【新竹食記】一喜鍋竹北店 - 內用咖哩飯、魯肉飯、飲品、杜老爺冰淇淋無限量供應，還有免費停車場

一喜鍋來自苗栗頭份，這次吃的是竹北分店，店內主打CP值極高的個人鍋物，有12種湯底和多樣高品質主餐和配料可選，內用還能享受無限量供應的魯肉飯、咖哩販、各式飲品咖啡、杜老爺冰淇淋，當月壽星還能享有肉品免費升級的優惠，難怪熱門用餐時段總是滿滿的用餐人潮，想吃一定要提前訂位阿！

▲一喜鍋竹北店位在勝利七街一段和莊敬三路路口，店面很大有明顯白底黑字招牌。

▲火鍋店門口有提供3~4個汽車停車格，如果停滿了可停附近的Times 竹北勝利三街停車場。機車可直接停店門口。

▲一喜鍋菜單：先選套餐，雙人套餐有尊貴雙人餐、級鮮雙人海陸，個人套餐有海鮮套餐、大肉花套餐、個人肉品，選完套餐後選湯底，店內有12種湯底可選，原味蔬菜雞湯是免費其他都要加價。

▲一進門就看到左手邊的扭蛋機和候位椅子，可以在等位子的空檔 手癢扭一下 。

▲店內用餐空間乾淨明亮，桌子很大但與鄰桌距離較近，稍有壓迫感。

▲醬料區提供多種醬料和原味湯底可自取。

▲自助吧上層有滿滿的鋼彈公仔，老闆的收藏很驚人阿！

▲飲品區左邊有無糖綠茶、烏梅汁和咖啡機，咖啡機的咖啡豆使用橋恩咖啡的豆子，有著堅果和黑巧力的風味，完全下重本耶！

▲飲品區右邊有五款可口可樂的飲料和柳橙汁、芭樂青檸，當天喝了芭樂青檸真心覺得好喝，芭樂和檸檬的香氣都有，甜度也適中，自助吧的飲品都很有水準。

▲店內的白飯使用嚴選台灣米，吃起來粒粒分明有Q度，旁邊有一喜咖哩醬和風味魯肉汁可搭配。

▲滷肉飯是使用豆皮取代肉燥，只有少部分肥肉，吃起來更清爽不油膩。

▲咖哩醬汁濃郁，有滿滿的紅蘿蔔、馬鈴薯和洋蔥，用料完全不手軟，五辛素可食用。

▲店內冰品使用杜老爺冰淇淋，有三種口味可選，提供甜筒餅乾，零食類有小餅乾小朋友超愛。

▲滷雙拼 68元：滷雙拼是滷豆腐和麻辣鴨血的組合，醬汁辣度小辣，豆腐孔洞充分吸附醬汁很夠味，鴨血口感滑嫩完全沒有腥味。

▲最佳組餃 109元：一次可以吃到魚餃、蝦餃、蛋餃三種常見火鍋料，每種有四個，沾上醬料一起吃更加提味。

▲蔬菜盤內有高麗菜、青菜、玉米、貢丸、豆皮、豆腐、金針菇、木耳、杏鮑菇、南瓜、蘿蔔、櫛瓜等新鮮蔬果，幾乎都是原型食物。

▲原味蔬菜雞湯底：湯頭外觀是混濁的乳白色狀，跟平常看到的昆布清湯不同，下食材前可以品嚐一下湯頭原味，湯頭有淡淡的蔬菜清甜和雞湯的香氣。

▲台灣豬五花6盎司 358元：豬五花有豐富的油脂，油花分布均勻，肉質極為軟嫩沒有豬腥味，嚼在嘴中油脂和瘦肉完美結合，很適合我這種喜歡軟嫩口感的人。

▲鮮嫩無骨雞腿肉 348元：使用雞腿肉的部位，切成剛好一口的大小，肉質滑嫩細緻，品質真的讚讚！

雞蛋糕短評：店內滷肉飯和咖哩飯無限供應，還有多款氣泡飲料果汁咖啡，咖啡使用喬恩咖啡的豆子品質很好，果汁也很香濃，蔬菜盤種類豐富，肉類軟嫩，服務人員親切還送小朋友貼紙，用餐時段生意非常好，建議先提前預約。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★

服務★★★★☆

CP值★★★★☆



【一喜鍋竹北店美食資訊】

地址：新竹縣竹北市勝利七街一段222號

電話：036588335

官網：facebook

營業時間：11:30–13:30、17:00–20:30 (周二公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：有

服務費：無

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

