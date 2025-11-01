捷運市政府居酒屋推薦！激安の食事酒場 啤酒喝到飽598元，串燒、明太子烏龍麵必點。

捷運市政府居酒屋推薦「激安の食事酒場」主打串燒、明太子烏龍麵等平價日式料理，推出啤酒喝到飽598元方案，高CP值又道地，信義區下班聚餐首選。

捷運市政府找不到平價美食？這間藏身在巷弄內「激安の食事酒場（市府二號店）」，以高CP值料理、豐富酒水放題方案及熱鬧的日式氛圍聞名。店內主打串燒、炸物、鍋物及明太子系列料理，價格親民、份量實在，更推出酒水喝到飽只要598元的方案，吸引無數饕客回訪。





捷運市政府最強平價居酒屋「激安の食事酒場」啤酒喝到飽只要598元

「激安の食事酒場」取名自日文「激安」，意即「超便宜」，主打平價卻不打折的美味。店內完整重現日本居酒屋的氛圍，牆上滿是手寫菜單與復古海報，配合輕快音樂，宛如置身東京街頭小酒館。空間雖不大，但氛圍熱鬧溫馨，無論是同事聚會、朋友慶生或情侶約會都非常合適。



捷運市政府居酒屋推薦「激安の食事酒場」推薦菜單：串燒、明太子烏龍麵

菜單豐富多樣，從經典串燒、炸物到創意主食、鍋物應有盡有。人氣推薦必點包含「蔥鹽雞肉串」濃郁鹹香的蔥鹽搭配軟嫩雞肉，是店內人氣No.1。而「松阪炒水蓮」則是清爽脆口的水蓮搭配松阪豬肉片，大火快炒後香氣十足。「粉紅明太子烏龍麵」以明太子白醬調味的粉紅烏龍麵，口感濃郁滑順。



捷運市政府居酒屋推薦 激安の食事酒場

此外，想體驗酒水暢飲的朋友，可以選擇598元喝到飽方案，無限暢飲麒麟Bar啤酒、清酒、梅酒、Highball及金箔清酒等多款酒品，是信義區中極少見的高CP值方案。無論是想在下班後放鬆小酌，或與朋友共享豐盛料理，這裡都能滿足需求。「激安の食事酒場」絕對是捷運市政府站周邊最值得造訪的選擇。

地址：臺北市信義區基隆路一段147巷5弄1號1樓

營業時間：17:30–00:00

更多捷運市政府餐廳美食推薦一次看

推薦閱讀：捷運市政府美食推薦！納達吉印度料理 道地印度菜必吃，馬莎拉可樂、印度脆球超推。

推薦閱讀：信義區巷弄美食6家推薦！來捷運市政府、台北101聚餐，別只會在百貨吃美食。

推薦閱讀：市政府站不想吃百貨美食！白飯無限續只要20元、平價泰式料理「象廚」來看電影、逛街要筆記。