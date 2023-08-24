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南投新飯店！福容徠旅插旗南投水里打造「純白夢幻城堡」山林藝術旅店，試營運體驗小鎮散策1499元起。

2023-08-24 文字：編輯 李維唐 圖片：福容徠旅水里 人氣：6,930
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編輯 李維唐

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飯店控真的等不及了啦！南投水里等了50年了，終於有新飯店可以住了，「福容大飯店」旗下的新品牌「福容徠旅」正式插南投水里，以「山林裡的藝術旅店」為發想，打造白色仿歐式城堡。全館共有67間房，將在8/24正式試營運，並加碼試營運體驗價1499元起。

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福容徠旅水里一共有67個房間，走小而美的精緻路線。並主打年輕、創新、時尚、環保，所以不主動提供牙刷拖鞋等一次性備品。而洗沐用品，則是使用台灣在地品牌「一日茶道」。在客房內還能品嚐日月潭著名茶廠「喝喝茶的紅玉茶包」、以及得過咖啡評鑑三冠王的日月潭「山豬衝吧咖啡包」。


同時飯店距離著名的觀光景點「車埕」，開車僅需7分鐘。不僅遊客中心變成了「車埕鐵道觀光小學堂」，已廢校的車埕國小校舍，也被改建成知名連鎖咖啡車埕店；早年車埕車站旁貯木池，也興建了環湖步道，沿著湖畔種植滿滿的落羽松，在秋天格外美麗。


在試營運期間，福容徠旅水里特別推出「徠.睡飽」(不含早餐)打破行情的特別優惠價，原價6,600元的房型，含稅價只要1,499元，每日限量提供。福容大飯店的會員，用享福卡再享會員折扣，最多可享88折，等於最便宜的一間一大床的雙人房，只需要1,319元，優惠價只到11/30。

 


 

福容徠旅水里

官網：www.fullon-hotels.com.tw/fullon-poshtels/sl/tw/
地址：南投縣水里鄉東三街51號
電話：04-9277-1888
 

 

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