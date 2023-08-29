是不是想和朋友來一場不一樣的花蓮小旅行，對於「微旅行」很多人是喜歡平靜、愜意，不要有太多複雜的行程。花蓮丘丘．森旅CHU Resort推出推出周年療癒「一年之丘 ‧ 漫遊之秋」旅程專案，分別為「心流FLOW」推出「溫泉舒眠之旅─加贈頌缽療癒」、與「小島Wildland」永續旅遊「漫療癒」專案一泊二食，讓旅人在最平靜、愜意下，享受旅程。



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首推主打心流．靜旅FLOW Retreat「溫泉舒眠之旅─加贈頌缽療癒」，專案包含自由著色的療癒紓壓藝術「禪繞畫明信片」、有機「阿育吠陀晚安好眠按摩油」，更加贈廣受好評的「頌缽聲音療癒」課程、二子泉旅「個人湯屋」呵護肌膚，以及心流靜旅專業「睡眠瑜珈線上引導」等五感結合的好眠贈禮，邀請您體驗深層紓壓的睡眠修復之旅。







親子友善、活力奔放的「小島Wildland」推出永續旅遊「漫療癒」專案，不僅包含自由著色的療癒紓壓藝術「禪繞畫明信片」、有機「阿育吠陀晚安好眠按摩油」深度放鬆外，推廣永續旅遊理念，專案贈送以鳳林在地九號花生所製成下午茶點「花生達克瓦茲」。



更針對周六預定入住旅客限定加贈周日(隔日)早晨鳳林小鎮的「單車慢行」體驗，獨家單車導覽兩座大山之間的在地小鎮風光：常青雜貨店、秘境步道、創生部落「阿改玩生活」耕吧園區等，最後回到鐵道迷所傾心的林榮舊火車站，感受與城市樣貌完全不同的自然風景。







此外，丘丘．森旅針對「漫日時程表」開放讓所有入住旅客皆可於櫃檯預約報名參加，也因應「一年之丘 ‧ 漫遊之秋」秋冬周年旅程，加入心流課程「正念行走」與「靜坐冥想」體驗，練習正確的呼吸並專注於當下此刻，深層的放鬆與整合身心。





還可以跟著土地的聲音在園區裡「自由寫生」，任由色筆將心中一幕幕畫面永久保存；認識咸豐草、香茅、艾草、紫背草等看似野草的藥草，並調配屬於自己當下狀態的「沐浴藥草包」等療癒工作坊，在大自然的溫柔擁抱下一夜好眠。





同時，丘丘‧森旅 CHU Resort內擁有距離花蓮市區最近的溫泉「二子‧泉旅 Onsen Futagoyama」，泉質為有助於滋潤皮膚與平衡身體狀態的碳酸氫納泉，二子‧泉旅設有雙人湯屋、家庭湯屋與男女裸湯，冬季泡湯療癒度假首選。並且位於「二子‧泉旅」之間的「環山泳池」，擁25公尺的泳道配上清澈的池水映著山景風光，開幕以來廣受歡迎，將開放至今年10月底，在中央山脈之下一次享受大山的壯闊與泉水的淨化。























丘丘‧森旅 CHU Resort 心流Flow「溫泉舒眠之旅」一泊二食專案

專案日期：2023/09/01(五)-12/29(五)

專案房型：

專案期間 每周三至周日 開放預定

心流「待霧」挑高一大床浴缸房型

心流「盹木」挑高兩小床榻榻米房型

心流「靜谷」閣樓一大床浴缸房型 (每晚加價$1,000)"

專案房價：平日單人$6,990 / 平日雙人$9,490、假日單人$8,490 / 假日雙人$10,990

官網介紹：https://churesort.com/flow-autumn/





丘丘‧森旅 CHU Resort 小島Wildland「漫療癒」一泊二食專案

專案房型：

小島「待霧」挑高一大床浴缸房型

小島「忘山」挑高兩大床房型

小島「賴水」閣樓兩大床房型 (每晚加價$1,000)

小島「空旭」挑高兩大床浴缸VIP房型 (每晚加價$3,000)

專案房價：平日雙人 $7,990 / 假日雙人 $9,490

加人加價：每晚加價$2,100 / 加6-12孩童每晚加價$1,400

官網介紹：https://churesort.com/chu-autumn/