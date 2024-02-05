三重 | 無所不包自助早餐吃到飽只要99元 包子/滷肉飯/清粥小菜/關東煮/飲料全部吃到飽

位於三重的 無所不包自助早餐吃到飽 ，提供五種口味包子、滷肉飯、清粥小菜、關東煮及飲料吃到飽，只要99元！隨便吃都回本，早午餐時間都座無虛席。

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早餐99元吃到飽 無所不包

大家平常都花多少錢吃早餐呢？竟然有99元吃到飽的早餐，不僅有包子、滷肉飯、清粥小菜、關東煮還有豆漿、咖啡等飲料全部都可以吃到飽。

無所不包自助早餐吃到飽 附近的捷運三重國小站，步行約11分鐘，也可以搭乘公車到厚德國小站，步行2分鐘即可。

佛系食堂 無所不包自助早餐吃到飽

無所不包自助早餐吃到飽 真的是佛系經營，原來真的有內用吃到飽。

無所不包自助早餐吃到飽 用餐規定

成人每人99元，未滿140公分的小孩89元。

用餐時間45分鐘。

未提供廁所。

無所不包自助早餐吃到飽 外帶價格

若是急著上班上課的人，無法內用也沒關係，外帶4個包子加中杯飲品，只要50元；甚至8個包子加中杯飲品，也只要90元，可以一路從早餐吃到中餐，都不是問題。

無所不包自助早餐吃到飽 營業時間

從一早6點就營業，一直到下午3點，就算是我們平常睡得晚的人，也有早午餐可以吃。當天發現也有不少人選擇來此享用午餐。

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FB：ifunny艾方妮的遊樂場

IG：ifunny.blog

這天我們選了11點左右來訪，自以為是冷門時間，沒想到店內座無虛席，我們還等了十多分鐘才輪到我們入場。不過因為限時45分鐘，所以基本上都不會等太久。

無所不包自助早餐吃到飽 店內座位只有兩張兩人桌，其他的都是面牆的座位，所以就算一個人來用餐也不尷尬。

廚房採大片的玻璃窗，可以見到工作人員不斷地補充食材。

無所不包自助早餐吃到飽 內用須知

因為是自助式，所以還是希望大家能以不浪費為原則。

結完帳之後，可以拿到一個免洗盤、碗及杯子。這都是需要重複使用，無法拿新的。

無所不包自助早餐吃到飽 飲料吧

基本的飲料有奶茶、豆漿及咖啡，這天沒有提供的是冬瓜茶。

無所不包自助早餐吃到飽 白飯

很大一鍋白舨。

好香的滷肉飯，一走近就香氣逼人。

無所不包自助早餐吃到飽 滷肉飯

自行利用白飯加上滷肉醬汁，就是香噴噴的滷肉飯。

無所不包自助早餐吃到飽 清粥

白粥煮得米粒軟糥。

無所不包自助早餐吃到飽 小菜

這天的小菜有辣泡菜、豆棗及肉鬆。之前見到其他網友分享的小菜有多達7種，還有涼拌小黃瓜之類的。

無所不包自助早餐吃到飽 關東煮

熱騰騰的關東煮好像是最近才增加的，裡頭以白蘿蔔、海帶、豆腐為主，也有放竹輪，但很快就被拿走，想吃要靠點運氣。一旁還有搭配關東煮的醬料可自取。

無所不包自助早餐吃到飽 現蒸包子

如果要吃包子，就要走到騎樓上取用。

完完全全的吃到飽，我們不小心就拿了一座包子山。

包子鹹口味有兩種，一個是五香鮮肉包，另一個是蔥肉包。

甜口味則有三種：芝麻包、芋泥包及紅豆包。

我們兩個人火力全開，一口氣先拿滿了餐點，準備大快朵頤。豆漿及奶茶就是一般早餐店的味道。

先來看看堆成小山的包子吧！包子比一般外面小一些，這樣就比較不佔”胃”置，可以吃到不同口味的包子。

無所不包自助早餐吃到飽 紅豆包

可以感受到紅豆泥滿細膩的，包子皮有點厚，但外皮及內餡比例算是蠻剛好的。

其他兩種是芝麻包及芋泥包，該有的香氣及綿密都有達到。

無所不包自助早餐吃到飽 五香鮮肉包 蔥肉包

五香鮮肉包的五香味很明顯，蔥肉包看得見蔥，但蔥香沒出來，有點可惜。肉餡不油膩，吃來也不錯。

終於搶到角落中的一個小小竹輪，其他關東煮的食材還有海帶、魚丸、油豆腐、白蘿蔔、百葉豆腐，也有湯可以喝，但湯沒什麼味道。(還是湯是不能喝的？！)

我們都喜歡清粥小菜，光肉鬆及豆棗兩樣，就可以嗑一碗粥了！原本以為是辣蘿蔔，結果是辣泡菜，也是很下飯。

滷肉飯蠻香的，油脂也足，略帶甜味，但不偌台南那麼甜。

45分鐘一到，我們也吃飽喝足了！在店門外備有垃圾桶，另外還有洗手台可供清潔使用。

無所不包自助早餐吃到飽 是以中式早餐為主，這天覺得其實99元對於大胃口的人來說，是可以吃回本的！個人比較喜歡清粥小菜及甜口味的包子，有興趣的人可以來挑戰一下！

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無所不包自助早餐吃到飽 店家資訊

地址：新北市三重區大智街157號

電話：0900 592 444

營業時間：週二~週日 06:00-15:00

店休日：每週一

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