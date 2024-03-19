欣葉日料吃到飽、NAGOMI和食饗宴換新菜，先揪吃！吃到飽一直是聚餐人氣選擇，各式各樣的自助吧滿足所有人的用餐喜好，想吃什麼就拿什麼。而在台北和桃園皆有分店的「欣葉日本料理」，和升級版吃到飽「NAGOMI和食饗宴」，更是台北人從小吃到大、家庭聚餐長輩指定要訂的人氣吃到飽名店，針對春暖花開之際推出全新菜色，讓大家又有藉口去吃欣葉日料和NAGOMI和食饗宴。







欣葉日本料理、NAGOMI和食饗宴這次聯手推出「春日。花見頃」春季主題料理，將季節新鮮時令結合日本傳統春日賞櫻文化，呈現出春日滿開的櫻、梅，及枝頭新綠的欣欣向榮景色，帶給吃到飽控視覺和味覺雙重享受，最便宜620元就開吃。







在欣葉日本料理推出推出24道新菜，有以日本梅漬手法搭上春天野菜的京都小缽料理「長芋春梅」；嚴選台東現流旗魚或白身魚，用柑橘類水果獨家醃漬後再炙燒，清爽開胃。現握壽司吧台上也端出「櫻花鯖姿壽司」以及「旬魚大葉奉書卷」，是由大阪有名的「鯖魚押壽司バッテラ」為基礎創意發想而成，鯖魚熟成的醋漬表現與大葉、紫蘇梅、柚子交織的清新香氣。





欣葉日本料理、NAGOMI和食饗宴春季料理

販售時間：即日起至五月底



欣葉日本料理 收費方式

平日午餐 780元、下午茶620元、晚餐920元



NAGOMI和食饗宴 收費方式

平日午餐 1280元、晚餐1480元



