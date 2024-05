來這邊復古遊戲機台免費玩!台北動漫酒吧「SPEEDRUN by VG Taipei」整間店景超多細節,不僅充滿各種街頭造景,如同遊戲王卡造型的菜單,還有整排的80年代復古遊戲機台,可說是處處都相當有特色,完全做到又宅又潮的最高境界。





台北酒吧「SPEEDRUN by VG Taipei」從入口處就充滿驚喜!店面位在台北通化街的巷弄內,照著Google Map走,抵達後會發現一樓為「叉燒飯店」,是完全不同的品牌。不過若是想前往酒吧,必須進到店內樓梯往上走,才有辦法抵達,這地點實在是隱密到十分容易錯過。





一進到店內,馬上就會被這整排的遊戲機台吸引住!台北酒吧「SPEEDRUN by VG Taipei」首先印入眼簾的是這六台鎮店之寶,光是有他們就直接還原了80年代的復古風格。而這邊的遊戲機還不只是打卡裝飾而已,來店只要消費滿200元即可獲得一枚代幣,就能夠坐在遊戲機台前,跟朋友一同玩上一場。



接著往右手邊看過去,會發現驚喜還在後頭!店內共有兩個四人座半開放的包廂,座位皆是以公車座椅作為呈現,不僅上方有公車握把,旁邊更有下車鈴,各種細節都讓人驚嘆。不過大家要注意,這個下車鈴可別一直亂按,因為這是店內的服務鈴;只要按了就會有燈響起,若不是有需求,就還是放過店員們吧。





復古遊戲機台X台北動漫酒吧 SPEEDRUN by VG Taipei

看完了環境之後,翻翻桌上的菜單,也可以感受到不同的驚喜。台北酒吧「SPEEDRUN by VG Taipei」菜單皆是復刻遊戲王卡的造型,將每杯調酒依照動漫、遊戲、戲劇等元素取名,並設計成卡片模樣,相當有趣。店家推薦人氣款「伏魔御廚子」與「六千億起爆符」,前者以《咒術迴戰》宿儺的領域展開招式作為命名,將角色的故事融入調酒的呈現,並選用角色招牌的紅色做為代表來詮釋,整杯喝起來酸甜順口,搭配底部果凍與上頭辣椒粉,讓人驚艷。而後者則是取自《火影忍者》中小南的故事環節,店家以Gin Tonic作為延伸,加入煙燻香氣,並在上桌後燃燒起爆符,無論是味覺或視覺,整體都相當有層次。餐點部分,則是推薦最多人回饋好評的料理,就是這「搖搖薯條」和「日式牛肉炒麵」。薯條中融入店家自己調配的秘製香料粉,帶點咖哩的味道,放入紙袋中搖均勻,十分有童年回憶;而日式炒麵則是選用牛胸腹肉片,搭配鹹甜的麵條,比起其他酒吧食物,份量十分足夠,是吃得飽的那種料理。最後提醒大家,台北動漫酒吧「SPEEDRUN by VG Taipei」這邊營業時間較晚,為晚上9點後才開門,用餐時間為2小時,每人基本消費為500元,並僅接受6位以下訂位。如果以上推薦清單和注意事項都筆記好的話,不妨就可以趕緊揪團一同開喝囉。

地址:台北市大安區通安街79號2樓

營業時間:週一至週日 21:00–02:00(週二公休)

推薦餐點:

伏魔御廚子(售價400元)、六千億起爆符(售價380元)

日式牛肉炒麵(售價350元)、招牌搖搖薯條(售價180元)