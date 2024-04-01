新店人手刀準備好要衝「江陵阿嬤韓鍋吃到飽」了！以台灣首創韓式豆腐鍋吃到飽為主打的「江陵阿嬤」，一號店在西門町開幕後，變成為小資族、學生族和韓式控的最愛清單。其原因在於超平價498元便能無限續點韓式豆腐鍋，搭上超過20多種道地韓式小菜、韓式烤肉和炸雞等自助吧，近日正式宣告將於4/12在新店捷運站上碧潭廣場開設二號店，為新店人多了一個吃到飽好去處。







韓籍創辦人將兒時記憶中的阿嬤手做豆腐傳承下去，推出韓式豆腐鍋吃到飽主題餐廳，主餐韓式豆腐鍋部分有「經典、泡菜、麻辣、蔬菜高湯」四款湯底，可隨意搭配牛肉、豬肉或海鮮主食。並貼心準備「菇菇嫩豆腐鍋」讓素食者也能安心品嚐最道地的韓式風味。







韓式自助吧上一點也不馬虎，以韓國家庭料理中常見的涼拌黃豆芽、小黃瓜、涼拌裙帶絲、QQ麵、黑麻糊蓮藕等涼拌醃漬小菜。更設有熟食區馬鈴薯起司煎餅、BBQ醬炒牛肉、人蔘雞粥和DIY自製的六色拌飯，甜點區則是有黑糖花生豆腐花跟韓式水果花菜等，除了有台灣常見的韓式小菜，還有罕見或成本較高的韓式料理也通通能在此吃到。





江陵阿嬤韓鍋吃到飽 新店店 店家資訊

店址：新北市新店區北宜路一段16號2樓(新店捷運站旁-新店DCC碧潭廣場2樓)

電話：02-89146669(目前無開放訂位，請待後續公告)

營業時間：

週日至週五 11:00～21:30 (收客至20:00)

週六 11:00～22:00 (收客至20:30)



吃到飽價位：

成人498元/人

兒童(110~140cm)250元/人



江陵阿嬤韓鍋吃到飽 新店店開幕優惠

優惠時間：4/12~4/14開幕首三日

優惠內容：每日前50組入場，可享有2人同行1人免費(需領號碼牌)。每日第51組起 #2人同行第二人8折(登記候位依序入場)。

