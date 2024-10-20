台北東區平價串燒「UNCLE RAY」一串33元起！這邊菜單以獨特的台式串燒、牛肋條黑咖哩，以及特調梅燒等選擇，吸引了不少忠實粉絲。而這邊串燒有多平價？最貴一串牛肉只要69元，不過雞腿串還只要49元，全品項33元起，吃串燒也不傷荷包，無論是三五好友相聚，或是同事下班後小酌一杯，這裡都是理想的聚會場所。
喜歡串燒居酒屋的朋友可別錯過！台北東區平價串燒「UNCLE RAY」靠近捷運忠孝復興站，步行不用10分鐘即可抵達。店面設計走露營風格，木質拉門和簡約裝潢營造出溫馨氛圍，不過位置偏窄一些，但不至於擁擠，相當適合朋友來這邊聚會暢聊，享受輕鬆餐酒時光。
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「UNCLE RAY」的招牌無疑是其獨門台式串燒，每一串都經過嚴選食材、並裹上獨特醬汁，經燒烤與油炸處理後，香氣撲鼻而來。每一口串燒都蘊含著豐富的醬香與食材本身的鮮美，無論是雞腿串、豬五花串還是內臟類串燒，皆帶有恰到好處的焦香與嫩滑口感。
而店內的酒水選擇更是琳瑯滿目，從生啤酒、日本酒、韓式燒酒，到威士忌一應俱全。特別推薦「18%梅燒」，聽說會喝酒的朋友也喝不過三杯，酒香微醺與串燒絕配，但酒味不重，容易讓人不知不覺喝多。店內也提供多款不含酒精的飲料，不喝酒也有選擇。無論是串燒控還是尋找聚餐場所的朋友，下次來東區聚會就選這家吧。
台北東區串燒居酒屋 UNCLE RAY
地址：台北市大安區敦化南路一段160巷48號1樓
營業時間：18:00–01:00