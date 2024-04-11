信義區上班族微翹班去吃厚切炸豬排丼！近年來掀起一波日式文青風炸豬排專賣店，職人手作的炸豬排搭上精選食材，成就一碗碗人氣豬排丼。近日信義區隱藏版小百貨「吉祥道」中，便有一間「豚門厚切豬排專門店」成為話題夯店，主打份量扎實的超厚切炸豬排，讓肉肉控大飽口福。







精選台灣優質在地食材，靈魂豬肉部分嚴選台灣優質宜蘭噶瑪蘭黑豚、精品豬肉品牌究好豬為主角，並提供特盛、大盛、並盛三種肉量選擇，其中每日僅限量8份的特盛，是先將350公克究好豬低溫舒肥後，在低溫炸至金黃酥香，最厚可達4公分炸豬排，大口咬下超過癮。若點用「大盛」或「並盛」的則是多了噶瑪蘭黑豚選擇，食用混入酒糟、豆渣、巧克力、果醬等飼料養成，其肉質成熟度高。







一碗好的炸豬排丼除了主角炸豬排之外，白飯、醬汁和配餐也是靈魂所在，嚴選飽滿晶透的宜蘭夢田越光米，因年僅一期耕作加上宜蘭純淨水質養出來的好米，再淋上獨門特製醬汁讓人扒飯吃。更不惜成本選用富含礦物質與葉黃素的有機雞蛋「富硒蛋」，猶如歐姆蛋的濃郁淡香鋪上越光米上。





豚門厚切豬排專門店 店家資訊

地址：台北市信義區永吉路17號

電話：02-2711-0117

營業時間：12:00~16:00；17:00~20:00 (最後點餐19:00)

座位數：共11席(板前7席，一桌4席)



豚門厚切豬排 吉祥道開幕優惠

活動時間：2024/4/13

活動內容：凡於FB及IG打卡、發限動設定公開，即可享「厚切豬排套餐-大盛」半價優惠（限量供應售完為止）。



豚門厚切豬排專門店 菜單、售價

特盛 680元 350公克究好豬+200公克越光米飯

大盛 398元 220公克噶瑪蘭黑豬或究好豬+180公克越光米飯

並盛 330元 150公克噶瑪蘭黑豬或究好豬+150公克越光米飯



