▲大巨蛋咖啡廳推薦！Annyoung Cafe 你好咖啡 一秒到首爾街頭，營業到晚上11點、菜單蜂蜜海苔年糕必點。

大巨蛋咖啡廳推薦！國父紀念館美食「Annyoung Cafe 你好咖啡」由韓國老闆經營，菜單蜂蜜海苔年糕必點，不只是營業至晚上11點的深夜咖啡廳，還能一秒置身首爾街頭。

位於台北東區延吉街巷弄內的「Annyoung Cafe 你好咖啡」，是近期社群熱議的韓系咖啡廳代表。由純正韓國人經營，店員多數也來自韓國，整體氛圍如同首爾街角的文青咖啡館，從音樂到香氣都讓人彷彿置身異國。鄰近捷運國父紀念館站與忠孝敦化站，交通方便，營業時間至晚間11點，成為下班小聚、夜貓族放鬆的新去處。



台北巷弄咖啡廳推薦「 Annyoung Cafe 你好咖啡 」一秒到首爾街頭

「Annyoung Cafe 你好咖啡」的外觀簡約低調，白牆木質的韓系風格令人一眼難忘。店內空間不大卻溫馨，米白牆面搭配溫暖燈光，營造柔和氛圍。特別的是，耳邊傳來的多是韓語交談與K-Pop旋律，讓人有種置身弘大的錯覺。這裡有提供Wi-Fi與插座，非常適合攜帶筆電工作或與好友悠閒聚會。雖然客滿時限時兩小時、每人低消一杯飲品，但大多時候氣氛自在、服務親切，是許多韓粉心中的口袋名單。



大巨蛋咖啡廳推薦「Annyoung Cafe 你好咖啡」推薦菜單：蜂蜜海苔年糕、提拉米蘇

在「Annyoung Cafe 你好咖啡」，甜點與飲品的表現同樣亮眼。「蜂蜜海苔年糕」這道料理可說是店內的鎮店之寶，幾乎每桌必點。外酥內Q的炸年糕淋上蜂蜜，再撒上海苔碎片，鹹甜交織的層次讓人一試成主顧。「藍莓拿鐵」則是以新鮮藍莓果醬結合鮮奶，口感層次豐富。細緻綿密的「提拉米蘇」吸附著咖啡與可可香氣，滑順的馬斯卡彭奶霜在口中化開，甜而不膩。

除了這三款招牌，店內還有香草布丁、肉桂捲、焦糖脆脆咖啡與莓果氣泡飲等多樣選擇，每道都能感受到韓國老闆對風味的堅持與巧思。在這間韓系小店裡，你不僅能感受首爾風情，也能找到一份台北少見的靜謐。如果大家也想在東區巷弄中尋找一場偽出國的午後，「你好咖啡」絕對能讓你一秒抵達首爾街頭，帶走滿滿幸福感。



大巨蛋咖啡廳推薦 國父紀念館美食 Annyoung Cafe 你好咖啡

地址：臺北市大安區延吉街70巷5弄2號1樓

營業時間：12:00–23:00

