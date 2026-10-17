台北人週末忙著逛市集！本週7大台北市集，超過100攤陶藝市集、古物市集免費逛

編輯 鄭雅之 表示：台北人這週末也太忙了吧！超多市集要逛的～

這個週末台北人真的忙翻了，各大熱門景點同步被超強市集攻佔。從松山文創園區的日系雜貨與潮流展覽，到中正紀念堂的質感陶藝，再到心中山線形公園的萬聖節搞怪派對，滿滿的質感攤位與在地美食登場，讓人恨不得多生出兩條腿通通踩點。



▲中正紀念堂好陶市集精心佈置打卡裝置，營造愜意優雅的秋季文創氛圍。(攝影：鄭雅之)

▲好陶市集集結超過120個質感手作工藝品牌，在中正紀念堂戶外廣場熱鬧開逛。(攝影：鄭雅之)





松菸雜貨女子博驚喜回歸

由本日製作社與箱庭主辦的雜貨女子博，以拉丁文夥伴概念為靈感溫暖登場。現場集結五國超過百組創作者，帶來日本傳統印刷與羊毛氈等手作物件。今年更首次設立寵物專區，適合帶著家裡的毛孩一起來逛集市，感受職人手作的細緻質感與人情味。





雜貨女子博 活動資訊

日期：10月17日 至 10月18日（11:00 - 17:00）

地點：台北松山文創園區 北向製菸工廠

門票：現場票 250 元（未滿 10 歲及 65 歲以上免費，身障票 150 元於現場購買）

▲松菸雜貨女子博帶來多款特色貼紙、風格文具與可愛雜貨，吸引許多生活選物愛好者前來挖寶。





BEAMS 五十週年限定潮流展

日本潮流指標品牌為慶祝五十週年，特別於松菸一號倉庫打造體驗展覽。現場邀請日籍品牌主理人與採購蒞臨交流，展示珍稀古著服飾與美式型錄。除了復古跳蚤市集與質感生活區，還有手作工作坊、美食攤位及潮流對談，呈現豐富的多元街頭文化。





BEAMS 50th 潮流展 活動資訊

日期：10月17日 至 10月18日（11:00 - 19:00）

地點：松山文創園區一號倉庫（台北市信義區光復南路 133 號）

門票：預售票 350 元

▲日本知名選物品牌BEAMS五十週年特展邀請知名主理人與採購親臨交流，展示珍稀古著服飾與生活物件。





超過200攤「國際手作設計節」

愛手創 國際手作設計節 靈感午茶會 活動資訊

活動日期：2026年10月16日至10月18日

活動時間：10：30～19：00

活動地點：華山1914文創產業園區東二館四連棟

優惠活動：完成現場指定任務即可兌換限量午茶靈感野餐袋，每日數量有限，送完為止

優惠活動：購買一堂海外職人手作課程即可免費獲得展覽入場券一張。

票價資訊：全票 228 元

▲華山文創園區愛手創國際手作設計節盛大登場，現場集結超過200組海內外原創質感品牌與熱鬧人潮。

▲泰國人氣陶瓷品牌Naru Ceramic以溫潤手作工藝推出繪有微笑與培根蛋圖樣的療癒系餐具，增添餐桌生活儀式感。





中正紀念堂質感陶藝市集免費逛

由中正紀念堂與好好手感微笑市集合作的好陶市，在戶外廣場免費登場。活動由知名插畫家設計主視覺，匯聚台日港三地逾百個工藝品牌。民眾除了能欣賞茶器與陶偶，還能體驗木作與金工創作，並品嚐手沖咖啡，享受被手作美學包圍的愜意時光。



詳細報導：免費週末市集！120攤「好陶市」3天快閃中正紀念堂，貓咪陶瓷盤、質感手作陶器欠買



2026 好陶市 活動資訊

日期：10月16日 至 10月18日（12:00 - 18:00）

地點：中正紀念堂戶外廣場（大孝門－大忠門－杭州南路段）

門票：免費入場

活動優惠：活動前於官方社群留言互動，可於市集服務台兌換限定套色紀念章酷卡。

▲滿滿的貓咪造型餐盤與動物手繪馬克杯，吸引貓奴與文青前來挖寶採購。(攝影：鄭雅之)

▲創作者發揮巧思打造生動的動物系列陶藝擺飾，每一件作品都充滿療癒的手作溫度。(攝影：鄭雅之)





觀光圈市集日一站吃遍全台

觀光署於國父紀念館舉辦的觀光圈市集日，劃分四大展區並串聯全台十八個觀光圈。現場超過200家業者進駐，齊聚宜蘭香蔥派與澎湖海味等美食。民眾還能參加手作工坊與欣賞精彩舞台表演，消費滿額甚至能抽取來回機票等限量好禮，精彩萬分。





2026 觀光圈市集日 活動資訊

日期：10月16日 至 10月18日（14:00 - 20:00）、10月19日（14:00 - 18:00，閉幕式 16:00）

地點：國立國父紀念館中山文化園區（捷運國父紀念館站 4 號出口）

門票：免費入場

活動優惠：

消費滿 100 元可獲 1 點，集滿 6 點即可參加抽獎，獎項包含台北－馬祖來回機票、AirPods 4、Taiwan Pass 票券等，每天限量 1000 份，共 4000 份。

外籍旅客憑護照可免費兌換限定好禮。

▲國立國父紀念館舉辦觀光圈市集日，現場設置繽紛拍照裝置，打造方便的一站式全台環島美食體驗。

▲觀光圈市集日串聯全台十八個觀光圈與逾二百家業者，現場吸引大批民眾前往品嚐在地風土特產與手作體驗。





松菸戀舊博物館尋找歲月記憶

將老物市集轉化為城市博物館的戀舊博物館，於松菸懷舊登場。現場展示古著、老錶與底片相機，展現物件循環再利用的魅力。今年特別規劃時光設計館，呈現不同年代的美學風格，並結合公益機構宣導二手衣物重塑，帶給民眾深度生活展覽體驗。





戀舊博物館老物市集 活動資訊

日期：10月16日 14:00 至 10月18日 18:00

地點：松山文創園區（台北市信義區光復南路 133 號）

門票：免費入場

▲松菸戀舊博物館老物市集展出精緻老錶與古董飾品，引導大家探索不同年代的美學細節與生活記憶。

▲戀舊博物館老物市集將復古物件轉化為城市博物館展示，帶領大眾近距離感受經典古著與老錶的歲月魅力。





心中山搞怪派對萬聖節必逛

捷運中山站外的心中山公園，近期打造充滿反派童話氛圍的萬聖節市集。巫婆與海盜等特色角色會隨機現身發送糖果，攤位則涵蓋手作甜點與寵物周邊。搭捷運出站即可抵達，限定日期出示捷運搭乘紀錄，還能免費領取捷運點數，吸引眾多民眾前來打卡。





心中山萬聖節「反派童話派對」市集 活動資訊

日期：即日起至 11月1日（每週五、六、日）

地點：捷運中山站外心中山

門票：免費入場

▲心中山萬聖節市集現場擺設創作出色的特色攤位，吸引許多民眾搭捷運前來逛市集與打卡聚會。