來這邊復古遊戲機台免費玩！台北動漫酒吧「SPEEDRUN by VG Taipei」整間店景超多細節，不僅充滿各種街頭造景，如同遊戲王卡造型的菜單，還有整排的80年代復古遊戲機台，可說是處處都相當有特色，完全做到又宅又潮的最高境界。





台北酒吧「SPEEDRUN by VG Taipei」從入口處就充滿驚喜！店面位在台北通化街的巷弄內，照著Google Map走，抵達後會發現一樓為「叉燒飯店」，是完全不同的品牌。不過若是想前往酒吧，必須進到店內樓梯往上走，才有辦法抵達，這地點實在是隱密到十分容易錯過。





一進到店內，馬上就會被這整排的遊戲機台吸引住！台北酒吧「SPEEDRUN by VG Taipei」首先印入眼簾的是這六台鎮店之寶，光是有他們就直接還原了80年代的復古風格。而這邊的遊戲機還不只是打卡裝飾而已，來店只要消費滿200元即可獲得一枚代幣，就能夠坐在遊戲機台前，跟朋友一同玩上一場。



推薦閱讀：上老診所喝酒吃消夜！高雄老宅酒吧「無聲的所在」王家衛迷一定要去，調酒「重慶森林」必點。







接著往右手邊看過去，會發現驚喜還在後頭！店內共有兩個四人座半開放的包廂，座位皆是以公車座椅作為呈現，不僅上方有公車握把，旁邊更有下車鈴，各種細節都讓人驚嘆。不過大家要注意，這個下車鈴可別一直亂按，因為這是店內的服務鈴；只要按了就會有燈響起，若不是有需求，就還是放過店員們吧。





復古遊戲機台Ｘ台北動漫酒吧 SPEEDRUN by VG Taipei

看完了環境之後，翻翻桌上的菜單，也可以感受到不同的驚喜。台北酒吧「SPEEDRUN by VG Taipei」菜單皆是復刻遊戲王卡的造型，將每杯調酒依照動漫、遊戲、戲劇等元素取名，並設計成卡片模樣，相當有趣。店家推薦人氣款「伏魔御廚子」與「六千億起爆符」，前者以《咒術迴戰》宿儺的領域展開招式作為命名，將角色的故事融入調酒的呈現，並選用角色招牌的紅色做為代表來詮釋，整杯喝起來酸甜順口，搭配底部果凍與上頭辣椒粉，讓人驚艷。而後者則是取自《火影忍者》中小南的故事環節，店家以Gin Tonic作為延伸，加入煙燻香氣，並在上桌後燃燒起爆符，無論是味覺或視覺，整體都相當有層次。餐點部分，則是推薦最多人回饋好評的料理，就是這「搖搖薯條」和「日式牛肉炒麵」。薯條中融入店家自己調配的秘製香料粉，帶點咖哩的味道，放入紙袋中搖均勻，十分有童年回憶；而日式炒麵則是選用牛胸腹肉片，搭配鹹甜的麵條，比起其他酒吧食物，份量十分足夠，是吃得飽的那種料理。最後提醒大家，台北動漫酒吧「SPEEDRUN by VG Taipei」這邊營業時間較晚，為晚上9點後才開門，用餐時間為2小時，每人基本消費為500元，並僅接受6位以下訂位。如果以上推薦清單和注意事項都筆記好的話，不妨就可以趕緊揪團一同開喝囉。

地址：台北市大安區通安街79號2樓

營業時間：週一至週日 21:00–02:00（週二公休）

推薦餐點：

伏魔御廚子（售價400元）、六千億起爆符（售價380元）

日式牛肉炒麵（售價350元）、招牌搖搖薯條（售價180元）