這一味真的很日本、這個組合真的會讓日本炸雞控喜歡，肯德基4/9限時回歸「大阪燒無骨脆雞」，並且更加入醬香十足、口感滑順的「日式炒麵」，炸雞配炒麵、怎麼看都會讓人很喜歡。同時，4/9同步回歸超高人氣日本直送「金黃比司吉」，炸雞、炒麵、比司吉，這個組合味道、真的很日本。



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肯德基表示，網友、粉絲說想吃、我們就想辦法讓「大阪燒無骨脆雞」再回來，並且不只回來、還要加碼推出升級版。首先無骨脆雞採用手切去骨雞腿肉塊，再醃製、酥炸成黃金酥脆的脆雞外皮，肉汁香甜鮮嫩，大小方便入口，既不髒手，也無需吐骨頭，享受美味不用停，口口都過癮。



再搭配著日式大阪燒醬汁，散發著鰹魚和昆布的醬香，加上芥末美乃滋提味和柴魚片誘發食慾，一口咬下，醬汁的鹹甜濃郁與無骨脆雞的爽脆多汁完美融合，帶來極致滿足的口感饗宴。同時，肯德基更首創搭配日式炒麵的多層次吃法，當大阪燒無骨脆雞配上口感順滑的日式炒麵，讓粉絲大喊、這不就是逼我吃一波嗎。





此外，還有去年聖誕節高人氣「金黃比司吉」也同步回歸，日本獨家研製配方，新鮮烘烤出金黃香酥的外皮、綿密鬆軟的內裡，大口咬下奶香四溢，每一口都吃得到麵粉與奶油的完美交織，再淋上蜂蜜球一同享用，什麼是一秒到日本、就感覺自己沒有回台灣一直都在日本的感覺。





肯德基 大阪燒無骨脆雞 限定回歸35天

開賣日期：4/9

限定組合：

大阪燒無骨脆雞 單點 $165 大阪燒無骨脆雞x1

大阪燒無骨脆雞PK會員券 $179 大阪燒無骨脆雞x1+原味蛋撻x1+百事可樂(小)x1

大阪燒無骨脆雞嘗鮮券 $170 (優惠代碼 50424)大阪燒無骨脆雞x1+百事可樂(小)x1

大阪燒無骨脆雞經典餐 $199 大阪燒無骨脆雞x1+香酥脆薯(中)x1+百事可樂(中)x1

大阪燒無骨脆雞絕配餐 $209 大阪燒無骨脆雞x1+香酥脆薯(小)x1+百事可樂(中)x1+原味蛋撻x1

大阪燒無骨脆雞XL超豪肯餐 $255 大阪燒無骨脆雞x1+香酥脆薯(中)x1+上校雞塊x4+原味蛋撻x1+百事可樂(中)x1





肯德基 金黃比司吉 4/9 強勢回歸

金黃比司吉 單點 $59 金黃比司吉x1顆+蜂蜜糖球

金黃比司吉 加點 $55 金黃比司吉x1顆+蜂蜜糖球

金黃比司吉午茶特餐 $155 金黃比司吉x1顆+原味蛋撻x1顆+熱義式拿鐵x1

