135元咖喱飯吃到飽！晴光市場美食「十巷咖哩」這家不只白飯無限續，就連自家調配咖哩醬也都無限提供，究竟是要多佛心？老闆更透露，目前來店最高紀錄是連續吃了七盤咖哩，直接被吃倒回本了。雖然是吃到飽，不過他們的炸物也不可小覷，現在就趕緊一起看看。







晴光市場美食「十巷咖哩」開店營業超過8年，不只以超高CP值在社群上引起網友們關注，同時也是在地周邊上班族飽足一頓的好選擇。老闆說道，因為餐點無論是咖喱飯還是炸物，份量都算蠻大，所以這邊的客人多以男生、大食量為主，再加上咖喱飯無限續的規則，真的不用怕吃不飽，只怕你吃太撐。



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這邊菜單品項相當簡單，僅提供炸豬排、唐揚雞兩種口味的咖喱飯、野菜咖哩飯、生菜沙拉，以及炸雞皮。台北咖喱飯「十巷咖哩」最招牌的就是「雙拼咖喱飯」炸豬排、唐揚雞一次擁有，厚實的炸豬排加上酥脆外皮，配上咖哩的微辣濃醇口感，真的有夠搭；醃漬過的唐揚雞單吃就很夠味！配上桌上旁邊老闆自製的辛香料，辛麻滋味超過癮。





為了滿足大家吃飽與營養均衡的需求，咖喱飯餐點不只有肉有飯，更有生菜、季節水果、溫泉蛋搭配，座位區也有每日限定飲品無限暢飲。另外餐廳主打客製化，可以於點餐時選擇飯多、飯少、配菜等選項。此外，因為咖哩配方有加入台灣在地蒜頭，口味帶點辛香味，不喜歡太過刺激的朋友，也可選擇加點鮮奶油減低辣感。





台北咖喱飯吃到飽 晴光市場美食 十巷咖哩

不能錯過的還有整盤涮嘴的炸雞皮！只要65元就能拿到這盤跟山一樣高的雞皮，除了原本的辣粉，再撒上桌上的自製辛香料，一口接一口，這絕對適合外帶回家當下酒菜，直接完勝許多居酒屋料理。最後要提醒大家，「十巷咖哩」雖然座位流動速度相當快，不過因為無法訂位的關係，假日用餐時間會需要稍後，建議可以提前抵達。

地址：台北市中山區雙城街10巷25-1號

營業時間：每天11:30–21:30

台北咖喱飯吃到飽 晴光市場美食 十巷咖哩 推薦菜單

推薦菜單：野菜咖喱飯$135、雙拼咖喱飯$215、唐揚雞咖喱飯$185