刷新台北天婦羅天花板！對於懂吃、愛吃的老饕而言，吃美食追求的除了好食材之外，還有主廚的料理巧思和堅持。連續14年獲得東京米其林推薦的天婦羅名店「元吉天ぷら」，這次由店主元吉和仁海外監修合作，在台北開設海外新分店「元一天ぷら」，以客單價6500元加一成的頂奢天婦羅，用獨家烹飪天婦羅打破饕客的想像，就連貴婦名媛都搶著訂位。







板前天婦羅專賣店「元一天ぷら」，讓饕客可以在吧檯搖滾區欣賞主廚的料理手法，為了呈現麵衣的酥脆口感，特別使用-196度之液態氮消除麵粉中挾帶的濕氣與水分，並根據不同食材的特性，以分區、分油溫等多階段調理方式，將麵衣和食材完美包覆在一起，繁複細緻的步驟只為了呈現出入口時最完美的那一刻，這便是日本職人的精神。







明星餐點海老天婦羅便是分成三種料理方式，蝦頭以「炸蝦仙貝」薄衣酥炸，海味十足。蝦身則是分成「薄炸海老」及「酥炸海老」，前者的麵衣薄如蟬翼，半生熟的蝦身帶有淡淡鮮甜滋味；後者使用不帶筋性的麵衣緊緊包裹鮮蝦，一口咬下外酥內紮實多重口感。





元一天ぷら 店家資訊

每日嚴選新鮮活蟹，蒸熟後手工剝絲再纏繞成蠶繭般的蟹肉，幫大家省去剝蟹的麻煩，直接一口吃超過癮。時令鮮魚以立鱗燒料理法端出「甘鯛佐白菜芡」，酥脆的魚鱗香氣佐上滑順白菜芡汁，兩者相互碰撞出驚喜感。即便一客加上服務費後要價7150元，但依然吸引一票饕客等不及3/1搶訂位。推薦閱讀：

地址：台北市忠孝東路四段216巷27弄11號1樓

餐期時段：18:00~22:00，週日、週一公休

消費方式： 套餐價格$6500+10%

餐廳電話：02-2778-3380



訂位連結：https://walkr.tw/LFi2RN6X

訂位須知：每日開放三十日內的訂位

注意事項：113年3月1日起開始接受Inline訂位





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