來市政府站不想只吃百貨美食街？平價泰式料理「象廚」絕對要先筆記一波！這裡的每道菜都非常美味且開胃，包括「椒麻雞」、「涼拌荷包蛋」和「綠咖哩」等，並且提供無限續白飯服務，每人只需20元，讓吃得飽又滿足。更棒的是，「象廚」的地點距離捷運市政府站非常近，無論是來逛街還是看電影，可都別錯過這家寶藏美食。





「象廚」位於捷運市政府站1號出口附近，步行不到五分鐘就能到達。餐廳座落在信義區美食一級戰區，以平價和美味的口碑，成為許多人到信義區必吃的餐廳之一。餐廳內部裝潢簡潔明亮，氛圍輕鬆，適合朋友聚會或家庭聚餐。





來到「象廚」，有幾道必點的招牌菜不能錯過。首先是「椒麻雞」，這道炸得酥脆的雞肉上墊滿了新鮮的高麗菜絲，每一口都能感受到鮮嫩和酥脆的完美結合。另一道必點的菜色是「涼拌荷包蛋」，酸酸辣辣的口感讓人食慾大開，小黃瓜和洋蔥配上特製酸辣醬汁，爽口無比。







「綠咖哩雞」也別錯過，嫩滑的雞肉配上濃郁的綠咖哩醬汁，讓人一口接一口停不下來。接著，來這邊不怕吃不飽！「象廚」提供無限續白飯服務，以人頭數計費，每人只要20元就能白飯吃到飽。總結下來，這邊用餐價格也相當親民，人均消費大約在2-300元左右，比起附近的百貨美食，更加實惠。



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市政府站美食 平價泰式料理 象廚

最後建議大家，雖然平日來「象廚」用餐通常不需要候位，但假日的尖峰時段可能會比較擁擠，建議可以提前到店內填寫候位表，確保不會等太久。如果是6人以上的團體，也可以提前訂位，方便大家一起享用美食。所以說如果下次來市政府站逛街、看電影，不妨也可以到「象廚」享受一頓美味的泰式料理，感受異國風味的美食饗宴。

地址：台北市信義區基隆路一段147巷9號

營業時間：每天11:30–14:30, 17:30–21:30

市政府站美食 平價泰式料理 象廚 推薦菜單

推薦菜單：椒麻雞$200、涼拌荷包蛋$149、綠咖哩雞$260、白飯$20（無限續）