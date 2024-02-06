三重美食 | 無名割包 總是在排隊的超強小吃

被網友喻為最強割包的無名割包，真的沒有店名，以香Q的外皮，鹹香軟糥的焢肉，還有酸菜、花生粉及香菜的提點，好吃到每天都在排隊，是三重當地有名的排隊小吃。

內容目錄 Toggle Toggle

三重排隊美食 無名割包

來到三重自強路三段，見到排隊人潮長達兩、三個店面，不知道的人還以為是什麼知名店家，但它只是家夾娃娃機店，其實大家排隊都是為了割包而來。

若喜歡我的文字及照片，請給我一個支持，歡迎按讚或追蹤，謝謝！

FB：ifunny艾方妮的遊樂場

IG：ifunny.blog

雙北最強刈包 無名割包

店門招牌寫著大大兩個字，還有提供豬腸冬粉、清蒸肉圓及吃割包的好搭檔四神湯。與稍舊攤車相比，紅底白字的招牌顯得相當地新穎，而且還有英文。

據三重友人稱道，這樣的排隊是日常，營業時間早上八點到下午三點，但聽說很常中午就完售，所以別太晚來了！這天我們大約12點左右抵達，排隊人龍不少，慶幸沒有大單，否則恐怕也是會買不到。

攤車上手寫的價目表，很具台味小吃的特色。

無名割包 瘦肉刈包

配合不喜愛傳統割包裡的肥肉，每天10點半後有提供及，不過，這天我們12點左右抵達，店家就說瘦肉及偏瘦刈肉都已完售，可能準備的份量不多，亦或是有人特地來買，以致於很快就完售。

無名割包 尾牙材料包

尾牙將近，不少人家中都會買割包來祭祖，或是應景祭一下五臟廟。店家提供冷皮刈包材料組，有附五花肉，這樣好方便喔！就算只買刈包皮也可以喔！不過，記得先來預訂，不然以他們家熱門的程度，怕也是有錢也買不到。

在騎樓上的攤車，有兩位工作人員，一位負責包割包，一位負責湯品 。雖然排隊很長，但其實不會等太久。但如果排前面的人，一次買很多的話，肯定要等上許久。

加在四神湯裡的藥酒，感覺很真材實料。

攤車上的蒸籠裡放的是刈包，另外有一個特製的深鐵桶，裡頭都是焢肉。

無名割包 菜單menu價目表

也有不加肉的刈包皮，或是只加花生粉或酸菜，另外有湯品、冬粉等。

無名割包 餐點介紹

我們就是為了割包而來的，拿到手一個重量就很沉。

我們並沒有指定要什麼肉，但我們買到的割包，可以明顯看出兩個包的肉是不太一樣的。

首先這個肉塊，像是大塊肉分切出來不規則的模樣。

刈包皮有點厚度，但吃來是軟中帶Q度，成人手掌大，夾滿了肉、酸菜、香菜及花生粉。這樣的肉塊吃來是有爽度的，而且每一口都咬得到料，我們趁熱吃，感到到鹹香微甜，真的好美味喔！

另一個割包則包的是帶皮的三層肉。

除了帶皮三層肉之外，還有一塊大塊的肉塊，真的給料很實在！帶皮的部份咬下後QQ的口感，肥肉的油脂也不會太油膩。

我們拿到後拍照，可以發現肉汁及花生粉已略為滲透到刈包外皮之中，這樣吃來真的很夠味又不致於太過濕潤。

本來覺得這麼大一個，應該吃不完！但沒想到這割包太好吃，令我們一吃停不下來，一下子就把一整個給嗑完了！

終於朝聖成功這個放口袋很久的名單了！美味真的名不虛傳，排隊有理！三重真的是好吃的美食好多喔！要慢慢搜集起來！

若喜歡我的文字及照片，請給我一個支持，歡迎按讚或追蹤，謝謝！

FB：ifunny艾方妮的遊樂場

IG：ifunny.blog

無名割包 店家資訊

地址：新北市三重區自強路三段25號

電話：0919 790 806

捷運站：三和國中站，公車站牌：永德里

營業時間：08:00–15:00 (週一公休，賣完就收)

延伸閱讀

三重 | 無所不包自助早餐吃到飽只要99元 包子/滷肉飯/清粥小菜/關東煮/飲料全部吃到飽

三重排隊美食 | 228臭豆腐 一天只賣4小時 拿著碗到公園吃

三重美食 | 紅紅木串燒 當地人不願分享的老字號居酒屋 營業到凌晨四點

三重國小站 | 台灣蕃薯 不賣蕃薯 賣可頌菠蘿 全品項買五送一

三重美食 | 聖恩蝦仁羹 飽滿肥美的蝦仁羹 真材實料雞肉塊飯

三重美食 | 味香珍九層塔蔥油餅 在地人推薦最好吃蔥油餅

三重美食 | 山羊城全羊館羊肉爐總店 新推出汕頭沙茶湯底 不吃羊肉也可以

三重美食 | 大不同餐包 近30年老麵包店 要預約的牛排館手工奶油餐包

菜寮站 | 光興腿庫 三重大排長龍便當店 好吃豬腳 特製腿庫滷大腸飯

台北橋站 | 餓店（吐司、果汁、咖啡） 三重必吃早午餐 辣酸菜肉蛋吐司

三重火鍋吃到飽 | 羽葉麻辣火鍋新開幕 澳洲和牛/澎湃海鮮吃到飽千元有找

三重站 | 禾十心(穗)珈琲料理所 suistudio 有溫度卻不平凡的料理

三重美食 | 集美蚵嗲 在地人推薦銅板美食 必吃肥美爆漿的蚵嗲

三重國小站 | 陳記蔥油餅 現桿現做蔥油餅加蛋才25元 CP值超高

台北橋站 | 大盛串燒酒場 三重居酒屋推薦 超有氣氛的燒物 烤物 海鮮

台北橋站 | 三重牛乳大王 香雞排與木瓜牛乳的化學反應 令人無法抗拒

台北橋站 | dateless coffee 純白韓系有質感設計咖啡店 搭配現做司康的美好時光

台北橋站 | 貳室USroom．dessert 三重文青風冰店 \布丁芒果牛奶冰 招牌甘蔗冰 小農鮮奶薏仁

台北橋站 | 和平大蛋餅 方型且酥脆的餅皮 滿滿綠蔥/高麗菜餡料 只要銅板價

[台北橋站]第九站 精緻鍋品~宮廷式華麗座位區 澎湃海陸套餐 三重火鍋推薦

[台北橋站]肉多多火鍋三重重新店~暴龍級肉盤大口吃肉吃好吃滿/肉控天堂