炸雞控等不及了，美國最強炸雞之一「Popeyes炸雞」確定要開到台北了！在美國開業超過半世紀、在全球擁有4300間分店的「Popeyes炸雞」，以獨家醃製爽脆炸雞擄獲一票炸雞控的胃，更被譽為最強炸雞之一美譽。今日由代理商金皇食品正式公告，將於2024年上半年度正式為大家獻上「Popeyes炸雞」，並強勢預告將在今年底前一口氣開設5間分店，讓全台各地炸雞控都能吃到最強Popeyes炸雞。
籌備近一年的Popeyes台灣首號店，預計將在上半年度插旗台北中正區，將延續品牌創辦人「品質為先，不走捷徑」的精神，採用秘製肯瓊香料醃漬新鮮雞肉長達12小時，加上純手工20次裹製粉漿工序，成就最強靈魂必點招牌「爽脆炸雞」，保留傳統路易斯安那肯瓊風味，結合花式脆皮的爽脆口感，讓炸雞控吃一口就忘不了。
另一款必點餐「布里歐雞腿堡」，則是在2019年推出後便席捲全美，奶香的法式布里歐麵包中夾入鮮嫩的雞腿排，大口咬下的美味就連美國流行天后碧昂絲、喬納斯兄弟等名人都被收服。另有原味和辣味炸雞、肯瓊薯條、通心粉、沙拉和甜點等配菜可以選擇。官方更特別表示，除了會引進全球標準化的作業工序，也會針對台灣市場需求進行口味和服務的調整，是否會有台灣限定餐點可以好好期待。
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Popeyes炸雞 台灣一號店資訊
開幕時間：預計在2024年上半年
開幕地點：台北市中正區
Popeyes炸雞必吃推薦
爽脆炸雞、布里歐雞腿堡