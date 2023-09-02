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趣淘漫旅喝咖啡！趣淘漫旅攜手cama café推出「旅行玩咖」聯名住房，雙人體驗價2,899元起。

2023-09-02 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：趣淘漫旅 人氣：757
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編輯 李維唐

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咖啡控真的會想住一波！為了讓台灣的咖啡控可以與咖啡有更多的創意連結，凱撒飯店連鎖旗下玩樂品牌「趣淘漫旅」首次攜手連鎖咖啡品牌cama café推出「旅行玩咖」聯名住房企劃，並且針對不同的咖啡喜好，還有不同的旅宿體馬，讓旅人能夠隨時品味咖啡、探索飯店精選景點，並且雙人體驗最低2,899元起。

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其中，「輕量級玩咖」住房專案適用於台北、台南及台東3家飯店，入住任一飯店即可獲贈價值450元的聯名好禮，內容包含cama café浸泡式咖啡、兩款設計冷泡瓶、旅行提袋及明信片，旅人掃描明信片上的QR CODE後即可瀏覽飯店精選店家及景點資訊，只要前一晚將咖啡包置入冷泡瓶，倒水冰鎮4小時，隔天即可隨時拎著出門漫遊，以輕鬆而有趣的步調玩出國旅新花樣。


此外，喜愛深度咖啡體驗的旅人則不可錯過「重量級玩咖」方案，由cama café精心設計的主題房於台南及台東2家飯店限定登場，客房內運用品牌IP Beano元素營造出獨特氛圍，並提供手沖咖啡組及旗艦門市CAMA COFFEE ROASTERS限定咖啡豆，讓旅人能夠親自磨豆及體驗手沖咖啡，在緩緩釋放的咖啡香氣中，沉浸愜意而美好的旅行時光。

 

 

 

 


 

趣淘漫旅攜手cama café「旅行玩咖」聯名住房企劃

活動期間：即日起至明年1月31日開放官網及電話訂房
活動內容：
趣淘漫旅-台北    入住探索雙人房乙晚，含2客早餐並贈送「輕量級玩咖禮」乙組 / 3,699元起

趣淘漫旅-台東    入住探索客房乙晚，含2客早餐並贈送「輕量級玩咖禮」乙組 / 2,899元起
趣淘漫旅-台東    入住聯名主題-逗陣家庭客房乙晚，依入住人數含早餐並贈送「重量級玩咖禮」乙組及「輕量級玩咖禮」乙組 / 4,399元起

趣淘漫旅-台南    入住豪華景觀雙人房乙晚，贈送「輕量級玩咖禮」乙組，加贈超商59元抵用券乙張、曾文水庫園區門票、六項冒險活動體驗 / 3,500元起
趣淘漫旅-台南    雙人入住聯名主題-逗陣套房乙晚，含2客早餐並贈送「重量級玩咖禮」乙組，加贈六項冒險活動體驗 / 6,999元起

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