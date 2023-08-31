為了讓粉絲可以盡情的與喜歡的三麗鷗主角近距離接觸，特別推出全新「主題房圈粉四重奏」集點活動，只要粉絲住滿18間三麗鷗主題房，住一晚可累積一點，集滿18點即送台北東京來回機票以及東京Hello Kitty主題樂園門票，要讓粉絲們真的住到有賺到。



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高雄漢來與三麗鷗聯名8個角色明星，打造一整層樓18個房間，每間獨一無二的設計令粉絲為之瘋狂，為了回饋粉絲支持，高雄漢來即日起推出「主題房圈粉四重奏的集點活動」，凡住一晚可集1點，集滿3點以上就有三麗鷗聯名贈禮。如集3點送3,000元三麗鷗商品券、6點和12點分別兌換雙人主題房和四人家庭套房，若集滿18點則直接贈送台北東京來回機票加上東京Hello Kitty樂園，直接安排粉絲飛到日本圓夢。







9/1至12/29高雄漢來特別針對持有三麗鷗登機證的粉絲提供專屬住房優惠，雙人房每房6,000元起，享有自助式早餐、迎賓下午茶、minibar免費，還有禮賓大使接待服務、左營高鐵與飯店專車來回接駁，另贈送客製化的備用品以及文具用品，最後還可以和自己喜歡角色明星拍照留影，禮賓大使會製作成聯名三麗鷗專屬的紀念相片框送給粉絲留念。







2023年粉紅夢幻之旅~出示三麗鷗登機證尊享主題房優惠

活動日期：9月1日~12月29日

專案價格：

雙人房 7,000元、三人房8,000元、四人房9,000元

假日加價1,000元，以上價格需另加10%服務費與5%稅金

活動方式：出示三麗鷗登機證即可享此專案優惠，登機證日期不限制。

專案禮遇：

自助式早餐、迎賓下午茶、mini bar免費、禮賓大使專屬服務、拍照服務加客製相框、三麗鷗明星客製化備用品、文具用品、享左營高鐵站至飯店接駁服務(需預約)、免費使用三溫暖、健身房、露天游泳池。



2023主題房圈粉四重奏~贈送台北東京來回機票加三麗鷗樂園門票

活動日期：即日起~2024年6月30日

活動內容：

入住主題房每晚集1點，集滿3點以上可兌換好禮。

集滿3點兌換三麗鷗商品券3,000元，集滿6點兌換雙人主題房，集滿12點兌換家庭套房，集滿18點送台北東京來回機票加三麗鷗樂園門票。

