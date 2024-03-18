三重人的早餐就是膨湃，99元吃到飽領軍開吃！說到吃早餐，趕時間的就衝超商抓一個御飯糰，有點時間等候的話，大多也只是到早餐店點漢堡、蛋餅果腹。但對於三重人來說，「吃早餐」不能隨便、不能馬虎，要吃得好、吃得飽、也要吃得巧，這次窩客島特別整理7間三重超在地古早味早餐，從無名割包、大腸麵線、甚至至99元吃到飽早餐，讓大家一早就吃超飽。







三重早餐必吃：無名割包

部落客 ifunny艾方妮 說：

被網友喻為最強割包的無名割包，真的沒有店名，以香Q的外皮，鹹香軟糥的焢肉，還有酸菜、花生粉及香菜的提點，好吃到每天都在排隊，是三重當地有名的排隊小吃。<全文介紹>



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#無名割包

地址：新北市三重區自強路三段25號

電話：0919 790 806







三重早餐必吃：林家大腸麵線

部落客 算命的說我很愛吃 說：

絕對乎你吃到過癮，麵線一整鍋都已經煮好了~大腸會先一整條跟麵線一起煮，客人點了之後再剪開加進麵裡~然後依個人需要加調味料，包括香菜、辣椒、蒜蓉等等。<全文介紹>

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#林家大腸麵線

地址：新北市三重區龍濱路209號





三重早餐必吃：無所不包自助早餐吃到飽

部落客 ifunny艾方妮 說：

提供五種口味包子、滷肉飯、清粥小菜、關東煮及飲料吃到飽，只要99元！隨便吃都回本，早午餐時間都座無虛席。<全文介紹>

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#無所不包自助早餐吃到飽

地址：新北市三重區大智街157號

電話：0900 592 444







三重早餐必吃：三張街無名早餐

部落客 鍾愛銅板美食的貪吃鬼 說：

蛋餅根本就是炸蛋蔥油餅阿！內餡的青蔥嫩蛋煎得恰到好處，第一口就被它征服了。<全文介紹>



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#三張街無名早餐

地址：新北市三重區三張街4號

電話：02-29712600







三重早餐必吃：阿卿魯肉飯切仔麵

部落客 陳小可的吃喝玩樂 說：

豬肝新鮮軟嫩，真的非常好吃，連續兩次都特別點。最怕吃到又乾又硬的豬肝，但這間的豬肝真心推薦，好吃，有點厚度的豬肝還是很嫩，真的平價。<全文介紹>



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#阿卿魯肉飯切仔麵

地址：新北市三重區信義街41號

電話：02 2975 9721







三重早餐必吃：三重蛋餅大王雙蛋蛋餅

部落客 專業噗嚨共Miso吃走 說：

蛋餅餅皮不是印象中的薄薄一層而是像麵糰去炸一樣，有厚度的蓬鬆，還有滿滿的蔥花～感覺很油膩，但吃起來一點也不油膩！很厲害耶！外皮蓬鬆帶脆加上他們的醬汁～超搭！！！很好吃！<全文介紹>



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#三重蛋餅大王雙蛋蛋餅

地址：新北市三重區正義南36號







三重早餐必吃：萬世香小籠包

部落客 省錢王JET吃喝玩樂趣 說：

一查才知道是三重隱藏版的小籠包店，萬世香小籠包屬於皮稍微厚一點的，內餡以蔥跟瘦肉為主，很紮實。<全文介紹>

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#萬世香小籠包

地址：新北市三重區中正北路380巷3號

