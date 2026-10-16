免費週末市集！120攤「好陶市」3天快閃中正紀念堂，貓咪陶瓷盤、質感手作陶器欠買

編輯 鄭雅之 表示：週末睡飽就去中正紀念堂逛市集！超多獨一無二陶藝作品器買～

台北秋天的週末提案就去逛市集，10月16日至10月18日中正紀念堂戶外廣場熱鬧舉辦好陶市集，這場質感盛會集結了120個創作品牌，現場不僅有生活質感陶藝作品，還融入手作工藝與風格餐飲，更有音樂演出與紀錄片免費看，這絕對是喜愛質感生活與文創商品的民眾，在這個十月不可錯過的美好行程。



▲位於中正紀念堂戶外廣場的好陶市集，攤位沿著白牆熱鬧展開，吸引滿滿逛市集人潮。(攝影：鄭雅之)

▲中正紀念堂好陶市集精心佈置打卡裝置，營造愜意優雅的秋季文創氛圍。(攝影：鄭雅之)





毛孩控必搶超萌貓咪陶器與動物擺飾

現場陶藝作品驚喜不斷，毛孩控絕對會失心瘋，創作者們發揮巧思推出超萌的「貓咪造型盤子」、治癒感十足的「貓咪戒指收納」與療癒的「招財貓」，還有精緻吸睛的「鯨鯊陶器藝術品」與各種生動的「動物系列」擺飾，每一件作品都充滿手作溫度，讓民眾在攤位前流連忘返，親手把萌寵質感帶回家。



▲滿滿的貓咪造型餐盤與動物手繪馬克杯，吸引貓奴與文青前來挖寶採購。(攝影：鄭雅之)





質感控別錯過限定花器與熱門抹茶碗

喜愛日系質感生活的民眾，現場也準備了豐富的「質感文青陶器」、「花器」與「餐盤」，從質樸的手感溫潤釉色到現代簡約設計應有盡有，值得一提的是，近期社群上討論度超高且極具人氣的「抹茶碗」，也能在這裡找到獨一無二的專屬設計，不論是居家擺飾或是日常刷茶使用，都能輕鬆營造質感生活。



▲展示台與質感花器巧妙搭配優雅的花藝，展現好陶市集極具品味的生活工藝學。(攝影：鄭雅之)





直擊台港日人氣名店與風格美食攤位

這次市集亮點雲集，陶藝區特別邀集來自香港的「reikomai_art」與日本的「Emui」，還有極具特色的在地品牌「泥好」、「慢手 SlowSoul」與「無心上班俱樂部」，逛累了還能品嚐「果食男子」的手工果醬與「春絨豆花」等豐富美食與咖啡，讓民眾邊逛市集邊滿足味蕾，享受愜意的午後。



▲藍白色調的手繪臘腸狗陶器餐盤與馬克杯組合，是狗奴與寵物控絕對不能錯過的風格選物。(攝影：鄭雅之)

▲造型生動的狐狸陶藝雕塑作品，呈現出創作者精湛的手藝與溫暖質感。(攝影：鄭雅之)





森林系風格選物、現場音樂超chill

除了豐富的工藝展示，10月16日與10月17日更推出自由之森特色專屬攤位，規劃五大體驗亮點，包含「文創商品」販售、特賣商品挖寶、限定「出版品」閱讀、手帳專屬蓋印，以及演藝廳紀錄片《神木之森》免費放映，廣場更安排烏克麗麗與手風琴 live 演奏，讓民眾在惬意的音樂聲中盡情探索。



▲現場安排音樂演出表演，讓民眾能在優美的樂音與微風陪伴下享受愜意的秋日午後。(攝影：鄭雅之)

▲結合碎玻璃結晶質感的造型陶藝線香座與飾品盤，展現獨具特色的質感生活工藝。(攝影：鄭雅之)





捷運出口秒抵達的台北週末市集

想要體驗極具藝文氣息的散步路線，搭乘捷運至中正紀念堂站，從3號或5號出口步行就能快速到達戶外廣場，這場活動全區免費開放民眾自由參觀，在這個秋高氣爽的午後，不妨約親朋好友一起來欣賞精美的工藝創作，翻翻好書並沉浸在優美樂音中，為繁忙的日常生活堆疊滿滿的儀式感與溫暖記憶。



▲質感文青最愛的莫蘭迪色系手作陶瓷馬克杯與茶杯，為日常居家生活增添質感品味。(攝影：鄭雅之)

▲吸睛度十足的立體黑冠麻鷺陶器，是被網友譽為地瓜的人氣鳥類也變成為居家空間人氣選品。(攝影：鄭雅之)





20262好陶市 活動資訊

活動日期：10月16日（五）至 10月18日（日）

活動時間：12:00 – 18:00

活動地點：中正紀念堂戶外廣場（大孝門、大忠門至杭州南路段）

交通方式：捷運中正紀念堂站 3 號出口或 5 號出口





20262好陶市 自由之森限定攤位活動

活動日期：10月16日（五）、10月17日（六）

自由挖寶區優惠：經典文創商品最後庫存優惠販售，數量有限，售完為止。

自由選購區選物：販售自由花蕊、蕨品生活、林磐聳老師台灣圖像三大系列文創商品，以及新書民主大冒險。

自由蓋印區：歡迎民眾攜帶個人手帳或紙品，現場蓋上限定紀念章。

自由觀影區：堂內演藝廳免費放映紀錄片神木之森（10月17日10:30、14:30、16:30；10月18日14:30、16:30）。





2026好陶市 LIVE MUSIC 音樂表演時間

10月16日（五）：14:30-15:30 Annier（烏克麗麗）、16:00-17:00 黃婕（手風琴）

10月17日（六）：14:30-15:30 劉桓吟（吉他）、16:00-17:00 黃琳（豎琴）

10月18日（日）：14:30-15:30 劉雲平（吉他）、16:00-17:00 林衍辰（手風琴）與毛敏瑄（雙簧管）





台北話題展覽、市集都要衝！

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看更多2026好陶市

▲各種不同花色的貓咪造型裝飾品，萌翻現場不少逛市集的民眾。(攝影：鄭雅之)

▲趣味十足又逗趣的造型陶藝小擺飾，是市集裡高人氣的質感療癒小禮物。(攝影：鄭雅之)

▲獨具匠心的海洋生物與鯨鯊陶器藝術品，展現創作者獨一無二的雕塑美學。(攝影：鄭雅之)

▲仙仙日常品牌推出超萌的招財貓與納福貓陶藝創作，吸引不少毛孩控與貓奴關注。(攝影：鄭雅之)

▲創作者發揮巧思打造生動的動物系列陶藝擺飾，每一件作品都充滿療癒的手作溫度。(攝影：鄭雅之)

▲質感文青必備的手作陶藝飾品盤與植物造型配件，輕鬆營造質感生活儀式感。(攝影：鄭雅之)

▲仿真魚頭造型陶器配件放在冰塊籃中展示，呈現幽默又逗趣的文化創意。(攝影：鄭雅之)

▲現場展示多款溫潤釉色的質感文青陶器，包含花器、餐盤與熱門茶道具。(攝影：鄭雅之)

▲日式復古繪本風格的木作告示牌與掛飾，充滿濃厚生活感與文青氣息。(攝影：鄭雅之)

▲花園鳗與招財貓造型的陶藝生活小物，可愛吸睛的造型引來不少民眾停下腳步。(攝影：鄭雅之)