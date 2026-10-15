台灣最大東京和服展！連4天空總超過50件和服、手作體驗快閃，免費送紀念束口袋

台灣最大東京和服展！編輯鄭亦庭表示：空總展出超過50件和服、14場舞台表演與手作體驗登場，每天前500位入場觀眾，免費領束口袋。

台灣最大東京和服展來了！東京和服展10月15日至10月18日進駐2026台北時裝週，在台北空總打造日本和服主題館「JAPAN KIMONO PAVILION」，本次展覽以「襲 KASANE」為主題，集結16組日本各地和服品牌、染織藝術家、職人等，帶來超過50件和服、14場舞台表演與手作體驗，每天前500位入場的觀眾，還能免費領取特製日式束口袋，這週末就衝台北空總朝聖。



▲台灣最大東京和服展！JAPAN KIMONO PAVILION進駐2026台北時裝週，即日起至10/18於台北空總登場。(攝影：鄭亦庭)



▲台灣最大東京和服展於空總展出超過50件和服、14場舞台表演、手作體驗等。(攝影：鄭亦庭)





東京和服展在空總展出至10/18

▲2026東京和服展以「襲 KASANE」為年度主題，透過色彩、材質的層疊穿搭展現日本和服文化美學。(攝影：鄭亦庭)





兩大日本傳統禮裝美學一次看

▲平安時代宮廷「十二單」、「重袿」呈現豐富層次，以同色系漸變色彩表現四季變化之美。(攝影：鄭亦庭)





開幕日狐狸出嫁遊行巡演

▲日本傳統婚禮「三襲」疊穿紅白黑三層和服，展現江戶至大正時期的新娘禮服工藝。(攝影：鄭亦庭)



▲東京和服展現場集結京都西陣織百年老舖、潮流和服品牌等，呈現從傳統到現代的多元和服風貌。(攝影：鄭亦庭)





集結16大日本和服品牌

▲東京和服展現場集結京都西陣織百年老舖、潮流和服品牌等，呈現從傳統到現代的多元和服風貌。(攝影：鄭亦庭)



▲東京和服展現場集結京都西陣織百年老舖、潮流和服品牌等，呈現從傳統到現代的多元和服風貌。(攝影：鄭亦庭)





14場職人實演與講座

▲14場職人實演涵蓋和服裁製技藝、新娘禮服換裝，以及快速梳日本髮等豐富實用內容。(攝影：鄭亦庭)



▲現場還有印章體驗區，可以在紀念束口袋蓋出專屬樣式。(攝影：鄭亦庭)





JAPAN KIMONO PAVILION 展覽資訊

本次台灣東京和服展覽以「襲 KASANE - Layers of Japan」作為年度主題，「襲」這個字的本意是指衣物的層疊穿搭，自古以來日本人便習慣透過疊加不同的色彩與質感，來展現季節變化、自然氣息以及細膩的情感，展覽將「層疊」這個美學意識作為解讀和服文化的視角，帶大家深入了解和服背後的文化底蘊。現場特別展出兩大傳統禮裝美學，從江戶時代後期流行至大正時期婚禮的「三襲」穿法，疊穿白、紅、黑三層和服，象徵新娘堅定的決心與願望，以及辟邪的寓意，另一款則是平安時代中期確立的「十二單」，內部疊穿五層袿的「重袿」樣式，透過色彩層疊來表現季節，兩大傳統禮裝美學一次觀賞。東京和服展覽開幕首日重頭戲，特別於10月15日下午2點半推出「狐狸出嫁遊行」，這場特別演出取材自日本傳統民間傳說，身穿華麗花嫁服飾的新郎與新娘，將帶領著穿著最高等級第一禮裝「黑留袖」的隊伍，在台北空總 D3 北草坪展開浪漫巡演，把日本傳奇婚禮儀式活生生地搬到大家面前。這次台灣東京和服展集結了16個日本知名和服品牌，像是京都西陣百年老舖「高島織物」、傳承米澤織的「季織苑工房」、日本人氣潮流品牌「加花-KAHANA-」、休閒草履品牌「Calen Blosso」、以丹後藍為代表作的「小林染工房」等，部分展位還能與日本職人面對面體驗日本髮梳理、水引繩結飾品 DIY、和服試穿、抹茶體驗等，每天名額有限，想體驗記得先預約。這次展覽安排14場職人實演與講座，邀請田中周作示範和服裁製、小林染工房解說染色技法，洪宇辰與細野美也子老師則幽默解密和服文化，穿搭實演方面包含須田久美子老師示範日本新娘禮服換裝、15分鐘速梳日本髮、半幅帶造型，以及男士西服混搭和服示範，特別的是，京都首位外籍手描友禪職人——台灣染色作家關正玟也親臨分享跨國學習故事，進行實演體驗。展覽主題：襲 KASANE - Layers of Japan展覽日期：2026 年 10 月 15 日(四)~ 10 月 18 日(日)開放時間：12:00~20:00(首日15:00開始,僅最後一天至18:00)地點：空總國家文化基地 聯合餐廳歷史建築 1樓&2樓(臺北市大安區建國南路一段177號)1 樓(灰盒子)：襲 KASANE 展覽、日本禮裝文化展示、職人實演2 樓：體驗型展區、品牌展售、Mini Stage票券販售：早鳥票200元、當日票250元台灣 ACCUPASS 活動通 事前預約 / 現場購票(展示區採付費入場)每日限量好禮：活動期間每日前 500 名入場者,即可獲得「TOKYO KIMONO SHOW官方 LOGO 迷你束口袋」乙個。

來空總逛展覽，附近華山快閃店順路衝

推薦閱讀：幾米粉衝華山！幾米25週年沉浸式展覽早鳥送收藏卡，免費先逛華山幾米快閃店



推薦閱讀：牡蠣寶寶快閃華山！牡蠣寶寶養殖中心台北站送周邊，200款牡蠣寶寶周邊一次看



推薦閱讀：史上最大泰迪Lu華山快閃店！Teddy LuLu雜貨店免費入場送周邊，台灣限定黑長毛泰迪Lu必買