台北文青要衝手作市集！超過200攤「國際手作設計節」快閃華山，72家日韓海外店不用出國就能買

編輯 鄭雅之 表示：文青每年都在等「國際手作設計節」連三天快閃華山，錢錢要帶夠啊～
身為台北文青手作控，一年一度最期待的年度快閃盛事終於來了。愛手創於10月16日至10月18日限定3天，在華山1914文創園區盛大舉辦「國際手作設計節」。現場集結超過200組海內外質感品牌，並打造夢幻午茶派對主題，讓大家假日逛展挖寶與精緻體驗一次滿足。
72家首度來台日韓港熱門品牌
海外特色品牌更是這次的一大看點。日本飾品品牌「レモネ」以豐富多彩的材質混搭吸引眼球，可愛布料品牌「choco a choco」則充滿童趣。韓國品牌「the koyou」將傳統文化巧妙融入現代包款，香港「Rising Sun Design 旭日銀飾設計」則展現細膩金工，讓人不出國就能逛遍亞洲原創設計。
泰國療癒系飾品與在地原創雜貨
泰國風格品牌同樣讓人驚艷。插畫品牌「oattor」以獨特幽默畫風圈粉無數，陶瓷品牌「Naru Ceramic」則以溫潤手感帶來滿滿療癒感。台灣在地品牌也不落人後，包含質感包包「櫻櫻美黛子」、陶瓷藝術「熲之形」以及玻璃飾物「YOLOing GLASS STUDIO」，展現在地極致工藝。
美照必拍甜點特區與質感生活小物
現場除了展示豐富的手創藝術，更特別規劃主題甜點特區與美照打卡點。邀請「Lar拉爾西班牙廚房」、「愉室甜品」等質感品牌進駐。除了能品嚐精緻午後甜點之外，現場還有以蛋糕、冰淇淋造型製作的擬真飾品與陶瓷生活小物，讓喜歡美食與精緻雜貨的民眾直呼療癒。
日本職人即興繪畫與DIY手作體驗
活動特別邀請日本職人親臨現場進行即興繪畫呈現，讓民眾能近距離欣賞藝術作品產生的驚喜過程。此外更安排多場體驗課程，包含製作「迷你沙漠蠟燭」、「木錶工作坊」與「馬卡龍泡泡浴」等。民眾購買手作課程還能獲得免費展覽入場券，非常適合假日安排親身體驗。
愛手創 國際手作設計節 靈感午茶會 活動資訊
活動日期：2026年10月16日至10月18日
活動時間：10：30～19：00
活動地點：華山1914文創產業園區東二館四連棟
優惠活動：完成現場指定任務即可兌換限量午茶靈感野餐袋，每日數量有限，送完為止
優惠活動：購買一堂海外職人手作課程即可免費獲得展覽入場券一張。
愛手創 國際手作設計節 票價資訊
- 全票 228 元
- 愛心票 全票半價
需出示身心障礙手冊正本或相關證件，年滿65歲以上長者、身心障礙者本人及必要陪伴者。同行陪伴者以一人為限。
- 免票標準
年齡未滿五歲之兒童須出示相關證件，未帶證件以身高110公分作判定。須由一位大人持票陪同入場
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