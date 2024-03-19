欣葉日料吃到飽、NAGOMI和食饗宴換新菜，先揪吃！吃到飽一直是聚餐人氣選擇，各式各樣的自助吧滿足所有人的用餐喜好，想吃什麼就拿什麼。而在台北和桃園皆有分店的「欣葉日本料理」，和升級版吃到飽「NAGOMI和食饗宴」，更是台北人從小吃到大、家庭聚餐長輩指定要訂的人氣吃到飽名店，針對春暖花開之際推出全新菜色，讓大家又有藉口去吃欣葉日料和NAGOMI和食饗宴。
欣葉日本料理、NAGOMI和食饗宴這次聯手推出「春日。花見頃」春季主題料理，將季節新鮮時令結合日本傳統春日賞櫻文化，呈現出春日滿開的櫻、梅，及枝頭新綠的欣欣向榮景色，帶給吃到飽控視覺和味覺雙重享受，最便宜620元就開吃。
在欣葉日本料理推出推出24道新菜，有以日本梅漬手法搭上春天野菜的京都小缽料理「長芋春梅」；嚴選台東現流旗魚或白身魚，用柑橘類水果獨家醃漬後再炙燒，清爽開胃。現握壽司吧台上也端出「櫻花鯖姿壽司」以及「旬魚大葉奉書卷」，是由大阪有名的「鯖魚押壽司バッテラ」為基礎創意發想而成，鯖魚熟成的醋漬表現與大葉、紫蘇梅、柚子交織的清新香氣。
每天午晚餐現場還有「鹽釜燒」料理展演，漁港直送的整尾現流魚裹上厚厚一層香料雪花鹽，在160度高溫中烘烤一小時，將鮮甜味和肉汁鎖在其中。熱炒類則是有日本家常菜「黑醋豬肉」、日式居酒屋必點名物「蕪菁牛筋煮」；甜點飲品少不了草莓系列「草莓蒙布朗、草莓大福」和「春日抹茶」，用粉嫩甜點搭上香濃抹茶完美結束這一餐。
以當令海陸食材演繹和食文化「NAGOMI和食饗宴」升級版欣葉吃到飽，則是換上12道春季料理，以賞花為主題的花見先附「櫻煮章魚柑橘醋」、「扇貝春芽綠味增」、「培煎胡麻芥藍花」依序入口，從酸甜清爽、到濃郁味噌與焙煎胡麻，開啟全新和食饗宴。
並將日本節慶必吃吉祥食物「鯛魚」進行發想，推出鯛昆布締結、鯛棒壽司和惠豐卷，在新春之際品嚐美食同時，也能收到長壽富貴、祈願健康祝福。備受喜愛的人氣酒蒸系列，也推出兩款春季酒蒸料理「鮑魚時蔬酒蒸」、「鮮魚海老真丈酒蒸」，保留東北角鮑魚、職人手打海鮮丸搭上淡淡海味和酒香完美融合，也是這次一定要品嚐的新菜。
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欣葉日本料理、NAGOMI和食饗宴春季料理
販售時間：即日起至五月底
欣葉日本料理 收費方式
平日午餐 780元、下午茶620元、晚餐920元
NAGOMI和食饗宴 收費方式
平日午餐 1280元、晚餐1480元