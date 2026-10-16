免費週末市集！120攤「好陶市」3天快閃中正紀念堂，貓咪陶瓷盤、質感手作陶器欠買

編輯 鄭雅之 表示：週末睡飽就去中正紀念堂逛市集！超多獨一無二陶藝作品器買～
台北秋天的週末提案就去逛市集，10月16日至10月18日中正紀念堂戶外廣場熱鬧舉辦好陶市集，這場質感盛會集結了120個創作品牌，現場不僅有生活質感陶藝作品，還融入手作工藝與風格餐飲，更有音樂演出與紀錄片免費看，這絕對是喜愛質感生活與文創商品的民眾，在這個十月不可錯過的美好行程。
毛孩控必搶超萌貓咪陶器與動物擺飾
現場陶藝作品驚喜不斷，毛孩控絕對會失心瘋，創作者們發揮巧思推出超萌的「貓咪造型盤子」、治癒感十足的「貓咪戒指收納」與療癒的「招財貓」，還有精緻吸睛的「鯨鯊陶器藝術品」與各種生動的「動物系列」擺飾，每一件作品都充滿手作溫度，讓民眾在攤位前流連忘返，親手把萌寵質感帶回家。
質感控別錯過限定花器與熱門抹茶碗
喜愛日系質感生活的民眾，現場也準備了豐富的「質感文青陶器」、「花器」與「餐盤」，從質樸的手感溫潤釉色到現代簡約設計應有盡有，值得一提的是，近期社群上討論度超高且極具人氣的「抹茶碗」，也能在這裡找到獨一無二的專屬設計，不論是居家擺飾或是日常刷茶使用，都能輕鬆營造質感生活。
直擊台港日人氣名店與風格美食攤位
這次市集亮點雲集，陶藝區特別邀集來自香港的「reikomai_art」與日本的「Emui」，還有極具特色的在地品牌「泥好」、「慢手 SlowSoul」與「無心上班俱樂部」，逛累了還能品嚐「果食男子」的手工果醬與「春絨豆花」等豐富美食與咖啡，讓民眾邊逛市集邊滿足味蕾，享受愜意的午後。
森林系風格選物、現場音樂超chill
除了豐富的工藝展示，10月16日與10月17日更推出自由之森特色專屬攤位，規劃五大體驗亮點，包含「文創商品」販售、特賣商品挖寶、限定「出版品」閱讀、手帳專屬蓋印，以及演藝廳紀錄片《神木之森》免費放映，廣場更安排烏克麗麗與手風琴 live 演奏，讓民眾在惬意的音樂聲中盡情探索。
捷運出口秒抵達的台北週末市集
想要體驗極具藝文氣息的散步路線，搭乘捷運至中正紀念堂站，從3號或5號出口步行就能快速到達戶外廣場，這場活動全區免費開放民眾自由參觀，在這個秋高氣爽的午後，不妨約親朋好友一起來欣賞精美的工藝創作，翻翻好書並沉浸在優美樂音中，為繁忙的日常生活堆疊滿滿的儀式感與溫暖記憶。
20262好陶市 活動資訊
活動日期：10月16日（五）至 10月18日（日）
活動時間：12:00 – 18:00
活動地點：中正紀念堂戶外廣場（大孝門、大忠門至杭州南路段）
交通方式：捷運中正紀念堂站 3 號出口或 5 號出口
20262好陶市 自由之森限定攤位活動
活動日期：10月16日（五）、10月17日（六）
自由挖寶區優惠：經典文創商品最後庫存優惠販售，數量有限，售完為止。
自由選購區選物：販售自由花蕊、蕨品生活、林磐聳老師台灣圖像三大系列文創商品，以及新書民主大冒險。
自由蓋印區：歡迎民眾攜帶個人手帳或紙品，現場蓋上限定紀念章。
自由觀影區：堂內演藝廳免費放映紀錄片神木之森（10月17日10:30、14:30、16:30；10月18日14:30、16:30）。
2026好陶市 LIVE MUSIC 音樂表演時間
- 10月16日（五）：14:30-15:30 Annier（烏克麗麗）、16:00-17:00 黃婕（手風琴）
- 10月17日（六）：14:30-15:30 劉桓吟（吉他）、16:00-17:00 黃琳（豎琴）
- 10月18日（日）：14:30-15:30 劉雲平（吉他）、16:00-17:00 林衍辰（手風琴）與毛敏瑄（雙簧管）
台北話題展覽、市集都要衝！
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