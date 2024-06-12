不小心闖入蠟筆小新家！台北電玩餐廳「Nomonohe のものへ」將日本漫畫場景搬到現實生活中，不只可以打卡拍照個盡興，這邊還有兩台復古遊戲機，加上店貓時不時的陪伴，實在有夠療癒。同時，這邊菜單上不同於一般咖啡廳，主要為日式風格家庭料理店，從早上8點就有提供日式朝食等早餐組合囉。







想要體驗日系家庭風格，來這邊就對了！台北電玩餐廳「Nomonohe のものへ」靠近捷運台北101站與六張犁站之間，兩者皆需步行約10分鐘才可抵達。而這邊店面藏身於巷弄內，不過因為整體造型相當特別，只要走到附近馬上就會看到他的身影。



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一進到店內就有種置身於異國的感覺。「Nomonohe のものへ」將常見的傳統家庭和室搬到現實生活中，這邊不只有超可愛的暖桌，地板上也鋪上了榻榻米，加上店內擺滿了許多老闆從日本帶回來的各種公仔小物，實在是讓人拍照拍個過癮，殺光記憶體。





台北電玩咖啡廳 Nomonohe のものへ

不只好拍還很好玩！台北電玩餐廳「Nomonohe のものへ」店內有擺上兩個復古遊戲機，分別有快打旋風和格鬥天王，不需投幣就能直接玩，跟朋友來這邊雙人對打，絕對是個不錯的選擇。此外，店內還有相當多漫畫可以借閱，不過因為這些都是老闆的收藏，請務必小心再小心使用。貓奴們來這也有自己的小天堂！「Nomonohe のものへ」這邊還有店貓會在餐廳閒晃，不怕生的模樣有夠可愛。最後說到餐點部分，這邊有分為10點半前限定的早餐朝食，以及午晚餐時段，菜單皆為手寫菜單，能夠感受到老闆的用心。這次特別推薦「Nomonohe のものへ」的早餐朝食菜單！厚實鬆軟的「明太子出汁玉子燒」搭配著越光米飯，再來碗味噌湯，讓人有種一秒來到日本的感覺；此外，「のものへ經典朝食」則是有附上水煮蛋、熱咖啡，以及烤土司，上頭抹上厚厚的紅豆泥與蛋沙拉，搭配一起吃鹹甜濃郁，毫無違和感，早餐來這邊也太幸福了吧。

地址：台北市信義區吳興街170巷1弄1號

營業時間：週一二四至日 08:00–14:30；17:30–20:00（週三公休）

台北電玩咖啡廳 Nomonohe のものへ 推薦菜單

推薦菜單：のものへ經典朝食$125、明太子出汁玉子燒$199