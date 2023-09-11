星巴克買一送一喝不膩！星巴克「草莓椰奶星沁爽、醇濃抹茶星冰樂」領軍9款買一送一，2天限定、每人最多喝買二送二。

星巴克買一送一沒有在停！幾乎每個禮拜都有的「星巴克買一送一」，可以說是小資族的日常小確幸。本週星巴克優惠以「夏末不可錯過必喝飲品推薦」為主打，推出9款人氣飲品買一送一優惠，最多每人可想買二送二，讓你憂鬱星期一先揪同事喝杯星巴克。







於9/11、9/12連續兩天推出指定品項好友分享日，咖啡系列有清爽系「冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡」、經典款「那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)」；茶飲部分則是有超夯「福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤」；沁涼飲品主推「草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂」，全都可享有最多買二送二優惠。



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星巴克指定品項買一送一

活動時間：2023/9/11(一)-2023/9/12(二)

活動內容：活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的指定飲料，其中一杯星巴克招待。

注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，活動品項為：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

5.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏。