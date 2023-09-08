台南人終於等到！雙北不限時咖啡廳「Dreamers Coffee」進軍台南南紡，台南才有「現烤可頌、法式吐司早午餐」療癒登場。

台南不限時咖啡廳再加一！在雙北人氣極高的「Dreamers Coffee」，不僅販售同集團miopane高人氣的流淚吐司、爆餡貝果，還推出特調咖啡、茶飲和螞蟻人超愛的龍捲風冰沙等飲品，搭配各類輕食、烘焙糕點，成為雙北一位難求的咖啡廳。這次終於首度南下展店，於今日正式插旗台南南紡購物中心，並搶先推出現烤可頌、法式吐司早午餐等系列，讓台南人沒事就到南紡喝Dreamers Coffee。







南部首間「Dreamers Coffee」跟著南紡購物中心2館一樓改裝新登場，不同於雙北門市，以開放式的座位區和廚房為特色，店內除了有沙拉、義大利麵、植物打拋豬蔬菜飯、濃湯系列等輕食，還有司康、肉桂捲、蘋果派、布朗尼等甜食，讓人坐在落地窗旁享受愜意的早午餐、甜點時光。







並搶先推出多款新品於南紡店搶先曝光，看準南台灣熱情的艷陽，以清涼消暑飲品為主打，有西班牙冷萃冰磚拿鐵、白葡萄風味啵啵氣泡、白葡萄風味優格龍捲風、黑芝麻奶酪奶昔四款，同時滿足大小朋友的喜愛。全新限定的現烤可頌系列，則是有原味、杏仁、杏仁巧克力、巧克力、藍莓和唯一的鹹口味青醬可頌，外層烤到超酥脆，讓人一口口吃不停。





Dreamers Coffee 台南南紡店

地址：台南市東區中華東路一段366號1樓，南紡購物中心2館



開幕優惠：

1、開幕首 3 日，消費即可參加「開幕扭扭蛋」。(獎項含買1送1、任1款飲品送司康等招待券)。

2、9/8(五)-9/9(六)，凡點龍捲風/早午餐系列，並與夢想卡片拍照分享上傳 IG/FB，可抽 30 日免費拿鐵等大獎(市價$4,050元)。