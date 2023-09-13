45元喝芝麻粉角奶茶！鶴茶樓「芝麻杏冰樂、芝麻粉角奶茶」第二杯任選半價，新配料「芝麻粉角」喝一口停不下來。

咀嚼控、奶茶控、就連芝麻控都一起嗨了！以復古紅茶、鍋煮奶茶和浮誇水果茶為特色的「鶴茶樓」，近期推出主攻咀嚼控飲料市場，延續復古風格，推出芝麻、杏仁等新凍類配料系列，成為IG打卡新寵兒。這次將古早味冰店配料「粉角」再升級，推出香氣濃郁又帶有Ｑ彈口感「芝麻粉角」，並同步獻上「超級芝麻‧杏冰樂、鶴記芝麻雙喜那堤」等四款新品，讓人喝到停不下來。







炒香的黑芝麻再研磨成細緻的芝麻粉後，再做成Ｑ彈的芝麻粉角，是款越嚼越香的新配料，預計將再度掀起話題。搭配的新品有「超級芝麻‧杏冰樂」是芝麻粉角、杏仁凍和黑芝麻豆漿雪泥特調而成，基底茶選用無咖啡因的883蕎麥茶王，就連小朋友也可以安心喝。「超級芝麻‧思鶴冰」則是黑芝麻豆漿雪泥、芝麻粉角、芝麻糊凍，三種不同黑芝麻組合，是芝麻控最不能錯過。







招牌鶴頂紅茶那堤也推出全新「鶴記芝麻雙喜那堤」，多了Ｑ彈的芝麻粉角更加療癒。「鶴記芝麻粉角奶茶」則是以古早味奶茶為基底。全新品項將於9/20正式開賣，首賣前兩天加碼推出四款新飲料任選第二杯半價，以最便宜的「芝麻粉角奶茶」計算，平均一杯只要45元就有。



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鶴茶樓 芝麻粉角飲品系列、售價

超級芝麻‧杏冰樂(L)$85

超級芝麻‧思鶴冰(L)$85

鶴記芝麻雙喜那堤(L)$80 / (M)$70

鶴記芝麻粉角奶茶(L)$60

鶴記芝麻粉角 加料價格 $15



鶴茶樓第二杯半價優惠

活動時間：2023/9/20～9/21

優惠活動：以上四杯任搭，享第二杯半價。

指定飲品：超級芝麻‧思鶴冰、超級芝麻‧杏冰樂、鶴記芝麻雙喜那堤、鶴記芝麻粉角奶茶。

優惠說明：價低者優惠，每人每日限購兩組，結帳金額四捨五入計算，外送不適用。