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%Arabica進駐台南友愛街旅館！KKday獨家預約喝%咖啡免排隊候位、快速通關品嚐% Arabica住宿專案5,999元起。

2023-09-07 文字：編輯 李維唐 即時報導 攝影：編輯 李維唐 圖片：台南友愛街旅館、KKday、% Arabica 人氣：899
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%Arabica粉絲們要尖叫了，台南的%Arabica粉絲真的等不及了！超人氣%Arabica咖啡進駐台南U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館，開設首場咖啡客座，並於9/14-9/24期間限定登場。KKday獨家預約喝%咖啡免排隊候位、快速通關品嚐%Arabica住宿專案5,999元起。

推薦閱讀：趣淘漫旅喝咖啡！趣淘漫旅攜手cama café推出「旅行玩咖」聯名住房，雙人體驗價2,899元起。
%Arabica進駐台南友愛街旅館
%Arabica進駐台南友愛街旅館

台南U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館一直是許多人旅遊台南首選的旅宿空間，不只是交通便利、設計時尚，最重要的U.I.J總是能讓小文青得到一些小驚喜。這一次與人氣咖啡「% Arabica」，並在KKday獨家推出「快速通關住宿專案」，包含雙人房住宿一晚含早餐、咖啡客座快速通關憑證2張、飲品兌換券2張，不只品嚐咖啡免排隊候位，還能獲得價值超過千元的「% Arabica 12oz Camp Cup」乙個，下殺31折，雙人房售價5,999元起，訂房加購高鐵票還能享有75折優惠。
%Arabica進駐台南友愛街旅館


此外，同步販售「U.I.J｜% Arabica 全台首場咖啡客座入場票券」，全時段採取預約制，每日限量限額供應，售價105元，選好日期與時段，享用美味咖啡不用現場候位入場，入場票券金額還可全額折抵當日咖啡飲品之消費，現場將販售Espresso、美式咖啡、拿鐵咖啡、京都拿鐵、西班牙拿鐵等經典品項，還有Chemex手沖咖啡，另外咖啡迷也能在現場購買到由咖啡師精選單品豆以及 % Blend，重現來自京都的新鮮咖啡風味。



 

 

台南 U.I.J Hotel & Hoste 友愛街旅館 % Arabica 全台首場咖啡客座 入場票券

獨家販售：https://www.kkday.com/zh-tw/product/151295?cid=7360


台南 U.I.J Hotel & Hoste 友愛街旅館 % Arabica 全台首場咖啡客座 獨家住房專案

獨家快閃：https://www.kkday.com/zh-tw/product/151273?cid=7360
 

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