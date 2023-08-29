有一種喜歡是住過一次之後，就會一種記在心中、久久不能忘。星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」，在許多旅客心中「一生必住一次」、「今生還想再住一次」的必住清單。「虹夕諾雅 谷關」也不斷的進步，吸引更多旅客的目光。



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「虹夕諾雅 谷關」將於2023年11月～2024年2月推出「慢悠森活」秋冬二泊限定專案。安排入住全館獨一無二暨私人露臺的「森羅」房型，藉由「慢生活」與「慢食」的概念享受在地文化活動與美食，透過一連串的專屬體驗放慢生活步調，讓旅客達到身心靈平衡。





同時，這一次「慢悠森活」秋冬二泊限定專案，將安排旅客入住全館獨一無二的「森羅」房型，總坪數為65坪的樓中樓設計。房型主要特色為連結兩間臥室的區域，擁有私人的燈心草編織成的塌塌米區與中央露台。旅客可在山間澄澈清新的空氣中，一邊俯瞰整個水之庭園以及谷關豐富的大自然景色，一邊享受專案專屬料理與體驗活動，與重要的人一同放慢步調，達到身心靈平衡。





此外，晚宴將於客房的中央露臺享用，在繁星點點的夜空下於專屬的戶外空間度過愜意且浪漫的夜晚。整體料理結合「慢食」的概念，以秋冬季盛產的青蟳為主角，肉質厚實彈嫩。料理長利用不同的烹調手法細膩地帶出蟹本身的豐潤旬味。



料理方面，前菜使用蟹肉、紫蘇葉與蜜香柚子佐醬增添風味與口感，搭配在地酒莊釀造的白中白氣泡酒，帶有特殊的柑橘與草本香氣，與整體料理形成絕妙搭配。接續為螃蟹火鍋，將整隻青蟳與雞白湯熬煮並加入牛蒡絲提味，在品嚐青蟳的同時可以享受富有鮮味的湯頭。主食為海鮮燉飯，使用台灣黑紫米，並且利用蟹膏、蟹黃增添其濃郁風味。清爽的黑糖葛切搭配甜菜根慕斯作為飯後甜點，為星空晚宴畫上完美句點。





最後一天提供的早午餐將由服務人員送至客房，在客房中的榻榻米區享受台式特色美食，讓旅客悠閒度過退房前的時光。主食為秘製的角煮素麵，料理中添加日式柚子胡椒與橄欖油，藉由清爽的香氣以及辛香料的刺激，達到去油解膩的效果。套餐中也匯集了許多經典的台式料理，如吻仔魚玉子燒、白和地瓜葉、山藥排骨盅以及銀耳蓮子湯等，讓旅客體驗到別具特色的台式料理。





同時，此活動將於客房中的日式榻榻米區，由專業茶師提供茶道與香道體驗，讓旅客可以在專屬的空間中深度體驗傳統文化之美。此次體驗特別邀請獲選為陸羽泡茶師、中華花藝研究基金會教授並且擁有行政院茶葉感官品評中級證書的董紜綺親自侍茶。





並且，入住當晚, 旅客可以在以日本茶室為設計理念的芳療室享受舒眠SPA放鬆身心靈。旅客可先在芳療室旁的專屬水療池泡澡，在適當的溫度(40度)中加速身體的血液循環並放鬆肌肉，促使按摩療程達到最佳效果。泡完澡後藉由日式與中式融合的按摩手法疏通全身經絡來幫助氣血循環，以宜人的香氣舒緩身心。















虹夕諾雅 谷關 「慢悠森活」秋冬二泊限定專案行程建議

第一天

15:00 專人辦理入住

17:30 晚餐會席料理(預約制)

19:45 舒眠 SPA



第二天

09:30 早餐(預約制)

13:30 台灣茶道與香道體驗

16:00 大浴場享受溫泉

17:30 星空晚宴



第三天

10:00 台式特色概念早午餐

12:00 專人辦理退房

虹夕諾雅 谷關 「慢悠森活」秋冬二泊限定專案 概要

入住日期：2023 年 11 月 06 日、11 月 20 日、12 月 06 日、12 月 18 日、 2024 年 01 月 08 日、01 月 22 日、02 月 05 日、02 月 19 日

專案費用：215,000 元/2 位 (含稅，不含服務費、第一天晚餐、第二天早餐)

專案費用包含內容 ： 森羅房型 (兩晚)、舒眠 SPA(一次)、台灣茶道與香道體驗(一次)、星空晚宴(一次) 、台式特色概念早午餐(一次)

預約：一次限定一組(2 位)，官方網站預約(於入住前三十天的中午 12:00 截止預約)

．參加日前十四天內取消，將收取 100%專案費用。

．視實際進貨狀況，食材及飲料可能有所變更。

．遇雨則將星空晚宴更改至客房室內區享用。

官網：https://hoshinoya.com/guguan/zhtw/

