三麗鷗只送不賣！SOGO週年慶6款三麗鷗來店禮這樣換，布丁狗、帕恰狗公仔先打卡

編輯 鄭雅之 表示：SOGO這次周年慶誠意滿滿誒！超萌三麗鷗來店禮大放送～
台北東區年度購物盛會即將熱鬧登場，遠東SOGO百貨忠孝館推出一系列超萌來店禮，特別與三麗鷗家族強強聯手，準備讓廣大粉絲失心瘋。只要在活動期間消費達到指定門檻，就能把精美的提袋、保溫瓶與隨身包包帶回家，現場還有超可愛的大型公仔供打卡拍照。
三麗鷗提袋便當盒袋輕鬆入手
首波登場由人氣王領軍，「Hello Kitty甜心日常提袋」輕巧實用適合東區街拍或隨身攜帶。緊接著推出的「Sanrio開心食光保溫便當餐盒袋組」，上面印有布丁狗、帕恰狗、大耳狗與Hello Kitty圖騰，讓上班族中午用餐時間充滿療癒氛圍。
保溫瓶與兩用包必收推薦
隨後接棒的「Sanrio萌友隨行保溫瓶」同樣吸睛，多款經典角色一次齊聚，隨身攜帶時尚又環保。另外還有「Sanrio輕旅兩用側／背包」，提供一袋兩背的靈活設計，讓大家可以隨心切換穿搭造型，絕對是今年週年慶期間最值得收入口袋的實用生活質感小物。
自動傘與雲朵頸枕壓軸登場
壓軸登場的贈品更是驚喜不斷，「Sanrio環保自動傘」能輕鬆應付東區忽晴忽雨的天候變化，成為出門在外的好幫手。最後登場的「大耳狗雲朵好眠頸枕（附眼罩）」，軟綿綿的觸感能有效釋放肩頸壓力，讓喜愛旅遊與經常遠行的朋友在路上也能享有高質感的休息時光。
SOGO忠孝、復興都有大型打卡點
除了豐富的贈品可以兌換之外，遠東SOGO百貨台北兩館特別打造了超熱門的拍照打卡點。忠孝館地下一樓設有可愛的布丁狗公仔，復興館地下一樓則有帕恰狗與布丁狗一同賣萌，現場同時展示來店禮實品，讓民眾在購物之餘也能享受拍照打卡的樂趣。
2026遠東SOGO週年慶來店禮（台北店限定）
活動時間：2026年11月5日至2026年11月16日
兌換地點：遠東SOGO百貨忠孝館12樓
兌換方式：活動期間親持APP於忠孝館當日單筆消費達指定門檻，憑同卡號紙本銷貨明細兌換。贈品限量不補發，兌換完畢另致贈快樂購100點（次月10號入點）。
打卡展示區：忠孝館地下一樓（布丁狗公仔、來店禮展示）；復興館地下一樓（帕恰狗與布丁狗大型公仔、來店禮展示）。
兌換商品：
- 11月5日至11月6日：單筆滿1,000元，贈Hello Kitty甜心日常提袋乙個（限量28,000個）。
- 11月7日至11月8日：單筆滿2,000元，贈Sanrio開心食光保溫便當餐盒袋組乙組（限量23,000組）。
- 11月9日至11月10日：單筆滿1,000元，贈Sanrio萌友隨行保溫瓶乙個（限量23,000個）。
- 11月11日至11月12日：單筆滿1,000元，贈Sanrio輕旅兩用側／背包乙個（限量25,000個）。
- 11月13日至11月14日：單筆滿1,000元，贈Sanrio環保自動傘乙支（限量28,000支）。
- 11月15日至11月16日：單筆滿2,000元，贈大耳狗雲朵好眠頸枕（附眼罩）乙個（限量20,000個）。
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