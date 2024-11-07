來捷運市政府、台北101聚餐，別只吃百貨美食！現在一次推薦大家6家「信義區巷弄美食」，不只有從大阪阿嬤傳承的起司漢堡排「嘎哩奔」、20元白飯無限續的泰式「象廚」，到新宿超濃蝦拉麵「五之神製作所」、甜點與漢堡結合的「TRIPLE T」及滿滿日式漫畫感的「Nomonoheのものへ」等，來信義區聚餐也能避開百貨人潮。





會牽絲起司的日本漢堡排「嘎哩奔」

會牽絲的日本起司漢堡排多誘人？來台北大巨蛋想吃日本漢堡排，那麼來「嘎哩奔」就對了！這邊菜單不僅有來自大阪阿嬤祖傳食譜的日本漢堡排，還有濃郁順口的熟成咖哩，以及網友超推的昭和布丁等，下次來台北大巨蛋不知道要吃什麼，現在就趕緊筆記。



完整文章：會牽絲的日本漢堡排！台北大巨蛋餐廳推薦「嘎哩奔」菜單超濃熟成咖哩必吃，大阪阿嬤祖傳秘方是什麼滋味。







平價泰式料理白飯無限續的「象廚」

來市政府站不想只吃百貨美食街？平價泰式料理「象廚」絕對要先筆記一波！這裡的每道菜都非常美味且開胃，包括「椒麻雞」、「涼拌荷包蛋」和「綠咖哩」等，並且提供無限續白飯服務，每人只需20元，讓吃得飽又滿足。更棒的是，「象廚」的地點距離捷運市政府站非常近，無論是來逛街還是看電影，可都別錯過這家寶藏美食。



完整文章：市政府站不想吃百貨美食！白飯無限續只要20元、平價泰式料理「象廚」來看電影、逛街要筆記。







來自東京新宿的超濃蝦拉麵「五之神製作所」

東京新宿的超濃蝦拉麵來到台灣也有！位於國父紀念館附近的「五之神製作所」，讓拉麵控不出國也能享受濃郁的蝦湯拉麵。這邊無論是「濃厚豚骨蝦沾麵」，還是期間限定的創意口味，都讓人一試成主顧。不管是逛完市政府商圈，或在大巨蛋看完球賽，都要趕緊來這體驗濃濃的東京風味。



完整文章：東京新宿「超濃蝦拉麵」台灣也有！大巨蛋看完球賽來這吃，國父紀念館美食「五之神製作所」不定期推出新口味。



結合法式甜點、手做漢堡的「TRIPLE T burger/dessert」

不只是漢堡店！大巨蛋周邊美食「TRIPLE T burger/dessert」新開幕，不僅位於捷運市政府站附近，也靠近大巨蛋和松菸商圈。店內由咖啡烘豆師與甜點師共同經營，比起一般的漢堡店，這邊結合了漢堡、甜點兩者截然不同的美食，無論是招牌「貳貳手路燻煙牛肉」和「辣子花生炸雞腿漢堡」，還是每日自製「貳貳薯條」、「巧克力百香泡芙」可都別錯過囉。



完整文章：不只是漢堡店！每日自製薯條超推，大巨蛋周邊新開幕「TRIPLE T burger」漢堡、甜點都吃得到。







把將日本漫畫場景搬到現實的「Nomonohe のものへ」

不小心闖入蠟筆小新家！台北電玩餐廳「Nomonohe のものへ」將日本漫畫場景搬到現實生活中，不只可以打卡拍照個盡興，這邊還有兩台復古遊戲機，加上店貓時不時的陪伴，實在有夠療癒。同時，這邊菜單上不同於一般咖啡廳，主要為日式風格家庭料理店，從早上8點就有提供日式朝食等早餐組合囉。



完整文章：根本蠟筆小新家！台北餐廳推薦「Nomonohe のものへ」有貓有復古遊戲機免費玩，三種包廂就像漫畫場景。







居酒屋喝到飽不醉不歸「來吧餐酒館」

不只調酒喝到飽，還有生啤也喝到飽！台北居酒屋喝到飽「來吧餐酒館」全菜單不只有各種日式料理，最重要的是近40種酒水，包含生啤酒、調酒等，3小時通通讓你喝到飽，加上客單價約落在1500元左右，其實不會太破費，保證不醉不歸，太醉直接倒在路邊。



完整文章：不醉不歸！台北居酒屋喝到飽「來吧餐酒館」生啤酒、調酒3小時通通喝到飽，掉筷子再罰一杯Shot。



