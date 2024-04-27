離六合夜市不遠的「無聲的所在」,是一間進駐超過六十年、前身為內科診所的高雄酒吧。老闆為資深調酒師，曾於獲選亞洲五十大酒吧「窩台北」服務數年，也有豐富海外酒吧經驗；店名以侯孝賢監製的黑幫電影的主題曲《少年吔，安啦！》來命名，並以酒精、音樂、電影為基底來調製台式浪漫。







「無聲的所在」空間保留老診所慣用的鋁框玻璃門、拼貼磚牆及磨石子地板等元素，讓舊時風華印記得以輕柔延續。老屋鐵窗花藏有設計巧思，波浪紋路呼應自家Logo，將聲波視覺化，英文店名「voice-over」為旁白之意，早期戲院會聘請「辯士」在旁講解劇情、讓觀眾更能投入故事；在酒吧，調酒師的角色或許等同於無聲的辯士，以酒精療癒客人心事。







「無聲的所在」有數款經典酒款：「綠洲」靈感取自流水席，以蘭姆酒為基底，搭配月橘葉、高雄燕巢的牛奶芭樂汁，並使用乳香酒提味，滋味如同散發草本植物香氣的彈珠汽水；酒感較重的「深淵」將咖啡、柑橘、黑荳蔻、錫蘭烏巴紅茶與具泥煤味的威士忌融合，再以糯米紙列印出手繪的眼睛圖騰貼合冰塊上，具體呈現哲學家尼采名言：「當你凝視深淵的時候，深淵也在凝視你」。



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王家衛迷絕對不能錯過「重慶森林」，以厭氧發酵製成的鳳梨汁，搭配未經研磨的綠胡椒與尤加利葉，帶有清新又舒心的森林氣息，而且老闆還特別訂製鳳梨罐頭，罐身可見電影《重慶森林》最深植人心的台詞「如果記憶是一個罐頭的話，我希望這一個罐頭不會過期；如果一定要加一個日子的話，我希望是一萬年。」

無所的所在推薦酒單

重慶森林、綠洲、深淵

無聲的所在店家資訊

地址：高雄市前金區中華三路158號

電話：07-285-8258