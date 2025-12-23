黃仁勳美食「馮校長老火鍋」開到台北！成都空運麻辣鍋底，台灣溫體牛350元就有。

連黃仁勳都曾到訪的成都麻辣鍋名店「馮校長老火鍋」，將於2026年1月進駐國父紀念館站、台北大巨蛋周邊，成為台北東區麻辣鍋新焦點。

黃仁勳美食再加一！曾吸引黃仁勳到訪的成都麻辣鍋「馮校長老火鍋」，確定將在2026年1月3日進駐台北東區，全台首店選址鄰近國父紀念館站與台北大巨蛋生活圈。「馮校長老火鍋」以正統成都老火鍋為定位，主打經典大紅鍋鍋底原汁原味空運來台，完整保留川味麻辣的香氣與層次表現。隨著球賽與大型演唱會人潮頻繁，馮校長老火鍋也被視為近期台北大巨蛋周邊美食推薦中，適合散場聚餐的麻辣鍋新選項。



▲黃仁勳也吃過的「馮校長老火鍋」台北首店，嚴選台灣溫體牛、台灣在地食材。(攝影：鄭雅之)

▲黃仁勳也吃過的「馮校長老火鍋」台北首店，嚴選台灣溫體牛。(攝影：鄭雅之)





黃仁勳也愛吃「馮校長老火鍋」插旗台北東區

在鍋底表現上，馮校長老火鍋選擇忠實呈現成都老火鍋風味，而非因應市場調整辣度結構。經典大紅鍋以牛油與多款川味辛香料構成，香氣濃厚卻不躁辣，提供小辣至大辣選擇，讓不同嗜辣程度的消費者都能依需求調整。另可搭配用多種菇類熬煮的香濃「菌菇湯」或集結海陸精華的「三鮮湯」鴛鴦鍋。營業至半夜12點半，就算是到台北大巨蛋看球賽、演唱會結束後，也能到此大快朵頤。



▲「馮校長老火鍋」經典大紅鍋鍋底從成都空運來台。(攝影：鄭雅之)





經典老火鍋食材推薦！嚴選台灣溫體牛、溫體豬

菜色設計上，馮校長老火鍋以成都老火鍋經典架構為基礎，並結合台灣在地食材供應。招牌手工紅寶石鴨血質地細嫩，吸附湯汁後風味完整，是評斷麻辣鍋品質的重要指標。「大刀腰片」講究刀工與火候，入口爽脆不腥。「菊花郡肝」則兼具視覺與口感特色。肉品部分主打每日現切的限量台灣溫體牛，推薦「台灣牛五花腩、台灣牛吊龍」一盤350元就有，就連豬肉也是嚴選台灣溫體豬每日直送，就是要讓大家吃到最新鮮的肉品。



▲黃仁勳也吃過的「馮校長老火鍋」台北首店，嚴選台灣溫體牛。(攝影：鄭雅之)





內臟配料與手工品項的完整度

除核心招牌外，馮校長老火鍋在配料設計上也展現老火鍋應有的完整度。手工蝦滑以白蝦製作，口感紮實不鬆散。手工香菜丸子與荸薺丸子在肉香中加入清爽層次，適合作為味覺轉換。手作魚籽豆花以細緻魚漿結合飛魚卵，口感輕柔且具辨識度。八秒馬鈴薯絲保留清脆口感，能有效平衡辣鍋油脂感。搭配油碟與乾碟使用，更能完整體驗成都老火鍋的經典用餐方式。桌上也貼心準備涮煮秘笈，8秒馬鈴薯絲、15秒毛肚、2分鐘香菜牛肉等，讓大家可以吃到最完美的熟度。



▲選擇障礙的人可以點「馮校長老火鍋」九宮格。(攝影：鄭雅之)

▲「馮校長老火鍋」推薦必點香菜牛肉。(攝影：鄭雅之)





馮校長老火鍋 台灣首店

地址：台北市大安區延吉街157-1號1樓

營業時間：18:00至00:30

公休日：每週一、二





馮校長老火鍋 台灣首店開幕優惠整理

活動期間：2026年1月3日至1月16日

適用條件：到店消費鴛鴦鍋

優惠內容：白鍋免費升級蟲草菌菇組





▲「馮校長老火鍋」推薦必吃大刀腰片，每片厚約0.2公分，快速涮15秒就能入口。(攝影：鄭雅之)

▲「馮校長老火鍋」甜點推薦必點冰粉。(攝影：鄭雅之)