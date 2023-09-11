大爆餡辻利抹茶！白狐院華夫餅×辻利茶舗聯名「抹茶布丁華夫餅」衝永春站吃，「韓式鬆餅＋日本辻利抹茶」刷新抹茶控的最愛。
抹茶控衝永春站吃「白狐院華夫餅×辻利茶舗聯名」！不斷創造抹茶新高度的「辻利茶舗」，這次跨界和韓系甜點「白狐院華夫餅」聯名，推出六款抹茶飲品和甜點，其中「辻利抹茶リコッタ布丁華夫餅」，爆餡的抹茶配上Ｑ彈的抹茶布丁，療癒感加倍，為信義區抹茶控帶來小確幸。
獨家聯名的「白狐院華夫餅×辻利茶舗」，將近年大勢興起的韓式街邊甜點和京都百年抹茶結合，以白狐院招牌華夫餅為主角，搭配鮮奶油和布丁，每一款都加入辻利上等抹茶製作，從頭抹到尾的甜點抹茶控一定要來嚐鮮。內用限定版的「辻利抹茶リコッタ(瑞可塔)布丁華夫餅」，嚴選鹿兒島丸香抹茶做成外酥內軟的華夫餅，上頭擺上整顆特製丸香抹茶瑞可塔起司布丁，和爆餡丸香抹茶生乳霜點綴，三種抹茶甜點大口咬下超療癒。
而同樣是內用限定的成人版「辻利抹茶リコッタ(瑞可塔)布丁華夫餅」則是淋上陳年蘭姆酒熬煮成的糖蜜，凸顯出抹茶的香氣。必買的外帶甜點「辻利抹茶白狐淡雪自製糖蜜華夫餅」，則是在特製抹茶鬆餅中夾入大量爆餡抹茶生乳霜，再灑滿丸倉抹茶粉，超抹的外型就讓人先發IG限動打卡。限量版「辻利抹茶リコッタ(瑞可塔)布丁」更是必搶隱藏版甜點，帶有抹茶獨有的苦甜茶香6入特價788元，現省100元。
同時，也推出兩款特調抹茶飲品，帶有酸甜莓果香的「辻利抹茶草莓牛奶香蕾(冰)」，是草莓牛奶和抹茶混搭的特調飲。上頭漂浮一球生乳的「辻利抹茶玫瑰漂浮氣泡飲(冰)」，氣泡的清爽混搭生乳霜的濃郁，攪拌均勻後讓人喝一口就愛上。
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白狐院華夫餅 店家資訊
地點：台北市信義區虎林街119-17號1樓
電話：02-2760-2828
白狐院華夫餅×辻利茶舗聯名
開賣日：2023/9/12
品項：
辻利抹茶リコッタ(瑞可塔)布丁華夫餅 199元(內用限定)
成人版辻利抹茶リコッタ(瑞可塔)布丁華夫餅 199元(內用限定)
辻利抹茶白狐淡雪自製糖蜜華夫餅 259元、半份138元
辻利抹茶草莓牛奶香蕾(冰) 145元
辻利抹茶玫瑰漂浮氣泡飲(冰) 145元
辻利抹茶リコッタ(瑞可塔)布丁 148元
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