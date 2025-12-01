竹科人下班都衝這裡！ABV日式居酒屋稻草燒、烤物、海鮮與 300 款精釀啤酒一次收編的聚餐聖地。

竹科下班後最熱門的聚餐點，ABV日式居酒屋以稻草燒、海鮮、烤物與 300 多款精釀啤酒受到歡迎。從透明廚房到滿滿日式氛圍，都很適合同事小酌、聚餐與放鬆。

走進 ABV 日式居酒屋新竹關新店，透明廚房立即映入眼簾，能看到師傅現場燒、烤、煎的料理過程，氛圍十足。其中最吸引人的莫過於稻草燒，在廚房旁能聞到濃烈煙燻香氣，成為不少竹科人下班後必點的招牌。店內座位不算多，想吃建議先預約。牆邊還展示世界精釀啤酒地圖，搭配三百多款啤酒選擇，從入口便能感受這裡的獨特調性。

三百多款精釀啤酒任你挑：啤酒迷的天堂選品牆

ABV 最大亮點之一便是啤酒選擇驚人，超過三百種精釀可挑，每款都有不同產地與風味。從 IPA、白啤、黑啤到修道院啤酒，無論喜歡果香、酒體厚實或清爽型都能找到喜歡的款式。店內還貼心提供啤酒地圖，適合初次造訪者快速找到自己的風格。「酒後不開車、未成年請勿飲酒」

經典必吃稻草燒上桌：高溫炙燒打造獨一無二的煙燻風味

招牌「稻草燒」選用優質魚肉，以稻草高溫燃燒（約 800°C 以上）快速炙熟表面，鎖住肉汁的同時，在外層留下強烈稻草煙燻味，這種香氣是瓦斯或木炭無法取代的特色。魚肉內部仍保持鮮嫩，搭啤酒更能凸顯風味，成為許多老客人來這裡的第一必點。

海鮮、串燒、炸物全方位表現：從鮭魚、魷魚到天婦羅都有亮點

醋漬柚香鮭魚以醋漬酸香搭配鮭魚油脂，清爽又開胃；鮮蝦扇貝大阪燒外層酥香、內層柔軟，海鮮甜味與醬汁層次感很足。火烤辣味噌鮮魷微辣且帶炭香，適合重口味愛好者；蔥鹽雞肉串外焦內嫩，是經典下酒菜；鱚魚天婦羅則以輕薄麵衣包裹柔軟魚肉，高溫炸出酥脆卻不油膩的口感。每一道都是店家在口味上不馬虎的體現。

冬季限定的暖胃選擇：味噌濃郁的牡蠣土手鍋

寒冷季節最受客人喜愛的便是牡蠣土手鍋。使用味噌塗滿鍋邊，慢慢融入湯裡後呈現越煮越濃的風味。鍋中加入新鮮飽滿的牡蠣、蔬菜與豆腐，鮮味在加熱後更厚實，牡蠣依然保持多汁不縮水。整鍋口味濃郁卻不過重，非常適合多人共享。

專屬活動帶回家：瓶蓋鑰匙圈免費領取的可愛驚喜

在 ABV 日式居酒屋還能領到小驚喜，只要向服務人員索取意見單並填寫，便可獲得免費瓶蓋鑰匙圈，是不少客人喜歡的小收藏。吃完飯帶著啤酒瓶蓋改造的紀念品離開，也成為來到這裡的一段獨特記憶。

聚餐放鬆的最佳選擇 竹科下班後最穩定的美食據點

ABV 日式居酒屋以多元料理、經典稻草燒與三百多款精釀啤酒打造完整的聚餐體驗，從烤物、海鮮到鍋物都維持穩定水準，搭配舒適環境與透明廚房的特色氛圍，成為竹科人下班後最常回訪的聚會場所。不論是想吃點下酒菜、認真吃一餐，或找個地方輕鬆聊天，都能在這裡找到剛剛好的節奏。

ABV日式居酒屋 新竹關新店

營業時間：週一到週日 16:00–02:30​

店家電話：03-579-7760

店家地址：新竹市東區關新路173號



