台北文青要衝手作市集！超過200攤「國際手作設計節」快閃華山，72家日韓海外店不用出國就能買

編輯 鄭雅之 表示：文青每年都在等「國際手作設計節」連三天快閃華山，錢錢要帶夠啊～

身為台北文青手作控，一年一度最期待的年度快閃盛事終於來了。愛手創於10月16日至10月18日限定3天，在華山1914文創園區盛大舉辦「國際手作設計節」。現場集結超過200組海內外質感品牌，並打造夢幻午茶派對主題，讓大家假日逛展挖寶與精緻體驗一次滿足。

▲華山文創園區愛手創國際手作設計節盛大登場，現場集結超過200組海內外原創質感品牌與熱鬧人潮。 ▲泰國人氣陶瓷品牌Naru Ceramic以溫潤手作工藝推出繪有微笑與培根蛋圖樣的療癒系餐具，增添餐桌生活儀式感。





72家首度來台日韓港熱門品牌

海外特色品牌更是這次的一大看點。日本飾品品牌「レモネ」以豐富多彩的材質混搭吸引眼球，可愛布料品牌「choco a choco」則充滿童趣。韓國品牌「the koyou」將傳統文化巧妙融入現代包款，香港「Rising Sun Design 旭日銀飾設計」則展現細膩金工，讓人不出國就能逛遍亞洲原創設計。

▲日本原創布料品牌choco a choco以童趣可愛的布料創作造型玩偶與配件，展現充滿日系少女心與手作溫度的療癒風格。





泰國療癒系飾品與在地原創雜貨

泰國風格品牌同樣讓人驚艷。插畫品牌「oattor」以獨特幽默畫風圈粉無數，陶瓷品牌「Naru Ceramic」則以溫潤手感帶來滿滿療癒感。台灣在地品牌也不落人後，包含質感包包「櫻櫻美黛子」、陶瓷藝術「熲之形」以及玻璃飾物「YOLOing GLASS STUDIO」，展現在地極致工藝。

▲泰國插畫品牌oattor以幽默可愛且充滿鮮明個性的畫風創作精緻微型插畫，為文青創作添增別緻風格。





美照必拍甜點特區與質感生活小物

現場除了展示豐富的手創藝術，更特別規劃主題甜點特區與美照打卡點。邀請「Lar拉爾西班牙廚房」、「愉室甜品」等質感品牌進駐。除了能品嚐精緻午後甜點之外，現場還有以蛋糕、冰淇淋造型製作的擬真飾品與陶瓷生活小物，讓喜歡美食與精緻雜貨的民眾直呼療癒。

▲愛手創特別設立主題甜點特區，邀請Yu's Cakery愉室甜品進駐，提供多款美味蛋糕，讓民眾逛展也能享用午後甜食。 ▲主題甜點特區集結多家質感甜點品牌，罌粟甜點Poppy Pastry帶來精緻午後法式小點，帶來兼具美味與視覺饗宴的午茶時光。





日本職人即興繪畫與DIY手作體驗

活動特別邀請日本職人親臨現場進行即興繪畫呈現，讓民眾能近距離欣賞藝術作品產生的驚喜過程。此外更安排多場體驗課程，包含製作「迷你沙漠蠟燭」、「木錶工作坊」與「馬卡龍泡泡浴」等。民眾購買手作課程還能獲得免費展覽入場券，非常適合假日安排親身體驗。

▲Oli studio手作飾物帶來蜜糖金木犀水晶花飾品體驗，打造透亮精緻的夢幻花朵造型飾品。 ▲現場特別安排FUFu推出森林小動物午後茶會琺瑯手作體驗，打造兼具童趣與療癒質感的精緻飾品。

愛手創 國際手作設計節 靈感午茶會 活動資訊

活動日期：2026年10月16日至10月18日

活動時間：10：30～19：00

活動地點：華山1914文創產業園區東二館四連棟

優惠活動：完成現場指定任務即可兌換限量午茶靈感野餐袋，每日數量有限，送完為止

優惠活動：購買一堂海外職人手作課程即可免費獲得展覽入場券一張。





愛手創 國際手作設計節 票價資訊

全票 228 元

愛心票 全票半價

需出示身心障礙手冊正本或相關證件，年滿65歲以上長者、身心障礙者本人及必要陪伴者。同行陪伴者以一人為限。



需出示身心障礙手冊正本或相關證件，年滿65歲以上長者、身心障礙者本人及必要陪伴者。同行陪伴者以一人為限。 免票標準

年齡未滿五歲之兒童須出示相關證件，未帶證件以身高110公分作判定。須由一位大人持票陪同入場





更多台北週末景點推薦！

推薦閱讀：台北101Ｘ故宮雲端特展！高空穿越劇送好禮，龍紋鐵盒超過50款聯名，連外國人都在搶買

推薦閱讀：台灣最大東京和服展！連4天空總超過50件和服、手作體驗快閃，免費送紀念束口袋

推薦閱讀：隱藏版信義區展覽免費看！日本一頁繪本展快閃TSUTAYA書店，100款明信片免費簽名







看更多愛手創 2026國際手作設計節

▲泰國風格品牌Naru Ceramic將插畫手繪感融入陶瓷器皿創作，帶來各式充滿獨特童趣與歡樂氣息的手作生活小物。 ▲台灣袖珍藝術品牌RUMA吃貨的掌心宇宙，打造仿真經典台式麵包店等療癒拟真微型手作作品。

▲台灣原創陶瓷品牌熲之形展出溫潤獨特的造型陶瓷作品，傳遞滿滿手作生活質感與療癒魅力。

▲台灣玻璃飾物品牌YOLOing GLASS STUDIO呈現繽紛夢幻的玻璃戒指，展展在地精緻手工藝風格。

▲首次來台登場的日本飾品品牌レモネ運用多彩色彩與多元材質混搭，打造獨具獨特個性與視覺焦點的精緻飾物。