

湊湊火鍋  位置資訊

地址：臺北市信義區忠孝東路四段515號, 遠東GardenCity, 1F
電話：02-2756-6986
完整介紹由部落客「蛋寶趴趴go」於窩客島分享：台北大巨蛋必吃麻辣鍋！湊湊火鍋包廂KTV讓聚會更嗨翻天！

一品蔬菜羊肉專賣店  位置資訊

地址：臺北市大安區延吉街131巷25號
電話：02-8772-1108
完整介紹由部落客「李大人吃遊記」於窩客島分享：【台北大安美食】一品蔬菜羊肉專賣店，燙羊肉吃起來竟然跟燙牛肉一樣美味！滷羊腳膠質超豐富，捷運國父紀念館站附近走路5分鐘

▲台北大巨蛋美食必吃麻辣鍋推薦：湊湊火鍋提供KTV包廂，讓你看完演唱會繼續嗨。
▲台北大巨蛋美食必吃麻辣鍋推薦：湊湊火鍋提供KTV包廂，讓你看完演唱會繼續嗨。
▲台北大巨蛋美食必吃火鍋推薦：一品蔬菜羊肉專賣店開到凌晨1點，必吃國父紀念館站美食之一。
▲台北大巨蛋美食必吃火鍋推薦：一品蔬菜羊肉專賣店開到凌晨1點，必吃國父紀念館站美食之一。


台北大巨蛋美食人氣燒肉推薦：豆町村燒肉、上吉燒肉

台北大巨蛋周邊美食除了火鍋，也有不少燒肉店適合宵夜場聚餐，像是位在國父紀念館站一號出口附近的「豆町村燒肉」，不只能吃到厚切牛舌、牛小排、伊比利豬肋條等，也有和牛滷肉飯、炸冰淇淋讓你吃超飽；附近的「上吉燒肉」可以一次吃到日本和牛、美國和牛，以及月見拌飯、燉湯系列，兩家都是專人桌邊代烤，不用動手就能輕鬆享受。


豆町村燒肉  位置資訊

地址：臺北市大安區延吉街131巷27號1樓
電話：02-8771-0380
完整介紹由部落客「V女王 ღ 饗樂城堡」於窩客島分享：東區燒肉推薦 豆町村燒肉 ll 國父紀念館美食，嚴選新鮮頂級食材，桌邊代烤服務，讓你吃到最剛剛好最美味的食材，是好友聚餐首選

上吉燒肉  位置資訊

地址：臺北市大安區延吉街131巷41號
電話：02-8772-5765
完整介紹由部落客「大口」於窩客島分享：【台北美食】上吉燒肉．全程專人代烤的優質服務+頂級和牛燒肉!

▲台北大巨蛋美食人氣燒肉推薦！專人代烤「豆町村燒肉」位在國父紀念館站一號出口附近。
▲台北大巨蛋美食人氣燒肉推薦！專人代烤「豆町村燒肉」位在國父紀念館站一號出口附近。
▲台北大巨蛋美食人氣燒肉推薦！國父紀念館站美食「上吉燒肉」，日本和牛、美國和牛一次吃。
▲台北大巨蛋美食人氣燒肉推薦！國父紀念館站美食「上吉燒肉」，日本和牛、美國和牛一次吃


台北大巨蛋美食推薦：紫木槿韓餐酒館、老漿家

台北大巨蛋韓式料理推薦「紫木槿韓餐酒館」，韓式烤肉、韓式豆腐煲、石鍋拌飯、銅盤烤肉全都有，還有韓式小菜免費吃到飽；想吃簡單一點的話，國父紀念館站延吉街也有24小時營業的豆漿早餐店「老漿家」，天婦羅炸蝦蛋餅、古早味飯糰，以及小籠湯包當宵夜點心吃剛剛好。


紫木槿韓餐酒館  位置資訊

地址：臺北市大安區延吉街131巷20號1樓
電話：02-8772-0131
完整介紹由部落客「快樂雲」於窩客島分享：台灣 ｜台北 ｜大巨蛋新店「紫木槿韓餐酒館」，築間新品牌高CP值的韓式餐酒館。（國父紀念館美食/大巨蛋美食）

老漿家  位置資訊

地址：臺北市大安區延吉街110號1F
電話：02-2779-0602
完整介紹由部落客「D&W黑白雙搭」於窩客島分享：台北市大安區台北東區「老漿家」，從早餐吃到宵夜的24小時豆漿店，蛋餅加炸蝦好吃又奢華！

▲台北大巨蛋美食推薦！紫木槿韓餐酒館石鍋拌飯、韓式烤肉等韓式料理都有。
▲台北大巨蛋美食推薦！紫木槿韓餐酒館石鍋拌飯、韓式烤肉等韓式料理都有。
▲台北大巨蛋美食推薦！24小時營業豆漿店「老漿家」，古早味飯糰、小籠湯包。
▲台北大巨蛋美食推薦！24小時營業豆漿店「老漿家」，古早味飯糰、小籠湯包。

台北大巨蛋周邊美食、必逛亮點

推薦閱讀：SOGO大巨蛋影城棟開了！Garden City光之花園14個必逛重點，超殺回饋全攻略。

推薦閱讀：大巨蛋美食推薦！星宇燒肉店「星胡同」新套餐，燒肉 烤白鰻魚都有。

推薦閱讀：大巨蛋咖啡廳推薦！Annyoung Cafe 你好咖啡 一秒到首爾街頭，營業到晚上11點、菜單蜂蜜海苔年糕必點。


更多 台北大巨蛋宵夜美食 照片：

▲台北大巨蛋美食必吃火鍋推薦！一品蔬菜羊肉專賣店每天彰化直送羊肉。
▲台北大巨蛋美食必吃火鍋推薦！一品蔬菜羊肉專賣店每天彰化直送羊肉。
▲台北大巨蛋美食人氣燒肉推薦！上吉燒肉各種頂級和牛專人幫你烤。
▲台北大巨蛋美食人氣燒肉推薦！上吉燒肉各種頂級和牛專人幫你烤。
▲台北大巨蛋美食推薦！24小時營業「老漿家」天婦羅炸蝦蛋餅。
▲台北大巨蛋美食推薦！24小時營業「老漿家」天婦羅炸蝦蛋餅。

